Сюрприз для водителей: что еще подорожает в 2026 году

Цены на автомобили в России взлетели после новогодних изменений налогов

С 1 января 2026 года автомобили в России резко подорожали. Причина - новые налоги и сборы. Водителей ждут неожиданные траты. Подробности о новых ценах и последствиях - в материале.

С наступлением 2026 года российские автолюбители столкнулись с неприятным сюрпризом: цены на машины буквально взлетели. Причина - сразу два нововведения, которые ударили по кошелькам. С одной стороны, власти увеличили утилизационный сбор на 20% для всех категорий транспортных средств. С другой - повысили ставку НДС до 22%. В результате стоимость автомобилей выросла практически моментально, а рынок отреагировал без промедления.

Теперь покупка даже самой доступной машины стала заметно дороже. Если раньше можно было надеяться на скидки или акции, то сейчас автосалоны пересматривают прайсы чуть ли не каждую неделю. Особенно ощутимо подорожание сказалось на новых моделях, а также на автомобилях, ввозимых по параллельному импорту. По информации 110km.ru, эффект от повышения налогов оказался куда сильнее, чем ожидали даже эксперты.

Утилизационный сбор теперь рассчитывается по новой формуле, где ключевую роль играет мощность двигателя. Льготы сохранились только для частных лиц, которые ввозят машину для себя и не продают ее в течение года. Нарушителям придется доплатить разницу до полной ставки. А повышение НДС, пусть и на 2%, в реальности добавило к цене не менее 1,5–2% - и это только на бумаге. В реальности же, с учетом всех цепочек поставок, итоговая надбавка оказалась еще выше.

Как изменились цены у российских брендов

АВТОВАЗ, крупнейший отечественный производитель, решил не шокировать покупателей резким скачком цен. Компания заявила, что средняя индексация составит всего 0,5%. Более того, на некоторые модели, такие как седан Aura и универсал Largus, цены даже снизились. Однако это скорее исключение из правил. Уже в конце прошлого года стало известно, что в 2026-м LADA Granta подорожает почти на 2%, стартовав с отметки 850 тысяч рублей. LADA Iskra прибавила 1,8% и теперь стоит 1,277 миллиона. Внедорожники NIVA Legend и NIVA Travel также стали дороже - до 1,099 и 1,420 миллиона соответственно.

«Москвич» не остался в стороне. С 1 января все модели этой марки подорожали минимум на 29 тысяч рублей, а флагманский кроссовер «Москвич 8» в топовой комплектации стал дороже сразу на 140–145 тысяч. Электрический «Москвич 3е» вырос в цене на 66–69 тысяч, а седан «Москвич 6» - на 37–56 тысяч рублей. Даже самые популярные версии теперь стоят ощутимо больше, чем в декабре.

УАЗ и другие: без исключений

Ульяновский автозавод также не смог удержать прежние цены. Все модели 2025 года выпуска подорожали, хотя диапазон увеличения оказался чуть скромнее - от 23,4 до 40,6 тысячи рублей. Коммерческие «Буханка» и «Головастик» стали дороже на 23,4–29,5 тысячи, а внедорожник «Хантер» в базовой версии - на 27,4 тысячи. Версия «Экспедиция» прибавила 32,6 тысячи рублей.

Эксперты рынка отмечают, что отечественные автомобили в среднем подорожают на 5–10%, а импортные - на 15–20%. Особенно сильно это ударит по тем, кто рассчитывал приобрести машину по параллельному импорту: здесь рост может достигать 50% от прежней стоимости. Если вы откладывали покупку до весны, теперь придется смириться с новыми ценами - назад они уже не вернутся.

Что ждет рынок дальше

Ситуация на автомобильном рынке России становится все менее предсказуемой. Рост налоговой нагрузки и изменение правил расчета сборов приводят к тому, что даже самые бюджетные модели становятся роскошью для многих семей. Автосалоны уже фиксируют снижение спроса, а дилеры вынуждены корректировать планы продаж. Впрочем, некоторые игроки рынка пытаются удержать клиентов за счет акций и специальных предложений, но это скорее временная мера.

Параллельно с этим растет интерес к подержанным автомобилям. Многие россияне предпочитают не рисковать и выбирают проверенные временем машины, чтобы не переплачивать за новые налоги и сборы. Однако и на вторичном рынке цены не стоят на месте - вслед за новыми машинами дорожают и поддержанные.