Водителей предупреждают: рост стоимости деталей и ремонтных работ в 2026 году изменит рынок каско и ударит по кошельку

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 16:36

Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.

Резкое подорожание автозапчастей в России в 2026 году уже начинает менять правила игры для всех автовладельцев. Новые ценники на детали и ремонтные работы не только бьют по бюджету, но и напрямую влияют на стоимость страховых полисов. По оценкам аналитиков «Росгосстраха», средний рост тарифов по каско составит 11–12%. Это не просто очередная цифра - для многих водителей такие изменения могут стать неприятным сюрпризом при продлении страховки или покупке нового автомобиля.

Особенно остро ситуация ощущается на фоне продолжающегося роста цен на комплектующие. Если для некоторых моделей стоимость деталей остается стабильной или даже снижается, то для других - особенно популярных и ушедших с рынка брендов - запчасти дорожают в разы. Например, владельцы Volkswagen Polo столкнулись с тем, что капот теперь стоит в 3,5 раза дороже, а переднее крыло и дверь - вдвое. Для Nissan Qashqai лобовое стекло подорожало в полтора раза, а крыло - на треть. В то же время, у Haval Jolion отмечено снижение цен на передний бампер на 9% и на капот с крыльями - на 2%.

Как отмечают эксперты, динамика цен зависит от степени локализации производства и наличия официальных поставщиков. Китайские бренды, такие как Haval и Chery, удерживают рост в пределах инфляции - 6–8%. Geely, напротив, удивил скачком на 30%. Среди европейских и корейских марок, покинувших российский рынок, Mercedes-Benz прибавил 25%, Kia - 21%, BMW - 12%. Это создает дополнительную нагрузку на страховщиков, которые вынуждены пересматривать тарифы, чтобы компенсировать растущие расходы на ремонт.

Влияние на рынок автострахования усилилось после повышения утилизационного сбора в 2025 году. В первой половине года продажи новых автомобилей просели, но к концу года ситуация выровнялась и даже показала рост по сравнению с 2024 годом. Поскольку спрос на каско тесно связан с покупкой новых машин, эти колебания сразу отразились на страховом сегменте. В некоторых регионах, таких как Краснодарский край, Курская, Тульская и Челябинская области, сборы по каско увеличились более чем в два раза.

Интересно, что на фоне общего подорожания выросла доля полисов с полным покрытием - на 14%. Также набирают популярность так называемые «коробочные» продукты с ограниченным набором рисков. Это говорит о том, что россияне все чаще выбирают более защищенные варианты, несмотря на рост цен.

Страховые компании отмечают, что увеличение убыточности по каско вынуждает их корректировать тарифы и искать дополнительные источники дохода, в том числе за счет инвестиций. При этом средний рост стоимости полисов остается ниже темпов удорожания самих автомобилей и запчастей, что пока позволяет рынку сохранять относительную стабильность.

Стоит отметить, что в 2025 году, по информации страховщиков, количество угонов автомобилей в России снизилось. Однако интерес угонщиков к определенным моделям по-прежнему высок, что также влияет на стоимость страховки для владельцев этих машин.

Ситуация с поставками и ремонтом постепенно стабилизируется, но ценовой разрыв между разными марками и регионами сохраняется. Для тех, кто планирует покупку или обслуживание автомобиля, важно учитывать не только стоимость самой машины, но и возможные расходы на ремонт и страховку в будущем.

Кстати, на фоне общего роста цен на рынке появляются и уникальные предложения. Например, недавно в Новосибирске был выставлен на продажу редкий универсал с минимальным пробегом - подробнее об этом случае можно узнать в материале о необычной Ладе 2104 с заводским состоянием. Такие капсулы времени приобретают особый смысл на фоне стремительно меняющейся ситуации с ценами и доступностью автомобилей.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р), Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, Nissan, Haval, Chery, Geely, KIA, BMW
