Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

15 июля 2026, 08:47

Цены на бензин АИ-95 и АИ-98 в России выросли: как это влияет на бюджет

Цены на бензин АИ-95 и АИ-98 в России выросли: как это влияет на бюджет

Почему рост стоимости бензина выгоден государству и что говорят эксперты

Цены на бензин АИ-95 и АИ-98 в России выросли: как это влияет на бюджет

Мало кто задумывается, что почти половина стоимости бензина уходит в бюджет через налоги. В 2026 году цены на АИ-95 и АИ-98 снова подскочили, а вместе с ними выросли и поступления от акцизов и НДС. Какие последствия это несет для бизнеса и водителей, и почему чиновники не спешат снижать налоговую нагрузку - объясняем на примерах. Эксперты отмечают, что ситуация может стать еще сложнее.

Мало кто задумывается, что почти половина стоимости бензина уходит в бюджет через налоги. В 2026 году цены на АИ-95 и АИ-98 снова подскочили, а вместе с ними выросли и поступления от акцизов и НДС. Какие последствия это несет для бизнеса и водителей, и почему чиновники не спешат снижать налоговую нагрузку - объясняем на примерах. Эксперты отмечают, что ситуация может стать еще сложнее.

На российском топливном рынке вновь зафиксирован заметный рост цен на бензин. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в начале июня 2026 года медианная стоимость литра АИ-95 достигла 77,5 рубля, что на 24% выше прошлогоднего показателя. АИ-98 подорожал еще сильнее - до 119,5 рубля за литр, прибавив сразу 32% за год. Эти цифры основаны на информации о продажах примерно с каждой третьей автозаправки страны, что позволяет говорить о репрезентативности исследования.

Структура розничной цены бензина в России традиционно включает несколько ключевых компонентов: себестоимость производства на НПЗ, наценку АЗС, а также налоги - акцизы и НДС. Именно последние два пункта вносят существенный вклад в итоговую стоимость топлива для конечного потребителя. Как отмечают специалисты, акциз с каждого литра бензина уплачивается нефтеперерабатывающим заводом, а его доля составляет около 19% от розничной цены. При этом с ростом стоимости топлива сумма акцизных поступлений в бюджет также увеличивается.

Не менее важную роль играет и НДС, который взимается с продаж на АЗС и составляет 22% от цены каждого литра. В результате, совокупная налоговая нагрузка на бензин достигает 41%. Для сравнения: если год назад при цене 95 рублей за литр государство получало 39 рублей налогов, то сейчас при цене 119 рублей эта сумма выросла до 49 рублей. Таким образом, рост цен на топливо напрямую увеличивает доходы бюджета по статьям «Акцизы» и «НДС».

Эксперты подчеркивают, что такая система налогообложения создает своеобразный стимул для сохранения высоких цен на бензин. Ведь чем дороже топливо, тем больше средств поступает в казну. Это особенно заметно на фоне отсутствия инициатив по снижению налоговой нагрузки на топливный сектор. В результате бизнес и население вынуждены платить все больше, а государство получает дополнительные ресурсы для финансирования различных программ.

Интересно, что подобная ситуация не уникальна для России. Во многих странах налоги на топливо составляют значительную часть его стоимости, однако в последние годы некоторые государства идут на снижение акцизов или временное замораживание налоговых ставок, чтобы поддержать экономику и снизить инфляционное давление. В России же, по мнению аналитиков, подобных шагов пока не наблюдается.

Если Вы не знали, компания «Платформа ОФД» - один из крупнейших операторов фискальных данных в России, предоставляющий аналитические сервисы для бизнеса и государственных структур. Аналитический центр «Чек Индекс» специализируется на сборе и обработке информации о розничных продажах, что позволяет отслеживать динамику цен и потребительских предпочтений в режиме реального времени. Благодаря этим данным можно делать выводы о тенденциях на рынке топлива и оценивать влияние налоговой политики на стоимость бензина.

К слову, в автомобильной отрасли подобные изменения цен и налоговой нагрузки уже не раз становились поводом для обсуждения среди экспертов. Например, недавнее обновление комплектаций популярных моделей, как это было с системой климат-контроля у Весты, также вызвало интерес у автомобилистов - подробнее об этом можно узнать в материале о новых опциях в Весте и их влиянии на рынок. В целом, ситуация с бензином показывает, что любые изменения в налоговой политике или структуре ценообразования моментально отражаются на кошельках россиян и доходах бюджета. В ближайшее время эксперты не ожидают снижения налоговой нагрузки, а значит, рост цен на топливо может продолжиться.

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