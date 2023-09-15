Цена топлива в России бьет рекорды, власти задумались о госрегулировании
С 1 сентября правительство скорректировало топливный демпфер, который позволял ценам на бензин в России не зависеть от цены нефти на мировых рынках. В последние несколько лет цены на АЗС росли лишь вслед за инфляцией, поскольку государство компенсировало топливным компаниям разницу. Теперь выплаты сократили на 50%, что неминуемо повлечет дальнейшее повышение оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
Цены на мировых рынках продолжают расти. Накануне цена фьючерса на нефть эталонной марки Brent преодолела отметку в 94 доллара за баррель. Такой показатель зафиксирован в результате торгов на лондонской бирже впервые с 16 ноября 2022 года, пишет издание PROFILE.RU. Рост цен вызван решением Саудовской Аравии продлить ограничение добычи в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Его поддержала и Россия, заявив 5 сентября о добровольном сокращении поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки. По данным агентства Bloomberg, в четвертом квартале 2023 года дефицит поставок нефти на мировой рынок составит примерно на 3,3 млн баррелей в сутки, что можно считать самым крупным дефицитом за последние 15 лет.
Тем временем, группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о наделении властей страны полномочиями по ограничению цен на топливо, пишет ТАСС. Если парламент одобрит инициативу, правительство сможет устанавливать на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и т.п. предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней.
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15.09.2023, 07:25
Дептранс опубликовал эпичное видео ночного ДТП спорткара в центре Москвы
В ночь на пятницу, 15 сентября, на 1-ой Тверской-Ямской улице произошло серьезное ДТП, виновником которого стал гонщик на мощном Mercedes AMG GT. Столичный Дептранс показал, как развивались события.Читать далее
-
15.09.2023, 06:51
Эксперт назвал 3 главные ошибки при самостоятельной мойке автомобиля
Мойка автомобиля – процедура несложная и полезная для поддержания лакокрасочного покрытия (ЛКП) в хорошем состоянии. Главное, соблюдать определенные правила и не совершать роковых ошибок, которые могут привести к обратному эффекту.Читать далее
-
15.09.2023, 06:30
Экологи-экстремисты обвинили Tesla в «зеленой лжи» и сожгли десять автомобилей
Пожар на парковке у дилерского центра Tesla во Франкфурте, Германия, уничтожил десять электрических кроссоверов Tesla Model Y на общую сумму в полмиллиона евро. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка борцов за экологию.Читать далее
-
14.09.2023, 17:35
Когда ждать очередного подорожания Lada: прогноз
В августе АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta, Niva Legend и Niva Travel. В сентябре Granta лишилась самой дешевой комплектации Classic'22, а версия Classic'23 подорожала на 10 000 рублей. Эксперт рассказал, когда ждать очередного повышения цен.Читать далее
-
14.09.2023, 16:05
В Мурманской области в ДТП с бетономешалкой погибли четыре человека
Полицейские Мурманской области рассказали об обстоятельствах смертельной аварии на трассе Р-21 «Кола». Автомобиль Lada Priora столкнулся бетономешалкой, двигавшейся во встречном направлении.Читать далее
-
14.09.2023, 15:08
Госавтоинспекция оштрафовала нерадивую мать, попавшую на видео
В начале сентября один из неравнодушных автомобилистов снял на видео молодую женщину-водителя, на коленях у которой сидел маленький ребенок. В ответ на возмущенные замечания автоледи заявила, что это ее дело. В полиции такое жизненное кредо оценили.Читать далее
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