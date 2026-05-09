Летняя резина дешевеет, а всесезонные и зимние шины дорожают - что происходит на рынке шин

9 мая 2026, 05:38
Цены на летние шины в России снизились за год - динамика и неожиданные детали
За последний год стоимость летних шин для легковых автомобилей в России снизилась на 4,4%. Однако на фоне этого всесезонные и зимние покрышки продолжают дорожать. Эксперты отмечают нестабильность цен и неожиданные колебания в разные месяцы, что может повлиять на выбор автолюбителей в ближайшем сезоне.
Рынок автомобильных шин в России вновь удивил автолюбителей: за последние 12 месяцев летние шины для легковых машин стали доступнее, а вот всесезонные и зимние — напротив, подорожали.
Как сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), средняя цена на летнюю резину массового сегмента в конце 2025 года составила 9 900 рублей, что на 500 рублей меньше, чем годом ранее. Это снижение эквивалентно 4,4% и выглядит особенно заметно на фоне общего роста цен на автотовары.
Однако не всё так однозначно. В марте текущего года летние шины стоили ещё дешевле — 9 800 рублей, а минимальная цена была зафиксирована в августе прошлого года, когда комплект можно было приобрести за 9 300 рублей. Пик стоимости пришёлся на январь, когда средний чек достиг 10 800 рублей. Такая волатильность говорит о том, что рынок остаётся в некоторой степени зависимым от сезонных и экономических факторов.
Пока летняя резина дешевеет, всесезонные шины за тот же период подорожали на 3,8% и сейчас стоят в среднем 13 200 рублей. Зимние покрышки также не остались в стороне: их цена выросла на 1,4% и достигла 9 700 рублей. Эти изменения могут повлиять на выбор российских автомобилистов, ведь разница в стоимости между типами резины становится всё более ощутимой.
Эксперты отмечают, что подобные ценовые колебания связаны не только с сезонным спросом, но и с изменениями в логистике, курсе валют и политике производителей. Для многих водителей это повод задуматься о своевременной замене шин и выборе наиболее выгодного момента для покупки. В условиях нестабильного рынка даже небольшое снижение цен может стать решающим фактором при выборе между летней, всесезонной и зимней резиной.
