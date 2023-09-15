Цена топлива в России бьет рекорды, власти задумались о госрегулировании

Ранее мы писали Почему опасно заправлять автомобиль дешевым 92-м бензином Обычно автопроизводители указывают на крышке бензобака, каким бензином допустимо заправлять автомобиль. На ... Читать далее

В четверг днем, 14 сентября, цены на топливо в России обновили очередные максимумы. Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов достигла рекордных 69 642 рублей за тонну. Тонна бензина АИ-95 выросла до 76 270 рублей, а летнее дизельное топливо торговалось по 73 049 рублей за тонну. Это тоже исторический максимум. Причин подорожания несколько.

С 1 сентября правительство скорректировало топливный демпфер, который позволял ценам на бензин в России не зависеть от цены нефти на мировых рынках. В последние несколько лет цены на АЗС росли лишь вслед за инфляцией, поскольку государство компенсировало топливным компаниям разницу. Теперь выплаты сократили на 50%, что неминуемо повлечет дальнейшее повышение оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

Фото: unsplash.com

Цены на мировых рынках продолжают расти. Накануне цена фьючерса на нефть эталонной марки Brent преодолела отметку в 94 доллара за баррель. Такой показатель зафиксирован в результате торгов на лондонской бирже впервые с 16 ноября 2022 года, пишет издание PROFILE.RU. Рост цен вызван решением Саудовской Аравии продлить ограничение добычи в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Его поддержала и Россия, заявив 5 сентября о добровольном сокращении поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки. По данным агентства Bloomberg, в четвертом квартале 2023 года дефицит поставок нефти на мировой рынок составит примерно на 3,3 млн баррелей в сутки, что можно считать самым крупным дефицитом за последние 15 лет.

Фото: unsplash.com

Тем временем, группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о наделении властей страны полномочиями по ограничению цен на топливо, пишет ТАСС. Если парламент одобрит инициативу, правительство сможет устанавливать на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и т.п. предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

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