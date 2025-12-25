Где выгоднее покупать: сравниваем стоимость и комплектации популярных моделей – удивительные факты

25 декабря 2025, 13:28
Цены на китайские кроссоверы в России и за рубежом в 2025 году
Цены на китайские кроссоверы в России и за рубежом в 2025 году
В 2025 году стоимость китайских автомобилей в России заметно выросла. Мы изучили, как изменились цены на кроссоверы из КНР у нас и за границей. В материале - неожиданные детали и сравнение комплектаций. Оцените разницу сами.
В 2025 году российский рынок автомобилей столкнулся с очередной волной подорожания, и китайские бренды не стали исключением. При этом производители из КНР продолжают активно осваивать зарубежные рынки, предлагая свои модели в самых разных странах. Как сообщает Autonews, разница в стоимости и оснащении одних и тех же кроссоверов в России и за рубежом может удивить даже опытных автолюбителей.
Omoda C5, известная в Испании как Omoda 5, появилась на европейском рынке с тремя вариантами: гибрид, бензиновый и электрический. Базовая версия в Испании стоит от 1,9 до 2,2 млн рублей по текущему курсу, причем уже в начальной комплектации есть адаптивный круиз-контроль и система контроля слепых зон. В России за Omoda C5 2025 года просят минимум 2,6 млн рублей, а за более оснащенные версии - почти 2,9 млн. При этом в российских комплектациях доступны как передний, так и полный привод, а также бензиновые моторы на 147 и 150 л.с.
Geely EX5, электрический кроссовер, недавно вышел на рынок Австралии. Там его цена стартует с 3,2 млн рублей за базовую комплектацию и доходит до 3,5 млн за топовую. Оба варианта оснащены электромотором на 160 кВт и батареей емкостью 60,2 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 410 км. В России Geely EX5 доступен с мощностью 218 л.с. и двумя комплектациями: Pro и Max. Стоимость - от 3,75 до 4,4 млн рублей, если не учитывать скидки, то цены еще выше.
Changan CS75 Plus на Ближнем Востоке продается во втором поколении и стоит около 2,5 млн рублей. В ОАЭ эта модель оснащена 2-литровым турбомотором и 8-ступенчатым автоматом. В России же уже доступно четвертое поколение CS75 Plus, причем с полным приводом и мощностью 235 л.с. Цены на новые версии варьируются от 4 до 4,25 млн рублей, а предыдущие поколения можно найти дешевле - от 3,5 млн рублей.
Jetour Dashing, который в Южной Африке называют «китайским братом Lamborghini Urus» из-за схожей внешности, стоит от 2,07 до 2,2 млн рублей. Там он предлагается с 1,5-литровым мотором на 115 л.с. и роботизированной коробкой передач. В России выбор комплектаций шире: от базовой Elite с 1,5-литровым двигателем на 147 л.с. до топовой Sport с 1,6-литровым мотором на 186 л.с. и полным приводом. Диапазон цен - от 2,34 до 3,8 млн рублей, в зависимости от комплектации и скидок.
Tank 300, рамный внедорожник, в 2024 году появился в Мексике. Там за версию Luxury с гибридной установкой на 341 л.с. и полным приводом просят около 4 млн рублей. В России Tank 300 представлен в большем количестве исполнений, но с менее мощным мотором - 220 л.с. Стоимость варьируется от 3,75 до 5 млн рублей, в зависимости от комплектации и наличия скидок. В топовых версиях доступны расширенные системы помощи водителю и камера кругового обзора.
Сравнивая цены и оснащение, становится очевидно: российские автомобилисты зачастую платят больше, чем их зарубежные коллеги, причем не всегда получают более богатое оснащение. Впрочем, выбор комплектаций в России часто шире, а моторы - мощнее. Как изменится ситуация в будущем, покажет время, но уже сейчас разница в стоимости и опциях заставляет задуматься о выгоде покупки.
Похожие материалы Омода, Джили, Чинган, Джетур, Тэнк
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:21
Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике
Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
-
26.12.2025, 18:11
Falcon - дом на колесах длиной 7 метров с максимальной мобильностью и уютом
Falcon - это не просто дом на колесах, а воплощение мечты о свободе и комфорте. Его длина 7 метров, а дизайн продуман до мелочей. Внутри уютно в любое время года. Хотите узнать, как выглядит современный мобильный дом? Читайте дальше.Читать далее
Похожие материалы Омода, Джили, Чинган, Джетур, Тэнк
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:48
Лучшие китайские мотоциклы 2025 года для города, бездорожья и путешествий
В 2025 году китайские мотоциклы удивляют сочетанием технологий и доступности. В обзоре – топовые модели для города, трассы и бездорожья. Узнайте, какие байки стали лидерами в своих классах. Подробности о плюсах, минусах и особенностях выбора. Откройте новые возможности для путешествий и драйва.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:21
Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике
Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
-
26.12.2025, 18:11
Falcon - дом на колесах длиной 7 метров с максимальной мобильностью и уютом
Falcon - это не просто дом на колесах, а воплощение мечты о свободе и комфорте. Его длина 7 метров, а дизайн продуман до мелочей. Внутри уютно в любое время года. Хотите узнать, как выглядит современный мобильный дом? Читайте дальше.Читать далее