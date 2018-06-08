8 июня 2018, 15:40

ЦБ составит рейтинг страховых компаний

Центробанк планирует проранжировать страховые компании в зависимости от качества предоставляемых услуг. Методику пообещали разработать до конца 2018 года.
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Первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов рассказал о планах регулятора составить рейтинг страховщиков. Компании будут располагаться в нем в зависимости от степени «дружественности» к клиенту. При расчете рейтинга учтут соотношение числа заключенных договоров страхования к количеству жалоб, поступивших на данную страховую компанию от клиентов.

Рейтинг поможет потенциальным страхователям выбирать компанию не только по цене, но и по качеству предоставляемых страховых услуг. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута сообщил, что методику ранжирования разработают до конца текущего года. В дальнейшем аналогичные рейтинги Центробанк составит по всем сегментам финансового рынка, но страховые компании станут одними из первых. 

В ближайшее время ЦБ обещает представить собственный агрегатор финансовых услуг. В рамках единой электронной площадки, или «маркетплейса», соберут предложения от банков, страховых компаний и иных финансовых сервисов. Клиенты смогут в одном месте сравнить цены и условия, оценить рейтинг и выбрать подходящее предложение. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала в ближайшее время представить прототип новой системы.


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ЦБ составит рейтинг страховых компаний
{{material_123541}}Первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов рассказал о планах регулятора составить рейтинг страховщиков. Компании будут располагаться в нем в зависимости от степени «дружественности» к клиенту. При расчете рейтинга учтут соотношение числа заключенных договоров страхования к количеству жалоб, поступивших на данную страховую компанию от клиентов.Рейтинг поможет потенциальным страхователям выбирать компанию не только по цене, но и по качеству предоставляемых страховых услуг. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута сообщил, что методику ранжирования разработают до конца текущего года. В дальнейшем аналогичные рейтинги Центробанк составит по всем сегментам финансового рынка, но страховые компании станут одними из первых. В ближайшее время ЦБ обещает представить собственный агрегатор финансовых услуг. В рамках единой электронной площадки, или «маркетплейса», соберут предложения от банков, страховых компаний и иных финансовых сервисов. Клиенты смогут в одном месте сравнить цены и условия, оценить рейтинг и выбрать подходящее предложение. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала в ближайшее время представить прототип новой системы.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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