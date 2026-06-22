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Автор: Дарья Климова

22 июня 2026, 14:37

Цены на бензин в Москве и области резко выросли из-за поставок из Беларуси

Цены на бензин в Москве и области резко выросли из-за поставок из Беларуси

Дефицит топлива в России стал причиной скачка цен на заправках: бензин в Москву везут из Беларуси

Цены на бензин в Москве и области резко выросли из-за поставок из Беларуси

В Москве и Подмосковье за неделю бензин подорожал сильнее, чем за весь последний месяц. Независимые АЗС вынуждены покупать топливо из Беларуси, что приводит к новым рекордам стоимости. Почему ситуация обострилась именно сейчас и что это значит для водителей - разбираемся подробно.

В Москве и Подмосковье за неделю бензин подорожал сильнее, чем за весь последний месяц. Независимые АЗС вынуждены покупать топливо из Беларуси, что приводит к новым рекордам стоимости. Почему ситуация обострилась именно сейчас и что это значит для водителей - разбираемся подробно.

Резкое подорожание бензина в Москве и Подмосковье стало настоящим испытанием для автомобилистов. За короткий срок стоимость топлива выросла в несколько раз быстрее, чем обычно, и это напрямую связано с нехваткой российского бензина на рынке. Водители уже почувствовали на себе последствия: заправка автомобиля обходится заметно дороже, а независимые АЗС вынуждены искать альтернативные источники поставок.

Особенно остро ситуация проявилась в Московской области. По информации «Коммерсанта», независимые заправки практически лишились доступа к привычным объемам российского топлива и теперь вынуждены закупать бензин у белорусских производителей. За неделю цена литра АИ-92 в регионе выросла на 3,44 рубля, а АИ-95 подорожал на 3,87 рубля. Это самый заметный скачок с марта, и он уже вызвал недовольство среди водителей и владельцев автопарков.

Причина столь резкого роста - не только сезонный спрос, но и внеплановые ремонты на российских НПЗ, которые сократили предложение на внутреннем рынке. Крупные нефтяные компании в первую очередь обеспечивают свои собственные сети, а независимым АЗС приходится искать топливо на стороне. Белорусский бензин оказался единственным доступным вариантом, но его стоимость на бирже значительно выше: тонна АИ-92 стоит более 111 тысяч рублей, а АИ-95 - свыше 124 тысяч. Для сравнения, российское топливо обходится на 37-50% дешевле, но купить его сейчас практически невозможно.

Спрос на белорусское топливо в России за первые три недели июня вырос в 51 раз по сравнению с прошлым годом, достигнув 51,36 тысячи тонн. Это рекордные показатели, которые говорят о серьезных изменениях на рынке. Как отмечают эксперты, ситуация на рынке нефтепродуктов остается напряженной: внеплановые ремонты, высокий сезонный спрос и ажиотажное потребление создают дополнительное давление на цены. Федеральная антимонопольная служба уже потребовала от операторов АЗС объяснить причины столь резкого роста стоимости топлива.

Для многих автомобилистов такие перемены стали неприятным сюрпризом. В условиях, когда расходы на топливо растут, владельцы машин вынуждены пересматривать свои привычки и искать способы экономии. Подобные ситуации уже случались на российском рынке: например, когда водители на старых «Жигулях» отправлялись в дальние поездки с минимальным бюджетом, как это было в истории, описанной в материале о путешествии на ВАЗ-2107 через семь стран в условиях ограниченных ресурсов. Сейчас же даже короткие поездки по городу становятся ощутимо дороже.

В завершение стоит отметить несколько важных моментов: во-первых, рост цен на бензин в Московском регионе может повлиять на стоимость товаров и услуг, так как транспортные расходы закладываются в конечную цену. Во-вторых, ситуация с поставками топлива из Беларуси может сохраниться до стабилизации работы российских НПЗ. В-третьих, автомобилистам стоит внимательно следить за изменениями на рынке и выбирать заправки с наиболее выгодными условиями. По имеющимся данным, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить стабильные поставки российского бензина и снизить зависимость от импортных объемов.

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