Одна модель — разные моторы и цены: за сколько китайские автомобили продают в России и за рубежом

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Marussia Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

16 ноября 2026, 09:41

Сколько стоят китайские кроссоверы в России и за границей: сравнение цен

Сколько стоят китайские кроссоверы в России и за границей: сравнение цен

Одна модель — разные моторы и цены: за сколько китайские автомобили продают в России и за рубежом

Сколько стоят китайские кроссоверы в России и за границей: сравнение цен

На экспортных рынках китайские модели отличаются от российских ценой, двигателями, приводом и комплектациями. Autonews.ru сопоставил стоимость Haval, Tank, Jaecoo, Changan и Geely в разных странах.

На экспортных рынках китайские модели отличаются от российских ценой, двигателями, приводом и комплектациями. Autonews.ru сопоставил стоимость Haval, Tank, Jaecoo, Changan и Geely в разных странах.

Одна и та же китайская модель в разных странах может получать другой двигатель, привод и набор опций, а ее стоимость заметно различается. Autonews.ru сравнил цены популярных автомобилей в России и на нескольких азиатских рынках, пересчитав суммы в рубли по состоянию на осень 2026 года.

Haval Jolion: от «механики» до гибрида

В России Jolion предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 или 150 л.с. На выбор — шестиступенчатая механика либо семиступенчатый «робот», передний или полный привод. Цены начинаются от 2 049 000 рублей.

В Австралии модель продается с 2021 года. Бензиновая версия развивает 143 л.с. и работает в паре с семиступенчатым «роботом», привод — только передний. Доступны три комплектации стоимостью от 23 990 до 31 990 австралийских долларов (около 1,4–1,8 млн рублей). Гибридная версия мощностью 189 л.с. стоит минимум 35 990 австралийских долларов (примерно 2,1 млн рублей). Белый кузов в Австралии идет без доплат, за любой другой попросят ещё 495 долларов (около 29 тыс. рублей).

В Мексике Jolion предлагается с 1,5-литровым турбомотором или гибридной установкой. Цены — от 399 900 до 594 900 песо (ориентировочно 1,8–2,7 млн рублей).

Британская версия появилась в 2025 году и доступна только в гибридном исполнении мощностью 189 л.с. Предусмотрены две комплектации. С учетом скидок цены составляют от 21 995 до 30 015 фунтов (примерно 2,4–3,3 млн рублей). В стоимость владения входит годовая круглосуточная помощь на дороге.

Tank 300: силовые установки меняются в зависимости от страны

В России Tank 300 стоит от 4 499 000 рублей. Рамный внедорожник получил двухлитровый мотор мощностью 220 л.с., восьмиступенчатый «автомат» и полный привод. По данным «Автостата», модель стала самым популярным премиальным рамным внедорожником в России.

В ОАЭ бензиновая версия с двухлитровым двигателем мощностью 224 л.с. стоит от 109 900 до 119 900 дирхамов (примерно 2,5–2,7 млн рублей). Гибрид мощностью 346 л.с. оценили в 149 900–154 900 дирхамов (около 3,4–3,5 млн рублей).

В Мексике Tank 300 доступен только как гибрид. Двухлитровый турбомотор в составе установки развивает 341 л.с. Комплектация одна — Luxe. В нее включены камера кругового обзора с режимом «прозрачная крышка», климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Цена — 909 900 песо (более 4,1 млн рублей).

В Индонезии гибридный Tank 300 стоит от 849 млн рупий (около 3,95 млн рублей). Там же продается дизельный вариант с двухлитровым мотором мощностью 342 л.с. Переднеприводная версия стоит 644 млн рупий, полноприводная — 699 млн (примерно 3–3,2 млн рублей).

Jaecoo J7 и Changan: разные наборы оснащения

В России Jaecoo J7 продается также под маркой Jeland J7. Для российского рынка предусмотрены моторы объемом 1,6 л мощностью 150 или 186 л.с., семиступенчатый «робот» и передний либо полный привод. Начальная цена — 2 849 000 рублей. При этом кроссоверы Jeland продаются только в России, а их китайские «двойники» Jaecoo J7 представлены и в других странах.

В Великобритании J7 по итогам августа занял второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей. Модель предлагается с бензиновым двигателем 1,6 л мощностью 147 л.с., есть и несколько гибридных исполнений. Цены начинаются с 29 210 фунтов и доходят до 36 505 фунтов (примерно 3,2–4 млн рублей).

В Малайзии сборку Jaecoo J7 локализовали в 2024 году. Переднеприводная версия с мотором 1,6 л и коробкой 7DCT стоит от 138 800 ринггитов (около 2,8 млн рублей). Полноприводный вариант с тем же двигателем — от 148 800 ринггитов (примерно 3 млн рублей). Подключаемый гибрид оценили от 158 800 ринггитов (около 3,2 млн рублей).

В Бразилии Jaecoo J7 дебютировал в 2025 году. Там продается гибрид с бензиновым мотором 1,5 л мощностью 153 л.с. и электродвигателем на 204 л.с. В базовое оснащение входят светодиодная оптика и камера заднего вида, есть беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема с шестью динамиками. Цена начинается от 189 900 реалов (примерно 3 млн рублей).

В Египте Changan Uni-S известен под прежним названием CS55 Plus. Для российского рынка предусмотрен мотор 1,5 л мощностью 181 л.с., семиступенчатый «робот», передний или полный привод. Цена начинается от 2 749 900 рублей. В Египте продается только переднеприводная версия с двигателем мощностью 185 л.с. и семиступенчатой коробкой. В оснащение входят светодиодная оптика, экран диагональю 12,3 дюйма, камера кругового обзора, современный круиз-контроль и панорамная крыша. Цена варьируется от 1 130 000 до 1 375 000 египетских фунтов (примерно 1,8–2,2 млн рублей).

В Казахстане продается только переднеприводный Changan CS55 Plus. Его технические характеристики соответствуют российским стандартам, но комплектация одна — Luxe. В нее включены беспроводная зарядка, люк и однозонный климат-контроль. Цена — от 10 490 000 тенге (около 2 млн рублей).

Geely EX5 EM-I: Европа, Южная Америка и Азия

Российский Geely EX5 (EM-I) — гибрид мощностью 167 л.с. с одноступенчатым «автоматом» и передним приводом. В России цены начинаются от 3 974 990 рублей. В Европе модель представлена в двух комплектациях: Pro стоит 149 900 злотых, Max — 166 900 злотых (примерно 3,2–3,6 млн рублей).

В Индонезии Geely EX5 в исполнении Pro стоит от 475 млн рупий (около 2,2 млн рублей), Max — от 515 млн рупий (примерно 2,4 млн рублей).

В сентябре 2026 года в Бразилии начали собирать гибридный Geely EX5 EM-I. Помимо версий Pro и Max появилась комплектация Ultra с увеличенным запасом хода. Цены составляют от 189 990 до 236 490 реалов (примерно 3–3,8 млн рублей).

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), TANK 300 (от 3 699 000 Р), Jaecoo J7, Changan UNI-S, Geely EX5
Упомянутые марки: Haval, TANK, Jaecoo, Changan, Geely
Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Тэнк, Джейку, Чинган, Джили

Похожие материалы Хавейл, Тэнк, Джейку, Чинган, Джили

Какие LED-лампы H7 выбрать вместо галогенок: итоги жесткого теста в Германии
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Волгоград Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться