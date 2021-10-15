Цены на «красивые» номера подскочили до небес
Причин столь стремительного роста цен несколько. «Красивые» номера стали редкостью после «привязки» региона прописки владельца к региону регистрации автомобиля. Теперь человек с московской пропиской не может установить на свой автомобиль «немосковские» номера.
Кроме того, перекупщики «красивых» номеров лишились очень выгодного канала. Раньше они выкупали у пенсионеров старенькие машины вместе с их ГРЗ. В последнее время «дедушки» поумнели и поняли, что иногда номер стоит в несколько раз дороже автомобиля, и стали поднимать цены. Кроме того, «красивые» номера часто продаются уже не вместе со ржавыми «Жигулями», а со вполне достойными иномарками. Стоимость номера сразу учитывается в цене машины.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 750 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 2 680 000 РChevrolet Express 2013 в Москве
- 990 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 680 000 РChery Tiggo 7 2020 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 620 000 РVolkswagen Polo 2012 в Москве
- 319 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 1 870 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
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