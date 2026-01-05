Почему Tenet T8 стал самым дорогим в линейке – неожиданный скачок?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 07:51

Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году

Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году

Почему Tenet T8 стал самым дорогим в линейке – неожиданный скачок?

Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году

Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?

Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?

Российский бренд Tenet, который выпускает автомобили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, неожиданно пересмотрел стоимость всех своих кроссоверов. Теперь за популярные модели придется выложить на 40–75 тысяч рублей больше, чем раньше. Это повышение составило от 1,9 до 2,1% от прежней цены, что для многих покупателей стало неприятным сюрпризом.

Самым доступным в линейке остается Tenet T4, являющийся локализованной версией Chery Tiggo 4. Его цена теперь стартует с 2,04 миллиона рублей за комплектацию с механической коробкой передач. Прибавка составила от 40 до 49 тысяч рублей в зависимости от выбранной версии. Для тех, кто рассчитывал на бюджетную покупку, это может стать поводом задуматься о выборе.

Следующий в списке - Tenet T7, который по сути повторяет Chery Tiggo 7L. Здесь рост цен оказался чуть более ощутимым: переднеприводная версия подорожала на 55 тысяч рублей, а полноприводная - на 60 тысяч. Теперь минимальная стоимость этой модели составляет 2,735 миллиона рублей. Для многих семей, рассматривающих T7 как универсальный вариант, это изменение может оказаться критичным.

Флагманский Tenet T8, созданный на базе Chery Tiggo 8 Plus, стал самым дорогим в обновленной линейке. Его цена выросла сразу на 70–75 тысяч рублей, и теперь за версию Prime придется заплатить минимум 3,61 миллиона рублей. Такой скачок стоимости явно выделяет T8 среди конкурентов, особенно на фоне общего роста цен на рынке.

Интересно, что повышение цен произошло вскоре после того, как калужский завод отметил выпуск 50-тысячного автомобиля под маркой Tenet. Это событие, казалось бы, должно было стать поводом для поощрения покупателей, но вместо этого рынок получил новые ценники. Возможно, производитель решил воспользоваться моментом и закрепить успех, повысив маржу на фоне растущего спроса.

Стоит отметить, что Tenet не единственный бренд, который в этом году пересмотрел свою ценовую политику. С начала января подорожали автомобили УАЗ, Solaris, Belgee, «Москвич», Xcite, Omoda и Chery. Даже «АвтоВАЗ» увеличил стоимость технического обслуживания для владельцев Lada. Такая тенденция говорит о том, что российский авторынок переживает очередную волну удорожания, и покупателям стоит быть готовыми к новым сюрпризам.

Причины повышения цен на кроссоверы Tenet официально не раскрываются. Однако эксперты связывают это с ростом издержек на производство, изменением курса валют и общей инфляцией. Кроме того, локализация производства на бывших мощностях Volkswagen требует дополнительных вложений, что также может отражаться на конечной стоимости автомобилей.

Пока неясно, как отреагируют покупатели на очередное подорожание. С одной стороны, спрос на кроссоверы Tenet остается стабильным благодаря удачному сочетанию цены и оснащения. С другой - конкуренция на рынке усиливается, и каждый скачок цен может сыграть не в пользу бренда. Впрочем, российские автолюбители уже привыкли к постоянным изменениям и, похоже, готовы к новым вызовам.

Упомянутые модели: TENET T4, TENET T7, TENET T8
Упомянутые марки: TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет

Похожие материалы Тенет

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Самара Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться