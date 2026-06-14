Бензин дорожает быстрее обычного - почему так и что будет дальше

Цены на бензин и дизель на АЗС ускорили рост: что происходит на рынке топлива

В начале июня цены на бензин и дизель на АЗС выросли сразу на 1%. Это заметно опережает инфляцию и вызывает вопросы у водителей: что стало причиной и ждать ли новых скачков? Эксперты объяснили, как атаки на НПЗ и перебои с поставками влияют на рынок. Почему ситуация может измениться уже к концу месяца - разбираемся подробно.

В начале июня цены на бензин и дизель на АЗС выросли сразу на 1%. Это заметно опережает инфляцию и вызывает вопросы у водителей: что стало причиной и ждать ли новых скачков? Эксперты объяснили, как атаки на НПЗ и перебои с поставками влияют на рынок. Почему ситуация может измениться уже к концу месяца - разбираемся подробно.

Резкое ускорение роста цен на топливо в России стало одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов. За первую неделю июня бензин и дизель на АЗС подорожали на 1%, что почти в пять раз выше средней инфляции за тот же период. Такая динамика не может не тревожить: водители уже замечают, что заправка автомобиля обходится все дороже, а эксперты предупреждают - ситуация может стать еще сложнее.

По информации «Российской Газеты», основной причиной скачка цен стало сокращение предложения топлива на внутреннем рынке. После серии атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в мае, часть предприятий была вынуждена остановить или сократить производство. Это привело к временным перебоям с поставками, особенно в южных регионах страны. Минэнерго официально подтвердило, что логистика доставки топлива усложнилась, а маршруты стали длиннее и менее предсказуемыми.

Вице-премьер Александр Новак также отметил, что некоторые НПЗ находятся на внеплановом ремонте, а экспорт сырой нефти из России достиг максимума с начала года. Это создает дополнительное давление на внутренний рынок: если добыча нефти падает, а экспорт растет, переработка внутри страны логично сокращается. Официальная статистика по запасам и выпуску бензина и дизеля с 2024 года закрыта, но в Минэнерго уверяют - запасов достаточно, чтобы покрыть внутренний спрос, а отрасль готова к сезонному росту потребления.

Однако на практике в ряде регионов уже фиксируются перебои с поставками бензина на АЗС и даже ограничения на продажу. Особенно остро проблема ощущается в европейской части России, где спрос традиционно выше. На Петербургской бирже цены на бензин и дизель к середине июня достигли годовых максимумов. Несмотря на это, эксперты считают, что физического дефицита топлива пока нет. Как отмечает Дмитрий Гусев из Ассоциации «Надежный партнер», основная сложность - в изменении логистики и удлинении маршрутов доставки, а не в нехватке самого продукта.

Сергей Фролов из NEFT Research добавляет, что независимым сетям АЗС становится все труднее закупать топливо по выгодным ценам. Им часто приходится покупать бензин и дизель у белорусских поставщиков по ценам, превышающим биржевые в полтора раза и более. Если ситуация с логистикой и работой НПЗ не улучшится, дефицит для независимых заправок может усилиться уже этим летом. Любые сбои в поставках или сокращение объемов на бирже немедленно отражаются на стоимости топлива для конечного потребителя.

Информационный фон также играет свою роль: массовые атаки на НПЗ и сообщения о перебоях с поставками вызывают у водителей опасения, что топлива может не хватить. Это подогревает спрос и способствует дальнейшему росту цен. По словам Сергея Терешкина из Open Oil Market, основные риски дефицита сейчас сосредоточены в южных регионах, где сочетаются производственные и логистические проблемы. В остальных частях страны физического дефицита пока не наблюдается, но ожидания дальнейшего подорожания уже влияют на рынок.

Эксперт Кирилл Родионов считает, что открытая публикация данных о производстве и запасах топлива могла бы снизить напряженность среди потребителей и участников рынка. Пока же автомобилисты вынуждены ориентироваться на слухи и отдельные сообщения, что только усиливает панические настроения. Важно отметить, что почти весь производимый в России бензин идет на внутренний рынок, а экспорт бензина запрещен с апреля. Дизельное топливо по-прежнему можно экспортировать, но его производство почти вдвое превышает внутреннее потребление.

В контексте происходящего стоит вспомнить, что нестабильность на топливном рынке уже не раз становилась поводом для обсуждения среди экспертов и водителей. Например, недавно аналитики разбирали, как изменения в структуре продаж влияют на премиальный сегмент - подробнее об этом можно узнать в материале о лидерстве Voyah на рынке по итогам мая.

Судя по имеющимся данным, снижение предложения топлива на внутреннем рынке еще не достигло своего пика. Масштабные атаки на НПЗ начались лишь во второй половине мая, и их последствия могут проявиться ближе к концу июня. Важно помнить, что крупные и средние сети АЗС обычно закупают топливо с запасом, а у нефтяных компаний есть собственные резервы. Тем не менее, если перебои с поставками продолжатся, а логистика не восстановится, рост цен может затронуть еще больше регионов. Для автомобилистов это означает, что планировать расходы на топливо стоит с учетом возможных новых скачков цен, а ситуация на рынке останется напряженной как минимум до стабилизации работы НПЗ и транспортных маршрутов.