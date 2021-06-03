Цены на автомобили опять выросли: 29 брендов скорректировали летний прайс-лист
В салонах российских дилеров только в мае 2021 года в среднем цены на автомобили поднялись на 2,2%. Данная тенденция наблюдается ежемесячно в течение всего года. Дорожают не только иностранные модели, но и машины отечественного производства. Например, Lada в этом году уже три раза поднимала цены.
Эксперты «Автостата» отметили, что среди брендов массового сегмента на 9-30 тыс. руб. подорожал весь модельный ряд Lada, к ценам моделей Renault прибавили по 14–35 тыс. руб., а Kia 10–100 тыс. руб. В частности, Lada Vesta стала дороже на 20–30 тыс. руб., а Kia Rio на 10 тыс. руб. А за бестселлер российского авторынка Lada Granta придется выложить на 25–30 тыс. руб. больше, чем еще в апреле. Летнее удорожание моделей, если сравнивать с предыдущими месяцами, не такое значительное. Но рост цен на этом не остановится. Таким образом, автоконцерны отыгрывают резкий скачок курсов валют.
Правда есть исключения. Volkswagen, например, снизила цены на семейный универсал Caddy и кемпер Caddy California (на 0,1–0,2%), но Touareg, Polo и Tiguan подорожали на 3–3,5%.
- 150 000 РKIA Rio 2003 в Москве
- 1 349 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 299 000 РKIA Rio 2005 в Москве
- 930 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 297 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 1 310 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 536 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 619 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 099 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 580 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
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