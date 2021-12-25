Цены на машины вырастут: дефицит автокомпонентов достиг рекордного показателя
На проблемы с закупками сырья в декабре 2021-го пожаловались 93% автокомпаний. В ноябре этот показатель составлял 74%. Это парадоксально, заявил в четверг руководитель Института Ifo Клаус Милрабе: «Книги заказов заполнены, однако нехватка материалов не позволяет предприятиям соответствующим образом наращивать производство».
Больше всех страдают производители электрооборудования, доля которых составляет 94%, за ними следуют автомобильная промышленность с показателем 93% и машиностроение (91%).
Увы, но сложившаяся ситуация неизбежно приводит к росту цен на конечную продукцию, в том числе автомобили. «По крайней мере, каждая вторая компания из опрошенных планирует поднять свои цены в ближайшие три месяца», - заметил г-н Миллабе.
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 1 300 000 РKIA Soul 2014 в Москве
- 4 210 000 РLand Rover Range Rover Velar 2019 в Москве
- 7 499 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 6 245 000 РLand Rover Discovery 2020 в Москве
- 1 360 000 РOpel Zafira 2017 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 550 000 РOpel Astra 2006 в Москве
- 375 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 8 170 000 РBMW X7 2019 в Москве
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