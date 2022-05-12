Цена бензина в США побила очередной рекорд: причина вовсе не в ценах на нефть

Как сообщает Business Insider, средняя цена бензина достигла в США нового рекордного уровня в 4,37 доллара за галлон или порядка 1,15 доллара за литр. При этом существует довольно сильный разброс цен между штатами. В Калифорнии бензин стоит в среднем 5,84 доллара за галлон, а в Джорджии – всего 3,90 доллара. Необычно то, что высокие цены напрямую не связаны с высокими ценами на сырую нефть. Мировые цены на нефть за последние два месяца даже немного снизились. В чем же причина подорожания бензина на американских АЗС?

Как выяснили журналисты The Drive, рост цен на заправках в большей степени связан с маржей, заявленной нефтеперерабатывающими заводами, которые превращают сырую нефть в бензин или дизельное топливо. Эмбарго действует не только на российскую сырую нефть, но и на готовое топливо. Нагрузка на нефтеперерабатывающие заводы за пределами России возросла, но их мощностей все равно не хватает, чтобы компенсировать образовавшийся на топливном рынке дефицит.

Ранее мы писали Эксперт рассказал, когда бензин в России начнет дешеветь Времена ежегодного планового снижения цен остались в далеком советском прошлом. Сейчас цены только растут ... Читать далее

Поставки сырой нефти стабилизировались благодаря увеличению добычи и высвобождению странами своих стратегических запасов. Несмотря на это, мощность НПЗ оказалась жестким ограничением того, насколько быстро эта нефть может быть превращена в бензин для конечных потребителей. Поскольку быстро увеличить мощности НПЗ невозможно, цены на заправках в США продолжат расти и дальше.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК