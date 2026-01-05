Почему Tenet T8 стал самым дорогим в линейке – неожиданный скачок?

5 января 2026, 07:51
Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году
Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?
Российский бренд Tenet, который выпускает автомобили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, неожиданно пересмотрел стоимость всех своих кроссоверов. Теперь за популярные модели придется выложить на 40–75 тысяч рублей больше, чем раньше. Это повышение составило от 1,9 до 2,1% от прежней цены, что для многих покупателей стало неприятным сюрпризом.
Самым доступным в линейке остается Tenet T4, являющийся локализованной версией Chery Tiggo 4. Его цена теперь стартует с 2,04 миллиона рублей за комплектацию с механической коробкой передач. Прибавка составила от 40 до 49 тысяч рублей в зависимости от выбранной версии. Для тех, кто рассчитывал на бюджетную покупку, это может стать поводом задуматься о выборе.
Следующий в списке - Tenet T7, который по сути повторяет Chery Tiggo 7L. Здесь рост цен оказался чуть более ощутимым: переднеприводная версия подорожала на 55 тысяч рублей, а полноприводная - на 60 тысяч. Теперь минимальная стоимость этой модели составляет 2,735 миллиона рублей. Для многих семей, рассматривающих T7 как универсальный вариант, это изменение может оказаться критичным.
Флагманский Tenet T8, созданный на базе Chery Tiggo 8 Plus, стал самым дорогим в обновленной линейке. Его цена выросла сразу на 70–75 тысяч рублей, и теперь за версию Prime придется заплатить минимум 3,61 миллиона рублей. Такой скачок стоимости явно выделяет T8 среди конкурентов, особенно на фоне общего роста цен на рынке.
Интересно, что повышение цен произошло вскоре после того, как калужский завод отметил выпуск 50-тысячного автомобиля под маркой Tenet. Это событие, казалось бы, должно было стать поводом для поощрения покупателей, но вместо этого рынок получил новые ценники. Возможно, производитель решил воспользоваться моментом и закрепить успех, повысив маржу на фоне растущего спроса.
Стоит отметить, что Tenet не единственный бренд, который в этом году пересмотрел свою ценовую политику. С начала января подорожали автомобили УАЗ, Solaris, Belgee, «Москвич», Xcite, Omoda и Chery. Даже «АвтоВАЗ» увеличил стоимость технического обслуживания для владельцев Lada. Такая тенденция говорит о том, что российский авторынок переживает очередную волну удорожания, и покупателям стоит быть готовыми к новым сюрпризам.
Причины повышения цен на кроссоверы Tenet официально не раскрываются. Однако эксперты связывают это с ростом издержек на производство, изменением курса валют и общей инфляцией. Кроме того, локализация производства на бывших мощностях Volkswagen требует дополнительных вложений, что также может отражаться на конечной стоимости автомобилей.
Пока неясно, как отреагируют покупатели на очередное подорожание. С одной стороны, спрос на кроссоверы Tenet остается стабильным благодаря удачному сочетанию цены и оснащения. С другой - конкуренция на рынке усиливается, и каждый скачок цен может сыграть не в пользу бренда. Впрочем, российские автолюбители уже привыкли к постоянным изменениям и, похоже, готовы к новым вызовам.
