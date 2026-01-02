Почему новые налоги ударят по кошельку автолюбителей — неожиданные последствия для рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 января 2026, 06:18

Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе

Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе

Почему новые налоги ударят по кошельку автолюбителей — неожиданные последствия для рынка

Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе

В 2026 году автомобили в России подорожают. Причина - новые ставки НДС и утильсбора. Эксперты предупреждают о росте цен на все сегменты. Некоторые бренды могут исчезнуть с рынка. Влияние на вторичный рынок пока неочевидно.

В 2026 году автомобили в России подорожают. Причина - новые ставки НДС и утильсбора. Эксперты предупреждают о росте цен на все сегменты. Некоторые бренды могут исчезнуть с рынка. Влияние на вторичный рынок пока неочевидно.

С начала 2026 года российский авторынок столкнулся с очередной волной подорожания. Причина - не только повышение НДС до 22%, но и пересмотр ставок утилизационного сбора. Как человек, который давно следит за автомобильным рынком, я уже вижу, как эти изменения сказываются на ценниках в автосалонах и на поведении покупателей.

Когда налоговая нагрузка увеличивается, это ощущается на каждом этапе: от импорта до продажи конечному потребителю. Уже сейчас дилеры пересматривают прайс-листы, а покупатели, которые еще недавно планировали обновить машину, откладывают решение. Особенно заметно это в сегменте новых автомобилей, где даже небольшое повышение налога приводит к росту стоимости на 1,5–2% - и это только начало.

Впрочем, не все производители реагируют одинаково. Некоторые компании сразу закладывают новые расходы в цену, другие пытаются сдерживать рост, чтобы не потерять клиентов. Но в долгосрочной перспективе избежать подорожания не удастся никому. Даже те, кто привык покупать машины с пробегом, почувствуют изменения.

Утильсбор: новые правила игры

С 1 января 2026 года вступили в силу обновленные ставки утилизационного сбора. Теперь льготные условия распространяются только на автомобили с мощностью до 160 л.с., а все, что выше, облагается коммерческим сбором, который в разы превышает прежние значения. Это особенно больно ударило по тем, кто привык ввозить мощные машины из-за рубежа для личного пользования.

В результате на рынке возникла новая тенденция: премиальные и просто мощные автомобили стали редкостью. Импорт таких машин резко сократился, а те, что все же попадают в Россию, оказываются недоступными для большинства из-за высокой цены. Китайские производители, которые раньше активно поставляли автомобили с мощными двигателями, теперь ограничивают экспорт таких моделей. В итоге даже на маломощные машины приходится ждать по полгода, а цены на них растут на 5–7%.

Локализация и попытки сдержать рост

Интересно, что российские и глубоко локализованные китайские бренды тоже не остались в стороне. Несмотря на то, что у них есть определенные преимущества в себестоимости, новые налоги вынуждают их корректировать цены. По моим наблюдениям, даже отечественные модели подорожали на 5–10%. Это умеренный рост, но для массового покупателя он ощутим.

Производители пытаются компенсировать новые издержки за счет увеличения локализации, но этот процесс не быстрый. Пока что рынок балансирует между желанием сохранить доступность и необходимостью выживать в новых условиях. Особенно сложно приходится премиум-сегменту и электромобилям, которые попали под удар из-за новых ставок утильсбора.

Вторичный рынок: новые вызовы

Изменения в налогах и сборах затронули и рынок подержанных автомобилей. В первую очередь это касается машин, которые ввозятся из других стран. Сейчас их доля на рынке невелика - около 7,5%, но именно среди них чаще всего встречаются премиальные модели с мощными моторами.

В то же время массовый сегмент вторички тоже не остался в стороне. Из-за снижения предложения надежных автомобилей цены на них начали расти. Уже в начале года стоимость популярных моделей увеличилась на 5–10%, а на востребованные европейские машины - до 15%. Интересно, что еще в конце 2025 года на вторичном рынке наблюдалось снижение цен: покупатели массово переходили на новые автомобили, опасаясь дальнейшего роста цен после реформы утильсбора. Но теперь ситуация изменилась, и дефицит снова толкает цены вверх.

Дефицит и новые риски

Еще одна проблема - сокращение ввоза автомобилей старше трех лет и мощнее 160 л.с. Это особенно заметно по корейским, японским и европейским брендам, которые традиционно пользовались спросом у российских автолюбителей. Сужение этого сегмента уже привело к дефициту и дополнительному давлению на цены.

В целом, ситуация на рынке остается напряженной. Новые налоги и сборы меняют правила игры, заставляя всех участников искать новые решения. Покупатели становятся осторожнее, дилеры - изобретательнее, а производители - гибче. Но одно ясно: эпоха дешевых автомобилей в России осталась в прошлом.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Volkswagen, Toyota, Hyundai, KIA, Nissan, BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа, Ниссан, Бид

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа, Ниссан, Бид

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тульская область Ставропольский край Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться