1 марта 2018, 09:16
Центр Рима закроют для дизельных автомобилей
Власти итальянской столицы решили запретить въезд в центр города автомобилям с дизельными двигателями. На такой шаг их вынудила пойти забота об экологии.
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По словам госпожи Раджи, если жители Рима всерьез намерены переломить ситуацию с экологией, необходимос проявить храбрость и пойти на решительные меры. По статистике, в прошлом году около 1,8 млн автомобилей, проданных в Италии, были оснащены дизельными двигателями. В Риме нет крупных промышленных предприятий, поэтому именно автотранспорт является главной причиной загрязнения.
В итальянской столице уже принят ряд мер, направленных на изменение ситуации. Власти запретили въезд в центр города старых или неисправных автомобилей. Кроме того, они попытались разделить автомобили по четным и нечетным дням в зависимости от того, на какую цифру оканчивается гос.номер. Но итальянцы не менее предприимчивы, чем наши соотечественники. Часто семьи покупают второй подержанный автомобиль с другим номером, чтобы продолжать ездить каждый день.
О намерениях римских властей стало известно вскоре после решения суда Германии, который предоставил немецким городам самостоятельно определять - ограничивать или нет въезд для дизельных автомобилей. Ранее с аналогичной инициативой выступили власти Милана, решившие к 2030 году полностью освободить город от машин, работающих на дизельном топливе.
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