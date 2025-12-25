Мини-дом на колесах для города и путешествий — компактно, удобно, неожиданно

Celex от Bilbo's Motorhomes: как сделать дом на колесах из минивэна Volkswagen

Celex от Bilbo's Motorhomes - это удивительно компактный кемпер для двоих. Он сочетает городской размер с полноценным комфортом. Внутри есть все необходимое для жизни и отдыха. Такой дом на колесах удивит даже опытных автопутешественников. Узнайте, чем он отличается от других мини-RV.

Британская компания Bilbo's Motorhomes создала, пожалуй, один из самых удивительных мини-кемперов на рынке — Celex. На базе компактного Volkswagen T6.1 инженерам удалось разместить неожиданно много опций для такого маленького фургона. Внутри нашлось место для четырёх пассажиров и двуспальной кровати, полноценной кухни с двухконфорочной плитой, грилем, холодильником на 65 литров и системой хранения, а также для переносного туалета.

Фото: Bilbo's Motorhomes

Главный секрет Celex — продуманная трансформация пространства. Днём это удобный салон-гостиная, а ночью — спальня. При этом фургон остаётся настолько компактным и маневренным, что его можно использовать как ежедневный автомобиль. Безопасность интерьера подтверждена краш-тестами, что является редкостью для переоборудованных кемперов.

Фото: Bilbo's Motorhomes

Комплектация включает тепло- и шумоизоляцию, затемнённые шторки, различные розетки и светодиодное освещение. За дополнительную плату можно заказать дизельный обогреватель, кондиционер, маркизу или усиленную электрическую систему.

Фото: Bilbo's Motorhomes

Стоимость Celex зависит от конфигурации. Так, модель с высокой крышей в британском салоне оценивалась примерно в 69 тысяч фунтов стерлингов, хотя по акции её можно было приобрести дешевле. Эта цена отражает уникальное сочетание городского формата, качества изготовления и продуманного оснащения, которое Bilbo's вложили в свой самый популярный кемпер.