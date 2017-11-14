14 ноября 2017, 12:52

Цены на бензин в России достигли рекорда

Ноябрь принес автомобилистам очередной неприятный рекорд. Стоимость топлива на заправках к середине месяца достигла наивысшего показателя для текущего года.
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По данным «Коммерсанта» со ссылкой на цифры биржи СПбМТСБ, стоимость на АИ-92 с 7 по 13 ноября поднялась на 2,3%, до 42,85 тыс. рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. рублей за тонну. Эксперты отмечают: впервые в истории российского рынка топливо стоит так дорого.

Причина резкого подорожания в том, что на одном Московском НПЗ неожиданно остановилась одна из ключевых установок. В результате компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже.

Кроме того, цены на нефть активно растут. Это привело к резкому росту спроса в ожидании повышения цен на внутреннем рынке. До конца года розничная стоимость бензина и дизтоплива может вырасти еще на 2%.

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Цены на бензин в России достигли рекорда
{{material_117499}} По данным «Коммерсанта» со ссылкой на цифры биржи СПбМТСБ, стоимость на АИ-92 с 7 по 13 ноября поднялась на 2,3%, до 42,85 тыс. рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. рублей за тонну. Эксперты отмечают: впервые в истории российского рынка топливо стоит так дорого.Причина резкого подорожания в том, что на одном Московском НПЗ неожиданно остановилась одна из ключевых установок. В результате компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже. Кроме того, цены на нефть активно растут. Это привело к резкому росту спроса в ожидании повышения цен на внутреннем рынке. До конца года розничная стоимость бензина и дизтоплива может вырасти еще на 2%.
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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