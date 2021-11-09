Цена дизельного топлива в России побила очередной рекорд (тонна дизеля на бирже стоит на 10% дороже Аи-95)
Интересно, что цены на бензин, наоборот, немного снижаются. Бензин марки Аи-92 стоит теперь 53,28 тыс. рублей за тонну (-0,5%), а бензин марки Аи-95 – 54,59 тыс. рублей за тонну (-0,6%). Таким образом, зимний дизель оказался на 10% дороже 95-го бензина. Дороже стоит и авиакеросин – 58,51 тыс. рублей за тонну (+0,6%). Это тоже новый рекорд для России.
Производство дизельного топлива технологически проще, чем изготовление бензина любой степени очистки. Значит, дизель должен стоить меньше. Но если бензин чаще всего используют для легкового автотранспорта, то дизтопливо применяется для большегрузной и аграрной техники и дизельных генераторов. В последнее время очень много автолюбителей пересело на дизель, поэтому наблюдается общая тенденция к росту его стоимости. Растет спрос – растет и цена. Тенденция, когда стоимость Аи-95 ниже солярки класса Евро, наблюдается на многих АЗС. Кроме того, из одной тонны нефти можно получить меньше солярки, чем бензина. А так как дизеля из тонны получают меньше, то и его цена растет быстрее.
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