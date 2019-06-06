6 июня 2019, 13:49
Цены на автомобили Aurus объявят в конце июня
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Дилеры Aurus уже формируют предварительные списки покупателей, а цены на автомобили пока остаются неизвестными. В пресс-службе российского бренда пообещали опубликовать прайс-лист в конце месяца.
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Интерес к машинам российской премиальной марки проявляют не только наши соотечественники, но и зарубежные покупатели. На экспорт автомобили Aurus начнут отправлять не ранее 2021 года. Сначала компания хочет наладить серийное производство на заводе Sollers в Татарстане. Сейчас автомобили Aurus собирают силами НАМИ. К концу нынешнего года будет готово не более 150 экземпляров. Спрос на новинку в несколько раз выше.
Как сообщили в пресс-службе Aurus журналистам Агентства городских новостей «Москва», цены на автомобили бренда назовут к концу июня 2019 года. Предполагалось, что базовый седан будет стоить минимум 10 млн рублей. Окончательная цена конкретного автомобиля будет зависеть комплектации и индивидуальных пожеланий заказчика.
Комментарии
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Отзывы по теме
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Это Rolls-Royce Ghost, а не Аурус. Очнитесь, проверяйте информацию и не опускайтесь до уровня "ПОМОЙНОЙ ЯМЫ" в которую можно кидать что угодно. Хорошо хоть не публикуете материалы типа " МЫ УЗНАЛИ ЧТО СЛОНЫ ВСЕТАКИ СУЩЕСТВУЮТ И ВЫГЛЯДЯТ ВОТ ТАК"
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
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