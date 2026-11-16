Одна модель — разные моторы и цены: за сколько китайские автомобили продают в России и за рубежом

16 ноября 2026, 09:41
Сколько стоят китайские кроссоверы в России и за границей: сравнение цен
Сколько стоят китайские кроссоверы в России и за границей: сравнение цен
На экспортных рынках китайские модели отличаются от российских ценой, двигателями, приводом и комплектациями. Autonews.ru сопоставил стоимость Haval, Tank, Jaecoo, Changan и Geely в разных странах.
Одна и та же китайская модель в разных странах может получать другой двигатель, привод и набор опций, а ее стоимость заметно различается. Autonews.ru сравнил цены популярных автомобилей в России и на нескольких азиатских рынках, пересчитав суммы в рубли по состоянию на осень 2026 года.
Haval Jolion: от «механики» до гибрида
В России Jolion предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 или 150 л.с. На выбор — шестиступенчатая механика либо семиступенчатый «робот», передний или полный привод. Цены начинаются от 2 049 000 рублей.
В Австралии модель продается с 2021 года. Бензиновая версия развивает 143 л.с. и работает в паре с семиступенчатым «роботом», привод — только передний. Доступны три комплектации стоимостью от 23 990 до 31 990 австралийских долларов (около 1,4–1,8 млн рублей). Гибридная версия мощностью 189 л.с. стоит минимум 35 990 австралийских долларов (примерно 2,1 млн рублей). Белый кузов в Австралии идет без доплат, за любой другой попросят ещё 495 долларов (около 29 тыс. рублей).
В Мексике Jolion предлагается с 1,5-литровым турбомотором или гибридной установкой. Цены — от 399 900 до 594 900 песо (ориентировочно 1,8–2,7 млн рублей).
Британская версия появилась в 2025 году и доступна только в гибридном исполнении мощностью 189 л.с. Предусмотрены две комплектации. С учетом скидок цены составляют от 21 995 до 30 015 фунтов (примерно 2,4–3,3 млн рублей). В стоимость владения входит годовая круглосуточная помощь на дороге.
Tank 300: силовые установки меняются в зависимости от страны
В России Tank 300 стоит от 4 499 000 рублей. Рамный внедорожник получил двухлитровый мотор мощностью 220 л.с., восьмиступенчатый «автомат» и полный привод. По данным «Автостата», модель стала самым популярным премиальным рамным внедорожником в России.
В ОАЭ бензиновая версия с двухлитровым двигателем мощностью 224 л.с. стоит от 109 900 до 119 900 дирхамов (примерно 2,5–2,7 млн рублей). Гибрид мощностью 346 л.с. оценили в 149 900–154 900 дирхамов (около 3,4–3,5 млн рублей).
В Мексике Tank 300 доступен только как гибрид. Двухлитровый турбомотор в составе установки развивает 341 л.с. Комплектация одна — Luxe. В нее включены камера кругового обзора с режимом «прозрачная крышка», климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Цена — 909 900 песо (более 4,1 млн рублей).
В Индонезии гибридный Tank 300 стоит от 849 млн рупий (около 3,95 млн рублей). Там же продается дизельный вариант с двухлитровым мотором мощностью 342 л.с. Переднеприводная версия стоит 644 млн рупий, полноприводная — 699 млн (примерно 3–3,2 млн рублей).
Jaecoo J7 и Changan: разные наборы оснащения
В России Jaecoo J7 продается также под маркой Jeland J7. Для российского рынка предусмотрены моторы объемом 1,6 л мощностью 150 или 186 л.с., семиступенчатый «робот» и передний либо полный привод. Начальная цена — 2 849 000 рублей. При этом кроссоверы Jeland продаются только в России, а их китайские «двойники» Jaecoo J7 представлены и в других странах.
В Великобритании J7 по итогам августа занял второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей. Модель предлагается с бензиновым двигателем 1,6 л мощностью 147 л.с., есть и несколько гибридных исполнений. Цены начинаются с 29 210 фунтов и доходят до 36 505 фунтов (примерно 3,2–4 млн рублей).
В Малайзии сборку Jaecoo J7 локализовали в 2024 году. Переднеприводная версия с мотором 1,6 л и коробкой 7DCT стоит от 138 800 ринггитов (около 2,8 млн рублей). Полноприводный вариант с тем же двигателем — от 148 800 ринггитов (примерно 3 млн рублей). Подключаемый гибрид оценили от 158 800 ринггитов (около 3,2 млн рублей).
В Бразилии Jaecoo J7 дебютировал в 2025 году. Там продается гибрид с бензиновым мотором 1,5 л мощностью 153 л.с. и электродвигателем на 204 л.с. В базовое оснащение входят светодиодная оптика и камера заднего вида, есть беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема с шестью динамиками. Цена начинается от 189 900 реалов (примерно 3 млн рублей).
В Египте Changan Uni-S известен под прежним названием CS55 Plus. Для российского рынка предусмотрен мотор 1,5 л мощностью 181 л.с., семиступенчатый «робот», передний или полный привод. Цена начинается от 2 749 900 рублей. В Египте продается только переднеприводная версия с двигателем мощностью 185 л.с. и семиступенчатой коробкой. В оснащение входят светодиодная оптика, экран диагональю 12,3 дюйма, камера кругового обзора, современный круиз-контроль и панорамная крыша. Цена варьируется от 1 130 000 до 1 375 000 египетских фунтов (примерно 1,8–2,2 млн рублей).
В Казахстане продается только переднеприводный Changan CS55 Plus. Его технические характеристики соответствуют российским стандартам, но комплектация одна — Luxe. В нее включены беспроводная зарядка, люк и однозонный климат-контроль. Цена — от 10 490 000 тенге (около 2 млн рублей).
Geely EX5 EM-I: Европа, Южная Америка и Азия
Российский Geely EX5 (EM-I) — гибрид мощностью 167 л.с. с одноступенчатым «автоматом» и передним приводом. В России цены начинаются от 3 974 990 рублей. В Европе модель представлена в двух комплектациях: Pro стоит 149 900 злотых, Max — 166 900 злотых (примерно 3,2–3,6 млн рублей).
В Индонезии Geely EX5 в исполнении Pro стоит от 475 млн рупий (около 2,2 млн рублей), Max — от 515 млн рупий (примерно 2,4 млн рублей).
В сентябре 2026 года в Бразилии начали собирать гибридный Geely EX5 EM-I. Помимо версий Pro и Max появилась комплектация Ultra с увеличенным запасом хода. Цены составляют от 189 990 до 236 490 реалов (примерно 3–3,8 млн рублей).
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