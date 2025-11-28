Готовьте кошельки: полисы ОСАГО скоро подорожают для большинства россиян

28 ноября 2025, 16:49
Центробанк меняет правила ОСАГО для российских водителей с декабря
Центробанк меняет правила ОСАГО для российских водителей с декабря
Стоимость автогражданки скоро изменится. ЦБ готовит новые правила для всех. Страховщики получат больше свободы. Что ждет российских автовладельцев? Узнайте главные подробности первыми.
Банк России анонсировал значительные изменения в системе обязательного автострахования. Как сообщает Autonews, уже с 9 декабря 2025 года вступят в силу новые правила, которые расширят ценовой коридор для полисов ОСАГО. Это решение затронет практически всех автовладельцев в стране.
Для большинства видов транспорта, включая легковые автомобили, базовая ставка тарифа сможет колебаться на 15% как в большую, так и в меньшую сторону. Более существенные изменения коснутся мотоциклистов: для них границы тарифного коридора раздвинутся сразу на 40%. По мнению регулятора, такая мера позволит страховым компаниям более гибко подходить к ценообразованию, предлагая каждому водителю стоимость полиса, которая точнее отражает его индивидуальные риски и историю вождения.
В соответствии с указанием Центробанка, для легковых машин, принадлежащих физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (категории «B» и «BE»), минимальная цена полиса теперь составит 1 399 рублей, а максимальная планка поднимется до 8 665 рублей. Для автомобилей, работающих в такси, вилка цен будет еще шире - от 1 267 до 18 119 рублей. Владельцам мотоциклов и мопедов (категории «A», «М», «A1», «B1») придется ориентироваться на диапазон от 155 до 4 260 рублей. Для автобусов, занятых на регулярных пассажирских маршрутах, стоимость страховки будет варьироваться от 2 295 до 11 732 рублей.
В ЦБ пояснили, что для рядовых автовладельцев легковых авто тарифы не пересматривались с сентября 2022 года. За прошедшие три года средняя сумма страховой выплаты при ДТП увеличилась в полтора раза, что и стало одной из главных причин для коррекции ценовой политики.
Помимо изменения базовых ставок, регулятор также пересмотрел территориальные коэффициенты. Для 20 регионов этот показатель будет снижен, а для 28 - наоборот, повышен. Наиболее заметный рост коэффициента ожидается в некоторых районах Новосибирской области и Республики Ингушетия. В Центробанке связывают это с высоким уровнем мошеннических действий в сфере ОСАГО на данных территориях.
Статистика подтверждает рост издержек страховщиков. Например, в октябре 2025 года средняя выплата по «автогражданке» достигла 122 577 рублей, что почти на 18% превышает показатель аналогичного месяца 2024 года. Если рассматривать период с января по октябрь 2025 года, то средняя выплата составила 115 803 рубля - на 16% больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость самого полиса за десять месяцев текущего года даже немного снизилась, почти на 5%, до 7 275 рублей.
Похожие материалы
-
28.11.2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.Читать далее
-
28.11.2025, 17:21
В Швеции автомобилисты массово переходят на дешевые зимние шины: тревожная тенденция
В Швеции растет интерес к недорогим зимним шинам. Исследование выявило неожиданные предпочтения водителей. Эксперты предупреждают о рисках. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Газ на турбомотор: чем грозит такая экономия на топливе автовладельцу
Многие хотят экономить на топливе. Они ставят газовое оборудование. Но это может быть очень опасно. Особенно для современных моторов. Такая модификация грозит серьезными поломками. Узнайте все риски перед установкой.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 11:16
В России зафиксирован всплеск продаж гибридов: что стало причиной ажиотажа
В октябре рынок гибридов удивил всех. Продажи взлетели до исторического максимума. Эксперты гадают, что спровоцировало такой спрос. Впереди новые перемены и неожиданные последствия.Читать далее
Похожие материалы
-
28.11.2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.Читать далее
-
28.11.2025, 17:21
В Швеции автомобилисты массово переходят на дешевые зимние шины: тревожная тенденция
В Швеции растет интерес к недорогим зимним шинам. Исследование выявило неожиданные предпочтения водителей. Эксперты предупреждают о рисках. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Газ на турбомотор: чем грозит такая экономия на топливе автовладельцу
Многие хотят экономить на топливе. Они ставят газовое оборудование. Но это может быть очень опасно. Особенно для современных моторов. Такая модификация грозит серьезными поломками. Узнайте все риски перед установкой.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 11:16
В России зафиксирован всплеск продаж гибридов: что стало причиной ажиотажа
В октябре рынок гибридов удивил всех. Продажи взлетели до исторического максимума. Эксперты гадают, что спровоцировало такой спрос. Впереди новые перемены и неожиданные последствия.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве