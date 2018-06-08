8 июня 2018, 15:40
ЦБ составит рейтинг страховых компаний
Центробанк планирует проранжировать страховые компании в зависимости от качества предоставляемых услуг. Методику пообещали разработать до конца 2018 года.
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Рейтинг поможет потенциальным страхователям выбирать компанию не только по цене, но и по качеству предоставляемых страховых услуг. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута сообщил, что методику ранжирования разработают до конца текущего года. В дальнейшем аналогичные рейтинги Центробанк составит по всем сегментам финансового рынка, но страховые компании станут одними из первых.
В ближайшее время ЦБ обещает представить собственный агрегатор финансовых услуг. В рамках единой электронной площадки, или «маркетплейса», соберут предложения от банков, страховых компаний и иных финансовых сервисов. Клиенты смогут в одном месте сравнить цены и условия, оценить рейтинг и выбрать подходящее предложение. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала в ближайшее время представить прототип новой системы.
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Комментарии пользователей
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| Кому: Дмитрий Stinger чуть выше очень подробно расписал, что сделать можно) ну а уж если не помогает, то прямая дорога в сервис только..
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
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