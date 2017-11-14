14 ноября 2017, 12:52
Цены на бензин в России достигли рекорда
Ноябрь принес автомобилистам очередной неприятный рекорд. Стоимость топлива на заправках к середине месяца достигла наивысшего показателя для текущего года.
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Причина резкого подорожания в том, что на одном Московском НПЗ неожиданно остановилась одна из ключевых установок. В результате компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже.
Кроме того, цены на нефть активно растут. Это привело к резкому росту спроса в ожидании повышения цен на внутреннем рынке. До конца года розничная стоимость бензина и дизтоплива может вырасти еще на 2%.
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11.11.2017, 10:24
Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
11.11.2017, 08:40
Автомобиль в лизинг. Есть ли спрос и польза?
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