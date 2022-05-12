Цена бензина в США побила очередной рекорд: причина вовсе не в ценах на нефть
Как выяснили журналисты The Drive, рост цен на заправках в большей степени связан с маржей, заявленной нефтеперерабатывающими заводами, которые превращают сырую нефть в бензин или дизельное топливо. Эмбарго действует не только на российскую сырую нефть, но и на готовое топливо. Нагрузка на нефтеперерабатывающие заводы за пределами России возросла, но их мощностей все равно не хватает, чтобы компенсировать образовавшийся на топливном рынке дефицит.
Поставки сырой нефти стабилизировались благодаря увеличению добычи и высвобождению странами своих стратегических запасов. Несмотря на это, мощность НПЗ оказалась жестким ограничением того, насколько быстро эта нефть может быть превращена в бензин для конечных потребителей. Поскольку быстро увеличить мощности НПЗ невозможно, цены на заправках в США продолжат расти и дальше.
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