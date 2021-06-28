Цены на автомобили взлетят после выборов: власти вновь повышают утильсбор
Для рядовых покупателей новость важна тем, что вслед за повышением утильсбора неминуемо подорожают все автомобили, в том числе и российской сборки, если они не добирают до требуемого уровня локализации в 1 500 баллов. Например, локализация седана Toyota Camry с двигателем 2,5 литра оценивается в 1 000 баллов. Осенью 2020 года Минпромторг насчитал чуть больше 1 500 баллов Volkswagen Polo и Renault Logan, а корейские Hyundai Solaris и Kia Rio получили по 1 400 – 1 500 баллов. Со следующего года целевой уровень локализации поднимется до 2 000 баллов.
- 260 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 1 080 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 545 000 РKIA Rio 2011 в Москве
- 1 575 000 РToyota Camry 2015 в Москве
- 1 590 000 РToyota Camry 2015 в Москве
- 369 000 РRenault Logan 2013 в Москве
- 1 145 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 389 000 РToyota Camry 2015 в Москве
- 1 999 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 049 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
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