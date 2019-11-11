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11 ноября 2019, 07:43

Цены на автомобили растут несмотря на падение спроса

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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Цены на новые автомобили в России продолжают расти несмотря на снижение продаж. Дилеры переписывают прайс-листы постепенно, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей.
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Все бренды были вынуждены поднять цены на свои автомобили в самом начале года, чтобы компенсировать увеличение ставки НДС с 18% до 20%. С течение последующих 10 месяцев цены продолжили плавно расти. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля по состоянию на начало октября, по данным «Автостата», увеличилась на 8,5%. Но по некоторым маркам подорожание достигает 10%.

Низкая загрузка производств в России заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса, пишет сегодня «Коммерсантъ». С начала года некоторые компании с локализацией производства успели пересмотреть прайс-листы уже несколько раз. Это единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей. Отчасти компенсировать подорожание бренды пытаются различными спецпредложениями, а дилеры в погоне за выполнением плана иногда готовы продавать машины практически себе в убыток.

Сейчас большинство моделей продаются со скидками и специальными предложениями. Нередко автопроизводители запускают спецпредложения на конкретные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать. Они предоставляют скидку при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку. Но эти меры носят точечный характер и не могут повлиять на ситуацию на рынке в целом. Напомним, по данным АЕБ, падение продаж новых автомобилей в России в октябре составило 5,2%, а по итогам 10 месяцев пока держится на уровне 2%.

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Цены на автомобили растут несмотря на падение спроса
{{material_128056}}Все бренды были вынуждены поднять цены на свои автомобили в самом начале года, чтобы компенсировать увеличение ставки НДС с 18% до 20%. С течение последующих 10 месяцев цены продолжили плавно расти. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля по состоянию на начало октября, по данным «Автостата», увеличилась на 8,5%. Но по некоторым маркам подорожание достигает 10%.Низкая загрузка производств в России заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса, пишет сегодня «Коммерсантъ». С начала года некоторые компании с локализацией производства успели пересмотреть прайс-листы уже несколько раз. Это единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей. Отчасти компенсировать подорожание бренды пытаются различными спецпредложениями, а дилеры в погоне за выполнением плана иногда готовы продавать машины практически себе в убыток.Сейчас большинство моделей продаются со скидками и специальными предложениями. Нередко автопроизводители запускают спецпредложения на конкретные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать. Они предоставляют скидку при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку. Но эти меры носят точечный характер и не могут повлиять на ситуацию на рынке в целом. Напомним, по данным АЕБ, падение продаж новых автомобилей в России в октябре составило 5,2%, а по итогам 10 месяцев пока держится на уровне 2%.
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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