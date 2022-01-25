Цена популярности: Tesla Model S 2018 года с большим пробегом продали более чем за 50 000 долларов
Журналисты были шокированы тем, что автомобиль с таким огромным пробегом удалось продать за 50500 долларов. Такую большую сумму заплатили, несмотря на отсутствие гарантии от производителя, которая дается на 8 лет или 100 тысяч миль пробега. В данном случае гарантия была аннулирована из-за большого пробега автомобиля.
Кроме того, было неясно, в каком состоянии находится батарея, как долго продержится уровень ее заряда, наконец, сколько еще сможет проработать автомобиль. Как бы то ни было, за авто с пробегом как у автомобилей такси Uber покупатель заплатил неплохую цену. В среднем такой же автомобиль 2018 года имеет пробег около 25 тысяч миль.
Автодилеры заявили, что если бы у покупателей было больше информации о техническом состоянии автомобиля, и оно было бы неплохим, его можно было бы продать гораздо дороже. В настоящее время средняя стоимость модели Tesla Model S составляет немногим более 83 тысяч долларов.
- 12 380 363 РTesla Model S 2021 в Москве
- 9 986 796 РTesla Model S 2021 в Москве
- 3 570 000 РTesla Model S 2016 в Москве
- 8 700 000 РTesla Model S 2020 в Москве
- 8 413 174 РTesla Model S 2021 в Москве
- 11 700 000 РTesla Model S 2022 в Москве
- 3 920 000 РTesla Model S 2016 в Москве
- 12 624 210 РTesla Model S 2021 в Москве
- 12 483 941 РTesla Model S 2021 в Москве
- 11 311 986 РTesla Model S 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий