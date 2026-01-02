Почему новые налоги ударят по кошельку автолюбителей — неожиданные последствия для рынка

Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе

В 2026 году автомобили в России подорожают. Причина - новые ставки НДС и утильсбора. Эксперты предупреждают о росте цен на все сегменты. Некоторые бренды могут исчезнуть с рынка. Влияние на вторичный рынок пока неочевидно.

С начала 2026 года российский авторынок столкнулся с очередной волной подорожания. Причина - не только повышение НДС до 22%, но и пересмотр ставок утилизационного сбора. Как человек, который давно следит за автомобильным рынком, я уже вижу, как эти изменения сказываются на ценниках в автосалонах и на поведении покупателей.

Когда налоговая нагрузка увеличивается, это ощущается на каждом этапе: от импорта до продажи конечному потребителю. Уже сейчас дилеры пересматривают прайс-листы, а покупатели, которые еще недавно планировали обновить машину, откладывают решение. Особенно заметно это в сегменте новых автомобилей, где даже небольшое повышение налога приводит к росту стоимости на 1,5–2% - и это только начало.

Впрочем, не все производители реагируют одинаково. Некоторые компании сразу закладывают новые расходы в цену, другие пытаются сдерживать рост, чтобы не потерять клиентов. Но в долгосрочной перспективе избежать подорожания не удастся никому. Даже те, кто привык покупать машины с пробегом, почувствуют изменения.

Утильсбор: новые правила игры

С 1 января 2026 года вступили в силу обновленные ставки утилизационного сбора. Теперь льготные условия распространяются только на автомобили с мощностью до 160 л.с., а все, что выше, облагается коммерческим сбором, который в разы превышает прежние значения. Это особенно больно ударило по тем, кто привык ввозить мощные машины из-за рубежа для личного пользования.

В результате на рынке возникла новая тенденция: премиальные и просто мощные автомобили стали редкостью. Импорт таких машин резко сократился, а те, что все же попадают в Россию, оказываются недоступными для большинства из-за высокой цены. Китайские производители, которые раньше активно поставляли автомобили с мощными двигателями, теперь ограничивают экспорт таких моделей. В итоге даже на маломощные машины приходится ждать по полгода, а цены на них растут на 5–7%.

Локализация и попытки сдержать рост

Интересно, что российские и глубоко локализованные китайские бренды тоже не остались в стороне. Несмотря на то, что у них есть определенные преимущества в себестоимости, новые налоги вынуждают их корректировать цены. По моим наблюдениям, даже отечественные модели подорожали на 5–10%. Это умеренный рост, но для массового покупателя он ощутим.

Производители пытаются компенсировать новые издержки за счет увеличения локализации, но этот процесс не быстрый. Пока что рынок балансирует между желанием сохранить доступность и необходимостью выживать в новых условиях. Особенно сложно приходится премиум-сегменту и электромобилям, которые попали под удар из-за новых ставок утильсбора.

Вторичный рынок: новые вызовы

Изменения в налогах и сборах затронули и рынок подержанных автомобилей. В первую очередь это касается машин, которые ввозятся из других стран. Сейчас их доля на рынке невелика - около 7,5%, но именно среди них чаще всего встречаются премиальные модели с мощными моторами.

В то же время массовый сегмент вторички тоже не остался в стороне. Из-за снижения предложения надежных автомобилей цены на них начали расти. Уже в начале года стоимость популярных моделей увеличилась на 5–10%, а на востребованные европейские машины - до 15%. Интересно, что еще в конце 2025 года на вторичном рынке наблюдалось снижение цен: покупатели массово переходили на новые автомобили, опасаясь дальнейшего роста цен после реформы утильсбора. Но теперь ситуация изменилась, и дефицит снова толкает цены вверх.

Дефицит и новые риски

Еще одна проблема - сокращение ввоза автомобилей старше трех лет и мощнее 160 л.с. Это особенно заметно по корейским, японским и европейским брендам, которые традиционно пользовались спросом у российских автолюбителей. Сужение этого сегмента уже привело к дефициту и дополнительному давлению на цены.

В целом, ситуация на рынке остается напряженной. Новые налоги и сборы меняют правила игры, заставляя всех участников искать новые решения. Покупатели становятся осторожнее, дилеры - изобретательнее, а производители - гибче. Но одно ясно: эпоха дешевых автомобилей в России осталась в прошлом.