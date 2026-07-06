Бензин бьёт рекорды за 20 лет: что происходит и как это отразится на наших кошельках

Цены на бензин в России выросли рекордно за 20 лет: что происходит на АЗС

В России зафиксирован самый резкий недельный рост цен на бензин с середины 2000-х. Средняя стоимость топлива увеличилась примерно на 3% за семь дней, что напрямую влияет на расходы автомобилистов. Разбираемся, что стоит за этим скачком и как он отразится на повседневной жизни.

В России зафиксирован самый резкий недельный рост цен на бензин с середины 2000-х. Средняя стоимость топлива увеличилась примерно на 3% за семь дней, что напрямую влияет на расходы автомобилистов. Разбираемся, что стоит за этим скачком и как он отразится на повседневной жизни.

Резкое подорожание бензина в России стало одной из самых обсуждаемых тем последних недель. По данным Росстата, средняя цена на топливо за одну неделю выросла примерно на 3% — такого скачка не наблюдалось с прогнозов 2000‑х годов. Водители отмечают изменения на заправках практически ежедневно, а в некоторых регионах фиксируются очереди и ограничения на продажу.

В среднем по стране литр АИ‑92 сейчас стоит около 63 рублей, АИ‑95 — примерно 69 рублей, а дизельное топливо — около 76 рублей. Однако в отдельных регионах ситуация ещё острее: например, в Курганской области литр АИ‑95 уже достиг 95,5 рубля. Независимые АЗС поднимают цены быстрее крупных сетей из‑за сложностей с закупкой топлива.

Эксперты объясняют происходящее «шоком предложения». После атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы выпуск бензина сократился примерно на четверть. Импорт из Белоруссии и Казахстана не покрывает образовавшийся дефицит, а в летний сезон традиционно растёт спрос: люди чаще ездят в отпуск, на работу и по делам. Власти некоторых регионов уже ввели лимиты на продажу — например, в Курганской области с 24 июня действует ограничение, не позволяющее приобретать более 40 литров в одни руки.

Для большинства автомобилистов это означает прямое увеличение расходов. Поездки на работу, в магазины и по другим делам становятся значительно дороже, а значит, приходится экономить на других статьях бюджета. За последний год рост цен на топливо составил почти 10%, что усиливает инфляцию — бензин дорожает быстрее большинства товаров и услуг.

Судя по данным, ситуация может сохраниться на фоне нестабильности поставок и восстановления производства. Топливный рынок остаётся чувствительным к внешним шокам и колебаниям, и любые изменения быстро отражаются на кошельках россиян. Для сравнения: в странах Европы и США подобные скачки цен обычно сопровождаются государственными мерами поддержки, однако в России пока делают ставку на временные ограничения и контроль за объёмами продаж. Это создаёт дополнительную нагрузку на независимые АЗС и может привести к дальнейшему росту цен, если ситуация не изменится.

На фоне этих событий Forbes отмечает, что проблемы с топливом способны изменить ценообразование и даже спровоцировать переход части рынка в тень. Применяемые меры, а также очереди на АЗС уже обсуждались в ранее вышедшем материале о том, как регионы справляются с ограничениями и очередями в заправках .