Паника на АЗС или рабочие моменты? Эксперт ВШЭ объяснил, почему дефицита бензина в Москве нет

25 июня 2026, 10:22
Цены на бензин в Москве: что происходит на АЗС и почему водители волнуются
Цены на бензин в Москве: что происходит на АЗС и почему водители волнуются
Москвичи все чаще обсуждают ситуацию с топливом: на табло АЗС заметны разные цены, а в соцсетях не утихают разговоры о возможном дефиците. Почему очереди на заправках не исчезают, как реагируют крупные сети и что говорят эксперты - разбираемся, что реально происходит и стоит ли паниковать. Мало кто знает, что для бензовозов ввели особые правила, а цены на топливо держат под контролем.
В последние недели тема топлива на московских АЗС стала одной из самых обсуждаемых среди автомобилистов. Причина проста: от стоимости бензина зависит не только семейный бюджет, но и цены на большинство товаров и услуг. Любое изменение на табло заправок сразу вызывает волну обсуждений и опасений, ведь даже небольшое повышение может отразиться на расходах тысяч людей.
Как пишет Российская Газета, несмотря на тревожные прогнозы в соцсетях и отдельных СМИ, реального дефицита топлива в столице не наблюдается. На большинстве заправок бензин есть, а цены остаются относительно стабильными. Например, на Волгоградском проспекте «Роснефть» продает АИ-95 по 72 рубля, Teboil - по 74 рубля, а на «Нефтьмагистрали» после недавнего скачка до 90 рублей стоимость снизилась до 79,99 рубля за литр. Очереди на АЗС обычно не превышают трех-пяти машин, что означает ожидание от 15 до 30 минут.
Эксперты отмечают, что небольшие очереди - не повод для паники. Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, подчеркивает: крупные сети продолжают работать в обычном режиме, а топливо в целом доступно. По его словам, массовых панических настроений среди водителей не наблюдается, а ситуация находится под контролем.
Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что в ближайшие недели ситуация стабилизируется не только в Москве, но и в крупных городах Подмосковья. Он объясняет: бензин - стратегически важный товар, за которым государство ведет особый контроль. Любое изменение стоимости топлива моментально влияет на цены по всей стране, поэтому власти внимательно следят за рынком и оперативно реагируют на жалобы граждан.
Для обеспечения бесперебойных поставок в столицу дополнительно привлекают бензовозы из соседних регионов. Для них отменили оформление пропусков и создали так называемые «зеленые коридоры», чтобы ускорить доставку топлива. Это решение позволило избежать перебоев и поддержать стабильность на рынке.
Интересно, что в похожих ситуациях с автомобильными страхами и ожиданиями водителей эксперты советуют не поддаваться панике и опираться на факты. Например, когда речь шла о турбомоторах, многие автомобилисты также испытывали опасения, хотя современные технологии давно сделали их надежными - подробнее об этом можно узнать в материале о причинах недоверия к турбомоторам.
В завершение стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, цены на топливо в Москве действительно отличаются в зависимости от сети и района, но резких скачков не наблюдается. Во-вторых, очереди на АЗС остаются умеренными, а поставки бензина поддерживаются за счет оперативных мер. В-третьих, государство продолжает контролировать ситуацию, чтобы не допустить дефицита и необоснованного роста цен. Все это позволяет говорить о том, что паника вокруг бензина в столице выглядит преувеличенной, а реальные проблемы решаются по мере их появления.
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