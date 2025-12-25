Где выгоднее покупать: сравниваем стоимость и комплектации популярных моделей – удивительные факты

Цены на китайские кроссоверы в России и за рубежом в 2025 году

В 2025 году стоимость китайских автомобилей в России заметно выросла. Мы изучили, как изменились цены на кроссоверы из КНР у нас и за границей. В материале - неожиданные детали и сравнение комплектаций. Оцените разницу сами.

В 2025 году российский рынок автомобилей столкнулся с очередной волной подорожания, и китайские бренды не стали исключением. При этом производители из КНР продолжают активно осваивать зарубежные рынки, предлагая свои модели в самых разных странах. Как сообщает Autonews, разница в стоимости и оснащении одних и тех же кроссоверов в России и за рубежом может удивить даже опытных автолюбителей.

Omoda C5, известная в Испании как Omoda 5, появилась на европейском рынке с тремя вариантами: гибрид, бензиновый и электрический. Базовая версия в Испании стоит от 1,9 до 2,2 млн рублей по текущему курсу, причем уже в начальной комплектации есть адаптивный круиз-контроль и система контроля слепых зон. В России за Omoda C5 2025 года просят минимум 2,6 млн рублей, а за более оснащенные версии - почти 2,9 млн. При этом в российских комплектациях доступны как передний, так и полный привод, а также бензиновые моторы на 147 и 150 л.с.

Geely EX5, электрический кроссовер, недавно вышел на рынок Австралии. Там его цена стартует с 3,2 млн рублей за базовую комплектацию и доходит до 3,5 млн за топовую. Оба варианта оснащены электромотором на 160 кВт и батареей емкостью 60,2 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 410 км. В России Geely EX5 доступен с мощностью 218 л.с. и двумя комплектациями: Pro и Max. Стоимость - от 3,75 до 4,4 млн рублей, если не учитывать скидки, то цены еще выше.

Changan CS75 Plus на Ближнем Востоке продается во втором поколении и стоит около 2,5 млн рублей. В ОАЭ эта модель оснащена 2-литровым турбомотором и 8-ступенчатым автоматом. В России же уже доступно четвертое поколение CS75 Plus, причем с полным приводом и мощностью 235 л.с. Цены на новые версии варьируются от 4 до 4,25 млн рублей, а предыдущие поколения можно найти дешевле - от 3,5 млн рублей.

Jetour Dashing, который в Южной Африке называют «китайским братом Lamborghini Urus» из-за схожей внешности, стоит от 2,07 до 2,2 млн рублей. Там он предлагается с 1,5-литровым мотором на 115 л.с. и роботизированной коробкой передач. В России выбор комплектаций шире: от базовой Elite с 1,5-литровым двигателем на 147 л.с. до топовой Sport с 1,6-литровым мотором на 186 л.с. и полным приводом. Диапазон цен - от 2,34 до 3,8 млн рублей, в зависимости от комплектации и скидок.

Tank 300, рамный внедорожник, в 2024 году появился в Мексике. Там за версию Luxury с гибридной установкой на 341 л.с. и полным приводом просят около 4 млн рублей. В России Tank 300 представлен в большем количестве исполнений, но с менее мощным мотором - 220 л.с. Стоимость варьируется от 3,75 до 5 млн рублей, в зависимости от комплектации и наличия скидок. В топовых версиях доступны расширенные системы помощи водителю и камера кругового обзора.

Сравнивая цены и оснащение, становится очевидно: российские автомобилисты зачастую платят больше, чем их зарубежные коллеги, причем не всегда получают более богатое оснащение. Впрочем, выбор комплектаций в России часто шире, а моторы - мощнее. Как изменится ситуация в будущем, покажет время, но уже сейчас разница в стоимости и опциях заставляет задуматься о выгоде покупки.