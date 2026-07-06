Бензин бьёт рекорды за 20 лет: что происходит и как это отразится на наших кошельках

6 июля 2026, 15:11
Цены на бензин в России выросли рекордно за 20 лет: что происходит на АЗС
Цены на бензин в России выросли рекордно за 20 лет: что происходит на АЗС
В России зафиксирован самый резкий недельный рост цен на бензин с середины 2000-х. Средняя стоимость топлива увеличилась примерно на 3% за семь дней, что напрямую влияет на расходы автомобилистов. Разбираемся, что стоит за этим скачком и как он отразится на повседневной жизни.
Резкое подорожание бензина в России стало одной из самых обсуждаемых тем последних недель. По данным Росстата, средняя цена на топливо за одну неделю выросла примерно на 3% — такого скачка не наблюдалось с прогнозов 2000‑х годов. Водители отмечают изменения на заправках практически ежедневно, а в некоторых регионах фиксируются очереди и ограничения на продажу.
В среднем по стране литр АИ‑92 сейчас стоит около 63 рублей, АИ‑95 — примерно 69 рублей, а дизельное топливо — около 76 рублей. Однако в отдельных регионах ситуация ещё острее: например, в Курганской области литр АИ‑95 уже достиг 95,5 рубля. Независимые АЗС поднимают цены быстрее крупных сетей из‑за сложностей с закупкой топлива.
Эксперты объясняют происходящее «шоком предложения». После атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы выпуск бензина сократился примерно на четверть. Импорт из Белоруссии и Казахстана не покрывает образовавшийся дефицит, а в летний сезон традиционно растёт спрос: люди чаще ездят в отпуск, на работу и по делам. Власти некоторых регионов уже ввели лимиты на продажу — например, в Курганской области с 24 июня действует ограничение, не позволяющее приобретать более 40 литров в одни руки.
Для большинства автомобилистов это означает прямое увеличение расходов. Поездки на работу, в магазины и по другим делам становятся значительно дороже, а значит, приходится экономить на других статьях бюджета. За последний год рост цен на топливо составил почти 10%, что усиливает инфляцию — бензин дорожает быстрее большинства товаров и услуг.
Судя по данным, ситуация может сохраниться на фоне нестабильности поставок и восстановления производства. Топливный рынок остаётся чувствительным к внешним шокам и колебаниям, и любые изменения быстро отражаются на кошельках россиян. Для сравнения: в странах Европы и США подобные скачки цен обычно сопровождаются государственными мерами поддержки, однако в России пока делают ставку на временные ограничения и контроль за объёмами продаж. Это создаёт дополнительную нагрузку на независимые АЗС и может привести к дальнейшему росту цен, если ситуация не изменится.
На фоне этих событий Forbes отмечает, что проблемы с топливом способны изменить ценообразование и даже спровоцировать переход части рынка в тень. Применяемые меры, а также очереди на АЗС уже обсуждались в ранее вышедшем материале о том, как регионы справляются с ограничениями и очередями в заправках .
Похожие материалы
-
06.07.2026, 14:57
Фраза «Можно. А зачем?» из интервью АвтоВАЗа возглавила мемный рейтинг 2026 года
В начале 2026 года короткая реплика топ-менеджера АвтоВАЗа неожиданно стала главным мемом в российских соцсетях. Исследование Brand Analytics показало, что эта фраза не только вызвала волну иронии, но и привела к коммерческим инициативам.Читать далее
-
06.07.2026, 14:30
Бензин Евро-3 возвращается: как изменятся риски для современных автомобилей
В России временно разрешили продажу бензина Евро-3 из-за перебоев с топливом в регионах. Это решение затрагивает владельцев новых машин и может сказаться на состоянии двигателя. Разбираемся, чем грозит использование такого топлива и как минимизировать последствия.Читать далее
-
06.07.2026, 14:13
ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен
В Московском регионе сразу несколько сетей АЗС оказались под пристальным вниманием ФАС из-за синхронного повышения цен на бензин и дизель. Мало кто знает, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям для рынка и автомобилистов. Какие компании попали под подозрение, что грозит нарушителям и почему эта ситуация важна именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 14:11
Jeland J8 выходит на рынок: старт производства и особенности российской сборки
В 2026 году в России стартует выпуск кроссовера Jeland J8, который обещает стать заметным игроком на рынке благодаря локализации производства, современным технологиям и адаптации под российские условия. Модель уже вызывает интерес у автолюбителей и экспертов.Читать далее
-
06.07.2026, 14:05
Почему АИ-92 часто оказывается предпочтительнее АИ-95 на российских АЗС
Вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 остается актуальным для российских водителей. Качество топлива, особенности производства и влияние погодных условий делают этот выбор непростым. Разбираемся, почему даже опытные автомобилисты не всегда уверены в своем решении.Читать далее
-
06.07.2026, 14:00
Volkswagen ограничил работу приложений на GrapheneOS, поддержка Android 10 сохранена
Volkswagen внезапно прекратил поддержку мобильных приложений на операционной системе GrapheneOS, ссылаясь на вопросы безопасности. При этом компания продолжает поддерживать устаревший Android 10, что вызывает вопросы у пользователей и специалистов. Эта ситуация может повлиять на доступ к функциям автомобилей и отношение к бренду.Читать далее
-
06.07.2026, 13:24
Мошенники атакуют: новая схема с купонами на топливо выявлена в России
В России зафиксирован всплеск мошеннических рассылок, связанных с купонами на топливо. Специалисты предупреждают: схема становится все изощреннее, а жертвами чаще оказываются обычные водители. Что грозит тем, кто доверится заманчивым предложениям, и как не попасться на удочку - объясняем, почему сейчас особенно важно быть внимательнее.Читать далее
-
06.07.2026, 11:42
Mercedes-Benz меняет правила: рабочая неделя для сотрудников может стать длиннее за те же деньги
Руководство Mercedes-Benz неожиданно предложило увеличить рабочую неделю до 40 часов без дополнительной оплаты. Профсоюзы уже выступили против, а сотрудники обеспокоены последствиями. Что грозит работникам и почему этот шаг вызвал такой резонанс - объясняем, как это может повлиять на рынок труда и саму компанию.Читать далее
-
06.07.2026, 10:37
Дефицит водителей в такси: как изменились условия и доходы в 2026 году
Рынок такси в России переживает острый кадровый голод: сервисы заманивают новичков обещаниями высоких доходов, но реальность оказывается сложнее. Какие требования предъявляют агрегаторы, сколько можно заработать в разных городах и что скрывают условия - разбираемся на примере реального опыта устройства на работу. Мало кто знает, что расходы и нюансы могут существенно повлиять на итоговую сумму.Читать далее
-
06.07.2026, 09:04
В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM
На заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов SWM по полному циклу - теперь сварка, окраска и сборка проходят на одной площадке. Мало кто знает, что это не только шаг к глубокой локализации, но и способ удержать цены на фоне растущего спроса. Какие модели появятся первыми, что изменится для покупателей и почему этот запуск может повлиять на рынок - объясняем с деталями.Читать далее
Похожие материалы
-
06.07.2026, 14:57
Фраза «Можно. А зачем?» из интервью АвтоВАЗа возглавила мемный рейтинг 2026 года
В начале 2026 года короткая реплика топ-менеджера АвтоВАЗа неожиданно стала главным мемом в российских соцсетях. Исследование Brand Analytics показало, что эта фраза не только вызвала волну иронии, но и привела к коммерческим инициативам.Читать далее
-
06.07.2026, 14:30
Бензин Евро-3 возвращается: как изменятся риски для современных автомобилей
В России временно разрешили продажу бензина Евро-3 из-за перебоев с топливом в регионах. Это решение затрагивает владельцев новых машин и может сказаться на состоянии двигателя. Разбираемся, чем грозит использование такого топлива и как минимизировать последствия.Читать далее
-
06.07.2026, 14:13
ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен
В Московском регионе сразу несколько сетей АЗС оказались под пристальным вниманием ФАС из-за синхронного повышения цен на бензин и дизель. Мало кто знает, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям для рынка и автомобилистов. Какие компании попали под подозрение, что грозит нарушителям и почему эта ситуация важна именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 14:11
Jeland J8 выходит на рынок: старт производства и особенности российской сборки
В 2026 году в России стартует выпуск кроссовера Jeland J8, который обещает стать заметным игроком на рынке благодаря локализации производства, современным технологиям и адаптации под российские условия. Модель уже вызывает интерес у автолюбителей и экспертов.Читать далее
-
06.07.2026, 14:05
Почему АИ-92 часто оказывается предпочтительнее АИ-95 на российских АЗС
Вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 остается актуальным для российских водителей. Качество топлива, особенности производства и влияние погодных условий делают этот выбор непростым. Разбираемся, почему даже опытные автомобилисты не всегда уверены в своем решении.Читать далее
-
06.07.2026, 14:00
Volkswagen ограничил работу приложений на GrapheneOS, поддержка Android 10 сохранена
Volkswagen внезапно прекратил поддержку мобильных приложений на операционной системе GrapheneOS, ссылаясь на вопросы безопасности. При этом компания продолжает поддерживать устаревший Android 10, что вызывает вопросы у пользователей и специалистов. Эта ситуация может повлиять на доступ к функциям автомобилей и отношение к бренду.Читать далее
-
06.07.2026, 13:24
Мошенники атакуют: новая схема с купонами на топливо выявлена в России
В России зафиксирован всплеск мошеннических рассылок, связанных с купонами на топливо. Специалисты предупреждают: схема становится все изощреннее, а жертвами чаще оказываются обычные водители. Что грозит тем, кто доверится заманчивым предложениям, и как не попасться на удочку - объясняем, почему сейчас особенно важно быть внимательнее.Читать далее
-
06.07.2026, 11:42
Mercedes-Benz меняет правила: рабочая неделя для сотрудников может стать длиннее за те же деньги
Руководство Mercedes-Benz неожиданно предложило увеличить рабочую неделю до 40 часов без дополнительной оплаты. Профсоюзы уже выступили против, а сотрудники обеспокоены последствиями. Что грозит работникам и почему этот шаг вызвал такой резонанс - объясняем, как это может повлиять на рынок труда и саму компанию.Читать далее
-
06.07.2026, 10:37
Дефицит водителей в такси: как изменились условия и доходы в 2026 году
Рынок такси в России переживает острый кадровый голод: сервисы заманивают новичков обещаниями высоких доходов, но реальность оказывается сложнее. Какие требования предъявляют агрегаторы, сколько можно заработать в разных городах и что скрывают условия - разбираемся на примере реального опыта устройства на работу. Мало кто знает, что расходы и нюансы могут существенно повлиять на итоговую сумму.Читать далее
-
06.07.2026, 09:04
В Калининграде запустили сварочную линию полного цикла для кроссоверов SWM
На заводе «Автотор» стартовало производство кроссоверов SWM по полному циклу - теперь сварка, окраска и сборка проходят на одной площадке. Мало кто знает, что это не только шаг к глубокой локализации, но и способ удержать цены на фоне растущего спроса. Какие модели появятся первыми, что изменится для покупателей и почему этот запуск может повлиять на рынок - объясняем с деталями.Читать далее