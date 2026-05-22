Актуальное решение: какому моторному маслу можно доверить ДВС — опыт владельца

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 16:22

Цены на моторные масла в России вырастут до 10%: что ждет рынок и водителей

В ближайшее время российские автолюбители столкнутся с ростом цен на моторные масла до 10%. Причины - повышение НДС, обязательная маркировка, комиссии маркетплейсов и нестабильность на мировом рынке. Разбираемся, как это скажется на бюджете водителей и есть ли альтернатива дорогим импортным продуктам.

В 2026 году российский рынок моторных масел оказался под давлением сразу нескольких факторов: повышение НДС, обязательная маркировка продукции, комиссии маркетплейсов. Все это приводит к тому, что цены на смазочные материалы для автомобилей могут вырасти до 10%. Для многих водителей это становится ощутимой статьей расходов, ведь экономить на обслуживании машины теперь приходится буквально на каждом этапе.

Согласно свежей статистике, каждый третий автовладелец в России начал внимательно считать расходы на сервис. Причина проста - стоимость обслуживания уже не просто растет, а становится серьезным испытанием для семейного бюджета. Особенно это заметно на примере моторных масел: оригинальные продукты с логотипами автопроизводителей стоят все дороже, а альтернативы ищут даже те, кто раньше предпочитал не экономить на качестве.

В такой ситуации многие переходят на самостоятельное обслуживание: меняют масло, фильтры, свечи и колодки своими руками, чтобы не платить за работу мастеров. Но главный вопрос - как выбрать моторное масло, чтобы не переплатить и не навредить двигателю? Здесь на первый план выходят отечественные производители, которые за последние годы заметно улучшили качество продукции и предлагают более доступные цены.

В качестве примера можно рассмотреть синтетическое моторное масло CNRG N-FORCE Supreme 5W-30 SP, A3/B4. По информации производителя, эта линейка создана на базе высокоиндексных гидрокрекинговых масел Группы III+ и предназначена для современных бензиновых и дизельных двигателей, кроме дизелей с сажевыми фильтрами. Особое внимание уделено работе в условиях российского климата - масла сохраняют свойства даже при низких температурах. Базовые компоненты - отечественные, а присадки закупаются за рубежом.

В рамках теста масло было залито в Volkswagen Tiguan с пробегом 190 000 км. Автомобиль эксплуатировался в смешанном режиме трасса-город, а межсервисный интервал неожиданно увеличился до 21 500 км из-за внеплановых поездок. Несмотря на значительный перепробег, лабораторные анализы показали, что все параметры масла остались в норме, а двигатель не проявил признаков износа или ухудшения работы. Эксперты лаборатории МИЦ ГСМ отметили, что для более точной оценки стоит проводить анализы на разных этапах эксплуатации, но даже при экстремальных условиях масло справилось с задачей.

Для тех, кто ищет способы сэкономить на обслуживании авто, важно помнить: грамотный выбор масла и регулярный контроль состояния двигателя позволяют избежать лишних расходов. Как и в случае с расходом топлива при работе кондиционера, где современные технологии меняют привычные представления, - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии кондиционера на расход топлива - так и с моторными маслами: новые российские продукты способны конкурировать с зарубежными по качеству и цене.

