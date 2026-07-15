От Lada Granta до Porsche Cayenne: какие авто реально взять за цену билета на главный футбольный матч года

15 июля 2026, 09:22
Цены на билеты финала ЧМ-2026 сравнялись со стоимостью популярных авто
Цены на билеты финала ЧМ-2026 сравнялись со стоимостью популярных авто
До решающего матча чемпионата мира по футболу осталось совсем немного, а стоимость билетов уже вызывает споры среди автолюбителей. Не прошли мимо и эксперты: они сравнили, какие автомобили реально приобрести на российском рынке за те же деньги, что и билет на финал. Какие модели доступны и что советуют специалисты - разбираемся, почему этот вопрос стал особенно актуальным именно сейчас.
В преддверии финала чемпионата мира по футболу 2026 года российские автолюбители столкнулись с неожиданной дилеммой: потратить крупную сумму на билет к главному спортивному событию или вложить эти деньги в покупку автомобиля. Как сообщает Autonews, стоимость билетов на решающий матч достигла рекордных значений, что делает их практически недоступными для большинства желающих. На фоне этого многие начали задумываться, что можно приобрести на вторичном рынке авто за те же деньги, что и билет на финал.
По данным одного из крупнейших сервисов по продаже билетов SeatGeek, минимальная цена билета на финал составляет около 7-8 тысяч долларов, что по текущему курсу эквивалентно 550-620 тысячам рублей. За такую сумму приобрести новый автомобиль в России не получится, однако на рынке подержанных машин выбор остается довольно широким. Специалисты изучили предложения на популярных классифайдах и выделили несколько интересных вариантов.
Самым очевидным выбором для экономных водителей остается Lada (ВАЗ) Granta I Рестайлинг. Этот седан уже несколько лет удерживает лидерство по продажам в России. На вторичном рынке цены на Granta стартуют от 200-250 тысяч рублей, а за свежие экземпляры с минимальным пробегом продавцы просят свыше полутора миллионов. Модель оснащается моторами объемом 1,6 литра, мощностью от 87 до 118 л.с., и предлагается с разными типами коробок передач.
Еще один вариант - Ford Fusion I Рестайлинг. Несмотря на то, что выпуск модели завершился после первого поколения, на вторичном рынке по-прежнему можно найти множество предложений. В Москве и области продается около 300 таких автомобилей. Fusion оснащается моторами объемом 1,2, 1,4 и 1,6 литра, мощностью от 68 до 101 л.с., и доступен с механикой, автоматом или роботизированной коробкой.
Для тех, кто ищет нечто необычное, на рынке встречаются и такие предложения, как Porsche Cayenne I. Цены на кроссоверы первого поколения начинаются примерно от 400 тысяч рублей, однако большинство из них имеют значительный пробег и требуют серьезных вложений в ремонт. Модель комплектуется моторами 3,2 и 4,5 литра, мощностью от 250 до 521 л.с., и оснащается полным приводом.
Интересно, что подобные сравнения между стоимостью билетов на крупные спортивные события и ценами на автомобили становятся все более актуальными. Как отмечают эксперты, в последние годы россияне все чаще рассматривают покупку машины как альтернативу дорогим развлечениям. Это подтверждается и тенденциями на рынке: по данным аналитиков, спрос на подержанные автомобили стабильно растет, а предложения становятся разнообразнее. Важно помнить, что при выборе авто на вторичном рынке стоит обращать внимание не только на цену, но и на техническое состояние машины, историю обслуживания и юридическую чистоту сделки.
В контексте обсуждения альтернативных способов приобретения автомобилей стоит вспомнить, что в последние месяцы заметно вырос интерес к ввозу машин из соседних стран. Например, импорт авто из Киргизии увеличился в несколько раз, что также влияет на предложения на российском рынке. Это создает дополнительные возможности для тех, кто ищет выгодные варианты покупки.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: на вторичном рынке России сегодня можно найти автомобили практически на любой вкус и бюджет, однако стоимость обслуживания и ремонта, особенно у премиальных моделей, может существенно отличаться. Кроме того, эксперты советуют тщательно проверять документы и техническое состояние машины перед покупкой. В условиях, когда цены на билеты к спортивным событиям достигают новых высот, подобные сравнения становятся не только актуальными, но и полезными для принятия взвешенных решений.
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