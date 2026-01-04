Сюрприз для водителей: что еще подорожает в 2026 году

4 января 2026, 22:53
Цены на автомобили в России взлетели после новогодних изменений налогов
Цены на автомобили в России взлетели после новогодних изменений налогов
С 1 января 2026 года автомобили в России резко подорожали. Причина - новые налоги и сборы. Водителей ждут неожиданные траты. Подробности о новых ценах и последствиях - в материале.
С наступлением 2026 года российские автолюбители столкнулись с неприятным сюрпризом: цены на машины буквально взлетели. Причина - сразу два нововведения, которые ударили по кошелькам. С одной стороны, власти увеличили утилизационный сбор на 20% для всех категорий транспортных средств. С другой - повысили ставку НДС до 22%. В результате стоимость автомобилей выросла практически моментально, а рынок отреагировал без промедления.
Теперь покупка даже самой доступной машины стала заметно дороже. Если раньше можно было надеяться на скидки или акции, то сейчас автосалоны пересматривают прайсы чуть ли не каждую неделю. Особенно ощутимо подорожание сказалось на новых моделях, а также на автомобилях, ввозимых по параллельному импорту. По информации 110km.ru, эффект от повышения налогов оказался куда сильнее, чем ожидали даже эксперты.
Утилизационный сбор теперь рассчитывается по новой формуле, где ключевую роль играет мощность двигателя. Льготы сохранились только для частных лиц, которые ввозят машину для себя и не продают ее в течение года. Нарушителям придется доплатить разницу до полной ставки. А повышение НДС, пусть и на 2%, в реальности добавило к цене не менее 1,5–2% - и это только на бумаге. В реальности же, с учетом всех цепочек поставок, итоговая надбавка оказалась еще выше.
Как изменились цены у российских брендов
АВТОВАЗ, крупнейший отечественный производитель, решил не шокировать покупателей резким скачком цен. Компания заявила, что средняя индексация составит всего 0,5%. Более того, на некоторые модели, такие как седан Aura и универсал Largus, цены даже снизились. Однако это скорее исключение из правил. Уже в конце прошлого года стало известно, что в 2026-м LADA Granta подорожает почти на 2%, стартовав с отметки 850 тысяч рублей. LADA Iskra прибавила 1,8% и теперь стоит 1,277 миллиона. Внедорожники NIVA Legend и NIVA Travel также стали дороже - до 1,099 и 1,420 миллиона соответственно.
«Москвич» не остался в стороне. С 1 января все модели этой марки подорожали минимум на 29 тысяч рублей, а флагманский кроссовер «Москвич 8» в топовой комплектации стал дороже сразу на 140–145 тысяч. Электрический «Москвич 3е» вырос в цене на 66–69 тысяч, а седан «Москвич 6» - на 37–56 тысяч рублей. Даже самые популярные версии теперь стоят ощутимо больше, чем в декабре.
УАЗ и другие: без исключений
Ульяновский автозавод также не смог удержать прежние цены. Все модели 2025 года выпуска подорожали, хотя диапазон увеличения оказался чуть скромнее - от 23,4 до 40,6 тысячи рублей. Коммерческие «Буханка» и «Головастик» стали дороже на 23,4–29,5 тысячи, а внедорожник «Хантер» в базовой версии - на 27,4 тысячи. Версия «Экспедиция» прибавила 32,6 тысячи рублей.
Эксперты рынка отмечают, что отечественные автомобили в среднем подорожают на 5–10%, а импортные - на 15–20%. Особенно сильно это ударит по тем, кто рассчитывал приобрести машину по параллельному импорту: здесь рост может достигать 50% от прежней стоимости. Если вы откладывали покупку до весны, теперь придется смириться с новыми ценами - назад они уже не вернутся.
Что ждет рынок дальше
Ситуация на автомобильном рынке России становится все менее предсказуемой. Рост налоговой нагрузки и изменение правил расчета сборов приводят к тому, что даже самые бюджетные модели становятся роскошью для многих семей. Автосалоны уже фиксируют снижение спроса, а дилеры вынуждены корректировать планы продаж. Впрочем, некоторые игроки рынка пытаются удержать клиентов за счет акций и специальных предложений, но это скорее временная мера.
Параллельно с этим растет интерес к подержанным автомобилям. Многие россияне предпочитают не рисковать и выбирают проверенные временем машины, чтобы не переплачивать за новые налоги и сборы. Однако и на вторичном рынке цены не стоят на месте - вслед за новыми машинами дорожают и поддержанные.
Похожие материалы Moskvich, Лада, UAZ
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:57
В Госдуме предложили новые меры поддержки автопрома на фоне кризиса рынка
Власти обсуждают судьбу автопрома в 2026 году. Крупные игроки отрасли ищут выход из кризиса. Решения могут повлиять на всех участников рынка. Подробности обсуждения держатся в секрете.Читать далее
-
06.01.2026, 23:43
Пять ключевых заявлений российских властей о будущем автопрома в 2025 году
Власти России сделали ряд громких заявлений о поддержке автопрома. В 2025 году обсуждались новые меры и перспективы отрасли. Некоторые решения вызвали споры среди экспертов. Чиновники раскрыли неожиданные детали о будущем рынка. Интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы Moskvich, Лада, UAZ
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:57
В Госдуме предложили новые меры поддержки автопрома на фоне кризиса рынка
Власти обсуждают судьбу автопрома в 2026 году. Крупные игроки отрасли ищут выход из кризиса. Решения могут повлиять на всех участников рынка. Подробности обсуждения держатся в секрете.Читать далее
-
06.01.2026, 23:43
Пять ключевых заявлений российских властей о будущем автопрома в 2025 году
Власти России сделали ряд громких заявлений о поддержке автопрома. В 2025 году обсуждались новые меры и перспективы отрасли. Некоторые решения вызвали споры среди экспертов. Чиновники раскрыли неожиданные детали о будущем рынка. Интрига сохраняется.Читать далее