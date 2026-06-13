Город столкнулся масштабным ограничениям движения - где нельзя проехать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

13 июня 2026, 13:14

Центр Петербурга перекроют для транспорта из-за забега «Экиден» 13 июня

Центр Петербурга перекроют для транспорта из-за забега «Экиден» 13 июня

Город столкнулся масштабным ограничениям движения - где нельзя проехать

Центр Петербурга перекроют для транспорта из-за забега «Экиден» 13 июня

В центре Петербурга ожидаются временные ограничения и изменения привычных маршрутов. Водителям стоит быть внимательнее. Некоторые улицы станут недоступны. Подробности - в нашем материале.

В центре Петербурга ожидаются временные ограничения и изменения привычных маршрутов. Водителям стоит быть внимательнее. Некоторые улицы станут недоступны. Подробности - в нашем материале.

13 июня в Санкт-Петербурге пройдет всероссийская эстафета «Экиден», из-за которой движение транспорта в центре города будет серьезно ограничено. Организаторы мероприятия подготовили масштабные изменения в привычной схеме проезда и парковки, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей.

Как сообщает Мойка78, с 9 по 15 июня автомобилистам придется отказаться от стоянки на Исаакиевской площади. Запрет распространяется на территорию вокруг памятника Николаю I, между Исаакиевским сквером, домами 42 и 44 по Большой Морской улице, а также у дома 6 по Исаакиевской площади. Кроме того, нельзя будет оставить машину на набережной реки Мойки вдоль Синего моста и на Большой Морской улице вдоль Исаакиевского сквера.

В день проведения эстафеты, 13 июня, с полуночи и до конца суток, парковка будет запрещена в Черноморском, Азовском и Керченском переулках. Водителям стоит заранее продумать маршруты и места для стоянки, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Ограничения коснутся и остановки транспорта. В этот день нельзя будет останавливаться на Университетской набережной, Биржевой площади вдоль домов 1-3, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проезде, а также на Адмиралтейском проспекте - от Невского проспекта до Сенатской площади и далее до Вознесенского проспекта. Сенатская площадь, Английская набережная от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста, Конногвардейский бульвар, улица Якубовича и четная сторона Почтамтского переулка также попали в список зон с запретом остановки.

Движение по Исаакиевской площади будет ограничено до 15 июня. 13 июня с 6:00 до 15:00 проезд по Благовещенскому мосту в сторону Университетской набережной станет затруднен, а площадь Трезини и участок Английской набережной от Замятина переулка до Благовещенского моста будут частично перекрыты.

С 12 по 14 июня нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной реки Мойки вдоль Синего моста, а также по четной стороне набережной реки Мойки от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, за исключением маршрутных транспортных средств. 13 июня в течение дня полностью перекроют движение на Исаакиевской площади вокруг памятника Николаю I и на Большой Морской улице от дома 11 до дома 42 вдоль Исаакиевского сквера.

С 6:00 до 15:00 13 июня нельзя будет проехать по Университетской набережной от 2-3-й линий Васильевского острова до Биржевой площади, а также по Биржевой площади в направлении от Биржевого моста к Университетской набережной и по Биржевому проезду вдоль дома 4 к Биржевой площади.

Дополнительно будет закрыт проезд по Дворцовому мосту в сторону Дворцового проезда, по самому Дворцовому проезду в направлении к Адмиралтейскому проспекту, по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду, в Черноморском, Азовском и Керченском переулках, а также по Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта к Сенатской площади и вдоль дома 4 по Исаакиевской площади. Сенатская площадь, участок Исаакиевской площади вдоль домов 1-11, Почтамтский переулок от Почтамтской улицы к улице Якубовича и Английская набережная от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста также окажутся недоступны для движения.

«Экиден» - это командная эстафета, где шесть участников по очереди преодолевают марафонскую дистанцию. Старт и финиш забега расположены на Исаакиевской площади, а маршрут проходит по 5-километровому кольцу по центральным улицам города.

Жителям и гостям Петербурга рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями и планировать свои поездки с учетом новых ограничений. Временные неудобства позволят провести масштабное спортивное событие в самом сердце города.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Тюмень город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться