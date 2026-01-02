Почему новые налоги ударят по кошельку автолюбителей — неожиданные последствия для рынка

2 января 2026, 06:18
Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе
Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе
В 2026 году автомобили в России подорожают. Причина - новые ставки НДС и утильсбора. Эксперты предупреждают о росте цен на все сегменты. Некоторые бренды могут исчезнуть с рынка. Влияние на вторичный рынок пока неочевидно.
С начала 2026 года российский авторынок столкнулся с очередной волной подорожания. Причина - не только повышение НДС до 22%, но и пересмотр ставок утилизационного сбора. Как человек, который давно следит за автомобильным рынком, я уже вижу, как эти изменения сказываются на ценниках в автосалонах и на поведении покупателей.
Когда налоговая нагрузка увеличивается, это ощущается на каждом этапе: от импорта до продажи конечному потребителю. Уже сейчас дилеры пересматривают прайс-листы, а покупатели, которые еще недавно планировали обновить машину, откладывают решение. Особенно заметно это в сегменте новых автомобилей, где даже небольшое повышение налога приводит к росту стоимости на 1,5–2% - и это только начало.
Впрочем, не все производители реагируют одинаково. Некоторые компании сразу закладывают новые расходы в цену, другие пытаются сдерживать рост, чтобы не потерять клиентов. Но в долгосрочной перспективе избежать подорожания не удастся никому. Даже те, кто привык покупать машины с пробегом, почувствуют изменения.
Утильсбор: новые правила игры
С 1 января 2026 года вступили в силу обновленные ставки утилизационного сбора. Теперь льготные условия распространяются только на автомобили с мощностью до 160 л.с., а все, что выше, облагается коммерческим сбором, который в разы превышает прежние значения. Это особенно больно ударило по тем, кто привык ввозить мощные машины из-за рубежа для личного пользования.
В результате на рынке возникла новая тенденция: премиальные и просто мощные автомобили стали редкостью. Импорт таких машин резко сократился, а те, что все же попадают в Россию, оказываются недоступными для большинства из-за высокой цены. Китайские производители, которые раньше активно поставляли автомобили с мощными двигателями, теперь ограничивают экспорт таких моделей. В итоге даже на маломощные машины приходится ждать по полгода, а цены на них растут на 5–7%.
Локализация и попытки сдержать рост
Интересно, что российские и глубоко локализованные китайские бренды тоже не остались в стороне. Несмотря на то, что у них есть определенные преимущества в себестоимости, новые налоги вынуждают их корректировать цены. По моим наблюдениям, даже отечественные модели подорожали на 5–10%. Это умеренный рост, но для массового покупателя он ощутим.
Производители пытаются компенсировать новые издержки за счет увеличения локализации, но этот процесс не быстрый. Пока что рынок балансирует между желанием сохранить доступность и необходимостью выживать в новых условиях. Особенно сложно приходится премиум-сегменту и электромобилям, которые попали под удар из-за новых ставок утильсбора.
Вторичный рынок: новые вызовы
Изменения в налогах и сборах затронули и рынок подержанных автомобилей. В первую очередь это касается машин, которые ввозятся из других стран. Сейчас их доля на рынке невелика - около 7,5%, но именно среди них чаще всего встречаются премиальные модели с мощными моторами.
В то же время массовый сегмент вторички тоже не остался в стороне. Из-за снижения предложения надежных автомобилей цены на них начали расти. Уже в начале года стоимость популярных моделей увеличилась на 5–10%, а на востребованные европейские машины - до 15%. Интересно, что еще в конце 2025 года на вторичном рынке наблюдалось снижение цен: покупатели массово переходили на новые автомобили, опасаясь дальнейшего роста цен после реформы утильсбора. Но теперь ситуация изменилась, и дефицит снова толкает цены вверх.
Дефицит и новые риски
Еще одна проблема - сокращение ввоза автомобилей старше трех лет и мощнее 160 л.с. Это особенно заметно по корейским, японским и европейским брендам, которые традиционно пользовались спросом у российских автолюбителей. Сужение этого сегмента уже привело к дефициту и дополнительному давлению на цены.
В целом, ситуация на рынке остается напряженной. Новые налоги и сборы меняют правила игры, заставляя всех участников искать новые решения. Покупатели становятся осторожнее, дилеры - изобретательнее, а производители - гибче. Но одно ясно: эпоха дешевых автомобилей в России осталась в прошлом.
Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа, Ниссан, Бид
-
02.01.2026, 06:49
Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью
Mercedes-Benz E-Class 2026 не смог получить высшую оценку в краш-тесте IIHS. Эксперты выявили серьезные недостатки в защите пассажиров сзади. Результаты испытаний удивили даже поклонников марки. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.01.2026, 06:42
Подержанный Porsche 911 Carrera GTS 2024 года ушел с аукциона за 13,7 миллиона рублей
На аукционе продан Porsche 911 Carrera GTS 2024 года с эффектным спойлером. Цена оказалась заметно ниже изначальной. В чем секрет такой сделки? Узнайте, почему этот автомобиль стал настоящей находкой для нового владельца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.01.2026, 06:12
Ford не справляется с ажиотажем: производство Mustang GTD не поспевает за спросом
Mustang GTD вызвал бурю эмоций у поклонников. Цена в десять раз выше обычной версии. Но очередь только растет. Ford не успевает выпускать машины. Спрос оказался неожиданно высоким. Что происходит с легендарным маслкаром?Читать далее
-
02.01.2026, 05:53
Сравнение Bestune T77 и Belgee X50: какой кроссовер выбрать в 2026 году
Bestune T77 и Belgee X50 - два кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны. Итоги оказались неожиданными. Какой из них подойдет именно вам - решать только после теста.Читать далее
-
02.01.2026, 05:11
Сколько реально стоит владеть Belgee X70: все расходы за три года эксплуатации
Владельцы кроссовера Belgee X70 сталкиваются с неожиданными расходами. За три года сумма затрат может удивить даже опытных автолюбителей. Подсчитаны все траты: от страховки до шин. Итоговая цифра заставляет задуматься о выборе автомобиля.Читать далее
-
01.01.2026, 22:46
Названы знаки зодиака, чьи водители чаще других становятся участниками ДТП в 2025 году
Какие знаки зодиака чаще других попадают в аварии? Страховщики раскрыли неожиданные данные. Водители с определенными датами рождения оказались в зоне риска. Узнайте, кто возглавил антирейтинг и почему это важно для всех автомобилистов.Читать далее
-
01.01.2026, 14:01
На Камчатке продают редкий автодом ГАЗ 33081 2006 года с пробегом 120 тысяч км
В Елизово выставлен на продажу полуинтегрированный автодом ГАЗ 33081. Автомобиль 2006 года, дизель, полный привод. Пробег - 120 тысяч километров. Цена - 1,75 миллиона рублей. Документы в порядке, подробности у продавца.Читать далее
-
01.01.2026, 13:17
Android Auto в 2026: новые возможности и интеграция с мультимедиа в авто
Android Auto открывает новые горизонты для водителей. В 2026 году система получит свежие функции. Управление автомобилем станет еще удобнее. Ожидаются обновления мультимедийных возможностей. Не пропустите детали о новых возможностях.Читать далее
-
01.01.2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
01.01.2026, 12:45
JAC JS6 удивил на тесте: плюсы, минусы и реальный опыт эксплуатации — стоит ли покупать
JAC JS6 оказался неожиданно приятным кроссовером. В нем сочетаются комфорт, экономичность и продуманный салон. Некоторые решения вызывают вопросы, но плюсов явно больше. Узнайте, чем удивил китайский автомобиль и почему он может стать вашим выбором.Читать далее
Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа, Ниссан, Бид
-
02.01.2026, 06:49
Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью
Mercedes-Benz E-Class 2026 не смог получить высшую оценку в краш-тесте IIHS. Эксперты выявили серьезные недостатки в защите пассажиров сзади. Результаты испытаний удивили даже поклонников марки. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.01.2026, 06:42
Подержанный Porsche 911 Carrera GTS 2024 года ушел с аукциона за 13,7 миллиона рублей
На аукционе продан Porsche 911 Carrera GTS 2024 года с эффектным спойлером. Цена оказалась заметно ниже изначальной. В чем секрет такой сделки? Узнайте, почему этот автомобиль стал настоящей находкой для нового владельца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.01.2026, 06:12
Ford не справляется с ажиотажем: производство Mustang GTD не поспевает за спросом
Mustang GTD вызвал бурю эмоций у поклонников. Цена в десять раз выше обычной версии. Но очередь только растет. Ford не успевает выпускать машины. Спрос оказался неожиданно высоким. Что происходит с легендарным маслкаром?Читать далее
-
02.01.2026, 05:53
Сравнение Bestune T77 и Belgee X50: какой кроссовер выбрать в 2026 году
Bestune T77 и Belgee X50 - два кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны. Итоги оказались неожиданными. Какой из них подойдет именно вам - решать только после теста.Читать далее
-
02.01.2026, 05:11
Сколько реально стоит владеть Belgee X70: все расходы за три года эксплуатации
Владельцы кроссовера Belgee X70 сталкиваются с неожиданными расходами. За три года сумма затрат может удивить даже опытных автолюбителей. Подсчитаны все траты: от страховки до шин. Итоговая цифра заставляет задуматься о выборе автомобиля.Читать далее
-
01.01.2026, 22:46
Названы знаки зодиака, чьи водители чаще других становятся участниками ДТП в 2025 году
Какие знаки зодиака чаще других попадают в аварии? Страховщики раскрыли неожиданные данные. Водители с определенными датами рождения оказались в зоне риска. Узнайте, кто возглавил антирейтинг и почему это важно для всех автомобилистов.Читать далее
-
01.01.2026, 14:01
На Камчатке продают редкий автодом ГАЗ 33081 2006 года с пробегом 120 тысяч км
В Елизово выставлен на продажу полуинтегрированный автодом ГАЗ 33081. Автомобиль 2006 года, дизель, полный привод. Пробег - 120 тысяч километров. Цена - 1,75 миллиона рублей. Документы в порядке, подробности у продавца.Читать далее
-
01.01.2026, 13:17
Android Auto в 2026: новые возможности и интеграция с мультимедиа в авто
Android Auto открывает новые горизонты для водителей. В 2026 году система получит свежие функции. Управление автомобилем станет еще удобнее. Ожидаются обновления мультимедийных возможностей. Не пропустите детали о новых возможностях.Читать далее
-
01.01.2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
01.01.2026, 12:45
JAC JS6 удивил на тесте: плюсы, минусы и реальный опыт эксплуатации — стоит ли покупать
JAC JS6 оказался неожиданно приятным кроссовером. В нем сочетаются комфорт, экономичность и продуманный салон. Некоторые решения вызывают вопросы, но плюсов явно больше. Узнайте, чем удивил китайский автомобиль и почему он может стать вашим выбором.Читать далее