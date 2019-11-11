11 ноября 2019, 07:43
Цены на автомобили растут несмотря на падение спроса
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Цены на новые автомобили в России продолжают расти несмотря на снижение продаж. Дилеры переписывают прайс-листы постепенно, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей.
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Низкая загрузка производств в России заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса, пишет сегодня «Коммерсантъ». С начала года некоторые компании с локализацией производства успели пересмотреть прайс-листы уже несколько раз. Это единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей. Отчасти компенсировать подорожание бренды пытаются различными спецпредложениями, а дилеры в погоне за выполнением плана иногда готовы продавать машины практически себе в убыток.
Сейчас большинство моделей продаются со скидками и специальными предложениями. Нередко автопроизводители запускают спецпредложения на конкретные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать. Они предоставляют скидку при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку. Но эти меры носят точечный характер и не могут повлиять на ситуацию на рынке в целом. Напомним, по данным АЕБ, падение продаж новых автомобилей в России в октябре составило 5,2%, а по итогам 10 месяцев пока держится на уровне 2%.
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