Cборку автодорожной арки Крымской переправы завершили
Автодорожная арка включает в себя почти 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит, арочных сводов и так далее. В ближайшее время планируется завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской. Вес пролета в итоге составит почти 5 тыс. тонн.
Гибкие подвески связывают с арочным сводом нижнюю часть конструкции (затяжку). Подвески устанавливаются вдоль оси пролета с шагом 9,6 метра. Всего их 44 (22 по каждой стороне арки). Длина подвесок – от 5 метров до 44 метров, а вес каждой – от 100 кг до более 800 кг. Суммарно на автодорожную арку потребовалось более 1,2 км высокопрочного стального каната общим весом почти 25 тонн.
Натягивать подвески до определенного проектом значения будут уже после того, как арочный пролет установят над фарватером Керченского пролива. Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с. Поэтому проектировщики выбрали форму обтекателей – специальные конструкции по фасаду автодорожного арочного пролета. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арки.
Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого – 227 метров, высота свода в высшей точке – 45 метров (или 80 метров от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.
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