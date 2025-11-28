Готовьте кошельки: полисы ОСАГО скоро подорожают для большинства россиян

Центробанк меняет правила ОСАГО для российских водителей с декабря

Стоимость автогражданки скоро изменится. ЦБ готовит новые правила для всех. Страховщики получат больше свободы. Что ждет российских автовладельцев? Узнайте главные подробности первыми.

Стоимость автогражданки скоро изменится. ЦБ готовит новые правила для всех. Страховщики получат больше свободы. Что ждет российских автовладельцев? Узнайте главные подробности первыми.

Банк России анонсировал значительные изменения в системе обязательного автострахования. Как сообщает Autonews, уже с 9 декабря 2025 года вступят в силу новые правила, которые расширят ценовой коридор для полисов ОСАГО. Это решение затронет практически всех автовладельцев в стране.

Для большинства видов транспорта, включая легковые автомобили, базовая ставка тарифа сможет колебаться на 15% как в большую, так и в меньшую сторону. Более существенные изменения коснутся мотоциклистов: для них границы тарифного коридора раздвинутся сразу на 40%. По мнению регулятора, такая мера позволит страховым компаниям более гибко подходить к ценообразованию, предлагая каждому водителю стоимость полиса, которая точнее отражает его индивидуальные риски и историю вождения.

В соответствии с указанием Центробанка, для легковых машин, принадлежащих физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (категории «B» и «BE»), минимальная цена полиса теперь составит 1 399 рублей, а максимальная планка поднимется до 8 665 рублей. Для автомобилей, работающих в такси, вилка цен будет еще шире - от 1 267 до 18 119 рублей. Владельцам мотоциклов и мопедов (категории «A», «М», «A1», «B1») придется ориентироваться на диапазон от 155 до 4 260 рублей. Для автобусов, занятых на регулярных пассажирских маршрутах, стоимость страховки будет варьироваться от 2 295 до 11 732 рублей.

В ЦБ пояснили, что для рядовых автовладельцев легковых авто тарифы не пересматривались с сентября 2022 года. За прошедшие три года средняя сумма страховой выплаты при ДТП увеличилась в полтора раза, что и стало одной из главных причин для коррекции ценовой политики.

Помимо изменения базовых ставок, регулятор также пересмотрел территориальные коэффициенты. Для 20 регионов этот показатель будет снижен, а для 28 - наоборот, повышен. Наиболее заметный рост коэффициента ожидается в некоторых районах Новосибирской области и Республики Ингушетия. В Центробанке связывают это с высоким уровнем мошеннических действий в сфере ОСАГО на данных территориях.

Статистика подтверждает рост издержек страховщиков. Например, в октябре 2025 года средняя выплата по «автогражданке» достигла 122 577 рублей, что почти на 18% превышает показатель аналогичного месяца 2024 года. Если рассматривать период с января по октябрь 2025 года, то средняя выплата составила 115 803 рубля - на 16% больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость самого полиса за десять месяцев текущего года даже немного снизилась, почти на 5%, до 7 275 рублей.