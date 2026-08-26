Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 12:41

Цены на классические мотоциклы «Урал» выросли, производство Gear Up перенесено

Цены на классические мотоциклы «Урал» выросли, производство Gear Up перенесено

«Урал» уезжает в Китай: культовые мотоциклы подорожали до 2,3 млн, а производство Gear Up остановлено

Цены на классические мотоциклы «Урал» выросли, производство Gear Up перенесено

Стоимость классических мотоциклов «Урал» заметно увеличилась, а производство самой востребованной модели Gear Up фактически остановлено. С 2026 года сборка перенесена в Китай, что меняет ситуацию на рынке и влияет на выбор покупателей.

Стоимость классических мотоциклов «Урал» заметно увеличилась, а производство самой востребованной модели Gear Up фактически остановлено. С 2026 года сборка перенесена в Китай, что меняет ситуацию на рынке и влияет на выбор покупателей.

Рынок мотоциклов в России переживает перемены: классические модели «Урал» ощутимо подорожали, а производство самой популярной версии Gear Up фактически остановлено. Теперь покупателям доступны только остатки, а цены на новые заводские экземпляры выросли до рекордных показателей.

На сегодняшний день минимальная стоимость «Урал СиТи» составляет 1 732 500 рублей, внедорожный Gear Up — от 1 963 000 рублей, классический Retro — от 2 300 000 рублей. Итоговая цена зависит от цвета, дополнительных опций и комплектации. Однако даже базовые версии уже не купить по прежним расценкам.

Ключевое изменение – перенос производства классических «Уралов» с оппозитным двигателем в Китай. С 2026 года сборка на территории России прекращается, и теперь все новые мотоциклы выходят на зарубежные площадки. Это решение связано с оптимизацией затрат и сложностей в логистике, что отражается на конечной стоимости для потребителя.

На смену привычным моделям пришел Урал Нео 500 – совершенно новый мотоцикл с современным дизайном и китайским рядным мотором объемом 446 см³ (35 л.с.). Ориентировочная цена новинки — около $15 000, что эквивалентно примерно 1,2 миллиона рублей. Такой шаг позволяет сохранить присутствие на рынке, но для поклонников классики компании это достаточно высокая цена.

Переход на китайскую сборку и появление новых моделей могут свидетельствовать о смене стратегии бренда, но не стоит забывать о том, какой вклад в развитие мотоиндустрии внес "Урал". Для российских покупателей это означает не только рост цен, но и ограниченный выбор классических решений. Остатки старых моделей быстро заканчиваются, а актуальные цены и наличие лучше уточнять на территории Ирбитского мотоциклетного завода. 

Упомянутые марки: Урал
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