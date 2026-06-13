Город столкнулся масштабным ограничениям движения - где нельзя проехать

13 июня 2026, 13:14
Центр Петербурга перекроют для транспорта из-за забега «Экиден» 13 июня
Центр Петербурга перекроют для транспорта из-за забега «Экиден» 13 июня
В центре Петербурга ожидаются временные ограничения и изменения привычных маршрутов. Водителям стоит быть внимательнее. Некоторые улицы станут недоступны. Подробности - в нашем материале.
13 июня в Санкт-Петербурге пройдет всероссийская эстафета «Экиден», из-за которой движение транспорта в центре города будет серьезно ограничено. Организаторы мероприятия подготовили масштабные изменения в привычной схеме проезда и парковки, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей.
Как сообщает Мойка78, с 9 по 15 июня автомобилистам придется отказаться от стоянки на Исаакиевской площади. Запрет распространяется на территорию вокруг памятника Николаю I, между Исаакиевским сквером, домами 42 и 44 по Большой Морской улице, а также у дома 6 по Исаакиевской площади. Кроме того, нельзя будет оставить машину на набережной реки Мойки вдоль Синего моста и на Большой Морской улице вдоль Исаакиевского сквера.
В день проведения эстафеты, 13 июня, с полуночи и до конца суток, парковка будет запрещена в Черноморском, Азовском и Керченском переулках. Водителям стоит заранее продумать маршруты и места для стоянки, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Ограничения коснутся и остановки транспорта. В этот день нельзя будет останавливаться на Университетской набережной, Биржевой площади вдоль домов 1-3, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проезде, а также на Адмиралтейском проспекте - от Невского проспекта до Сенатской площади и далее до Вознесенского проспекта. Сенатская площадь, Английская набережная от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста, Конногвардейский бульвар, улица Якубовича и четная сторона Почтамтского переулка также попали в список зон с запретом остановки.
Движение по Исаакиевской площади будет ограничено до 15 июня. 13 июня с 6:00 до 15:00 проезд по Благовещенскому мосту в сторону Университетской набережной станет затруднен, а площадь Трезини и участок Английской набережной от Замятина переулка до Благовещенского моста будут частично перекрыты.
С 12 по 14 июня нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной реки Мойки вдоль Синего моста, а также по четной стороне набережной реки Мойки от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, за исключением маршрутных транспортных средств. 13 июня в течение дня полностью перекроют движение на Исаакиевской площади вокруг памятника Николаю I и на Большой Морской улице от дома 11 до дома 42 вдоль Исаакиевского сквера.
С 6:00 до 15:00 13 июня нельзя будет проехать по Университетской набережной от 2-3-й линий Васильевского острова до Биржевой площади, а также по Биржевой площади в направлении от Биржевого моста к Университетской набережной и по Биржевому проезду вдоль дома 4 к Биржевой площади.
Дополнительно будет закрыт проезд по Дворцовому мосту в сторону Дворцового проезда, по самому Дворцовому проезду в направлении к Адмиралтейскому проспекту, по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду, в Черноморском, Азовском и Керченском переулках, а также по Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта к Сенатской площади и вдоль дома 4 по Исаакиевской площади. Сенатская площадь, участок Исаакиевской площади вдоль домов 1-11, Почтамтский переулок от Почтамтской улицы к улице Якубовича и Английская набережная от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста также окажутся недоступны для движения.
«Экиден» - это командная эстафета, где шесть участников по очереди преодолевают марафонскую дистанцию. Старт и финиш забега расположены на Исаакиевской площади, а маршрут проходит по 5-километровому кольцу по центральным улицам города.
Жителям и гостям Петербурга рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями и планировать свои поездки с учетом новых ограничений. Временные неудобства позволят провести масштабное спортивное событие в самом сердце города.
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