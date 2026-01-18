Саудовцы бросают вызов Tesla и BMW — что скрывает новый прототип?

Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах

Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.

В мире автомобилей редко случается, чтобы прототип вызывал столько дискуссий, но новое детище Ceer Motors получил повышенное внимание. Саудовский стартап, поддерживаемый государственным инвестиционным фондом и технологическим гигантом Foxconn, вывел на испытания в Европе внедорожник, уже прозванный «клином» за свою необычную форму.

В России автомобили ВАЗ восьмой серии давно называют «зубилом» за резкие линии кузова. Однако творение Ceer — это не просто угловатость, а настоящий вызов привычным представлениям о дизайне внедорожников. Первые шпионские снимки мгновенно разлетелись по специализированным изданиям, а споры не утихают до сих пор.

Внешний вид машины радикален: огромное, почти горизонтальное лобовое стекло, полностью отсутствующее заднее стекло, всего две двери, поднимающиеся вверх, и экстремально вытянутый силуэт. Создается впечатление, что дизайнеры рисовали автомобиль будущего, не оглядываясь на существующие стандарты. Именно такие решения и вызывают жаркие споры: одни видят в них смелость, другие — чрезмерную эксцентричность.

Технические подробности пока скрыты. Известно лишь, что внедорожник построен на собственной платформе Ceer, а в разработке силовой установки участвует хорватская компания Rimac, знаменитая своими гиперкарами. Кроме того, Ceer использует электрические компоненты BMW, что добавляет проекту весомости и вызывает интерес у поклонников немецкого автопрома.

Серийный выпуск модели запланирован на 2026 год. Для этого в Саудовской Аравии уже строится новый завод мощностью до 240 тысяч автомобилей в год. Масштабы впечатляют, особенно для совершенно нового бренда, только выходящего на глобальный рынок.

Ceer Motors — не просто очередной стартап в «электромобильной гонке». За проектом стоят серьезные инвестиции и амбиции Саудовской Аравии, стремящейся стать лидером в области новых технологий и зелёной энергетики. Партнёрство с Foxconn, а также сотрудничество с Rimac и BMW — прямое тому подтверждение.

Пока остаётся загадкой, каким будет серийный вариант. Сохранит ли он столь радикальный облик или станет ближе к традиционным формам? Ясно одно: Ceer Motors уже привлекла к себе пристальное внимание, и теперь за каждым её шагом следят не только журналисты, но и конкуренты по всему миру.