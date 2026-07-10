Электромобиль за 3,5 млн: реально ли «Москвич 3е» теперь по карману обычному покупателю

Цены на «Москвич 3е» снизились: новая батарея и сокращение запаса хода

От 3,5 млн рублей: электрокроссовер «Москвич 3е» стал доступнее, но потерял часть дальности хода из-за новой батареи. Какие изменения ждут покупателей, что изменилось в комплектациях и почему это важно для субсидий - объясняем, что стоит знать прямо сейчас.

От 3,5 млн рублей: электрокроссовер «Москвич 3е» стал доступнее, но потерял часть дальности хода из-за новой батареи. Какие изменения ждут покупателей, что изменилось в комплектациях и почему это важно для субсидий - объясняем, что стоит знать прямо сейчас.

Для российских автолюбителей новость о снижении цены на «Москвич 3е» может стать определяющей при выборе электромобиля в ближайшие месяцы. На фоне роста интереса к экологичному транспорту и поддержки со стороны государства, обновленный электрокроссовер теперь стартует с отметки 3,5 млн рублей, что заметно ниже прежних 4,169 млн. Это не просто корректировка прайса - речь идет о попытке сделать электромобили более доступными для широкой аудитории, особенно с учетом действующих субсидий.

Как сообщает Российская Газета, вместе с изменением цены произошли и технические перемены. Новый аккумулятор российского производства «Рэнера» емкостью 66 кВт⋅ч позволил немного увеличить номинальную емкость по сравнению с прошлой версией (65,7 кВт⋅ч), однако паспортный запас хода сократился с 410 до 397 км. Причина - смена химического состава батареи: теперь используется NMC (никель-марганец-кобальт), а не прежний NCA (никель-кобальт-алюминий). Несмотря на это, силовая установка осталась прежней: электромотор на 193 л.с. с крутящим моментом 340 Нм, передний привод и одноступенчатая трансмиссия.

Комплектация «Москвич 3е» 2026 модельного года сохранила большинство опций, но лишилась функции напоминания о непристегнутых ремнях безопасности для задних пассажиров. В остальном базовое оснащение осталось на уровне: 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, электропривод и подогрев зеркал, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, однозонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз с AutoHold, подогрев передних сидений, шесть подушек безопасности, ABS, ESP, система кругового обзора, парктроники, круиз-контроль, кабель для зарядки от 220 В, разъем CCS Combo Type 2, панорамная крыша с люком и светодиодные задние фонари.

Интересно, что спрос на электрокроссовер пока остается скромным: за первый квартал 2026 года реализовано всего около 33 экземпляров, тогда как бензиновый «Москвич 3» занял почти 80% всех продаж марки (2 165 машин). Это может указывать на то, что российский рынок электромобилей еще только формируется, а покупатели осторожно относятся к новым технологиям. Впрочем, переход на отечественные батареи «Рэнера» был обусловлен не только техническими причинами, но и желанием обеспечить клиентам доступ к государственной субсидии от Минпромторга - скидка составляет 925 тыс. рублей, что делает покупку заметно выгоднее.

Стоит отметить, что подобные изменения в комплектациях и ценовой политике - не редкость для российского рынка. Например, недавно обсуждались особенности комплектаций и ценообразования у других внедорожников, и эксперты отмечают, что такие корректировки способны повлиять на спрос. В частности, в материале о новых предложениях для Toyota Sequoia подробно разбирались причины высокой стоимости и влияние комплектаций на интерес покупателей - подробности можно найти здесь.

В завершение важно подчеркнуть: снижение цены на «Москвич 3е» и переход на отечественные батареи - это не только шаг навстречу покупателям, но и отражение общей тенденции к локализации производства и адаптации к новым экономическим условиям. Для тех, кто рассматривает покупку электромобиля, сейчас открываются дополнительные возможности благодаря субсидиям и расширению ассортимента. Однако, как показывает практика, окончательный выбор будет зависеть не только от цены, но и от доверия к новым технологиям, инфраструктуре зарядки и реального опыта эксплуатации.