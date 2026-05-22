Актуальное решение: какому моторному маслу можно доверить ДВС — опыт владельца

22 мая 2026, 16:22
Цены на моторные масла в России вырастут до 10%: что ждет рынок и водителей
Цены на моторные масла в России вырастут до 10%: что ждет рынок и водителей
В ближайшее время российские автолюбители столкнутся с ростом цен на моторные масла до 10%. Причины - повышение НДС, обязательная маркировка, комиссии маркетплейсов и нестабильность на мировом рынке. Разбираемся, как это скажется на бюджете водителей и есть ли альтернатива дорогим импортным продуктам.
В 2026 году российский рынок моторных масел оказался под давлением сразу нескольких факторов: повышение НДС, обязательная маркировка продукции, комиссии маркетплейсов. Все это приводит к тому, что цены на смазочные материалы для автомобилей могут вырасти до 10%. Для многих водителей это становится ощутимой статьей расходов, ведь экономить на обслуживании машины теперь приходится буквально на каждом этапе.
Согласно свежей статистике, каждый третий автовладелец в России начал внимательно считать расходы на сервис. Причина проста - стоимость обслуживания уже не просто растет, а становится серьезным испытанием для семейного бюджета. Особенно это заметно на примере моторных масел: оригинальные продукты с логотипами автопроизводителей стоят все дороже, а альтернативы ищут даже те, кто раньше предпочитал не экономить на качестве.
В такой ситуации многие переходят на самостоятельное обслуживание: меняют масло, фильтры, свечи и колодки своими руками, чтобы не платить за работу мастеров. Но главный вопрос - как выбрать моторное масло, чтобы не переплатить и не навредить двигателю? Здесь на первый план выходят отечественные производители, которые за последние годы заметно улучшили качество продукции и предлагают более доступные цены.
В качестве примера можно рассмотреть синтетическое моторное масло CNRG N-FORCE Supreme 5W-30 SP, A3/B4. По информации производителя, эта линейка создана на базе высокоиндексных гидрокрекинговых масел Группы III+ и предназначена для современных бензиновых и дизельных двигателей, кроме дизелей с сажевыми фильтрами. Особое внимание уделено работе в условиях российского климата - масла сохраняют свойства даже при низких температурах. Базовые компоненты - отечественные, а присадки закупаются за рубежом.
В рамках теста масло было залито в Volkswagen Tiguan с пробегом 190 000 км. Автомобиль эксплуатировался в смешанном режиме трасса-город, а межсервисный интервал неожиданно увеличился до 21 500 км из-за внеплановых поездок. Несмотря на значительный перепробег, лабораторные анализы показали, что все параметры масла остались в норме, а двигатель не проявил признаков износа или ухудшения работы. Эксперты лаборатории МИЦ ГСМ отметили, что для более точной оценки стоит проводить анализы на разных этапах эксплуатации, но даже при экстремальных условиях масло справилось с задачей.
Для тех, кто ищет способы сэкономить на обслуживании авто, важно помнить: грамотный выбор масла и регулярный контроль состояния двигателя позволяют избежать лишних расходов. Как и в случае с расходом топлива при работе кондиционера, где современные технологии меняют привычные представления, - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии кондиционера на расход топлива - так и с моторными маслами: новые российские продукты способны конкурировать с зарубежными по качеству и цене.
Похожие материалы Фольксваген
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
22.05.2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:06
Как не переплачивать за обслуживание авто: советы опытного механика для всех
Растущие цены на топливо и запчасти заставляют водителей искать новые способы экономии. Эксперт с многолетним стажем делится проверенными методами ухода за автомобилем, которые помогут избежать лишних трат и неожиданных поломок. В материале - только практические рекомендации, актуальные для современных реалий.Читать далее
-
22.05.2026, 19:31
Toyota 4Runner 2025: новые оценки IIHS, особенности краш-тестов и нюансы комплектаций
Обновленный Toyota 4Runner вновь оказался в центре внимания после серии краш-тестов IIHS. Модель получила высокие оценки за защиту водителя, но эксперты нашли и спорные моменты. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при выборе комплектации.Читать далее
-
22.05.2026, 18:09
В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах
В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
22.05.2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:06
Как не переплачивать за обслуживание авто: советы опытного механика для всех
Растущие цены на топливо и запчасти заставляют водителей искать новые способы экономии. Эксперт с многолетним стажем делится проверенными методами ухода за автомобилем, которые помогут избежать лишних трат и неожиданных поломок. В материале - только практические рекомендации, актуальные для современных реалий.Читать далее
-
22.05.2026, 19:31
Toyota 4Runner 2025: новые оценки IIHS, особенности краш-тестов и нюансы комплектаций
Обновленный Toyota 4Runner вновь оказался в центре внимания после серии краш-тестов IIHS. Модель получила высокие оценки за защиту водителя, но эксперты нашли и спорные моменты. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при выборе комплектации.Читать далее
-
22.05.2026, 18:09
В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах
В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.Читать далее