Названы марки, которые сильнее всего подорожали и подешевели: анализ российского рынка — от Tank до Haval

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 06:44

Цены на новые авто в России: неожиданные снижения и резкие подорожания

Цены на новые авто в России: неожиданные снижения и резкие подорожания

Названы марки, которые сильнее всего подорожали и подешевели: анализ российского рынка — от Tank до Haval

Цены на новые авто в России: неожиданные снижения и резкие подорожания

В первом квартале 2026 года сразу десять автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России. Семь брендов повысили стоимость, а три - снизили, что стало неожиданным сигналом для рынка. Разбираемся, как это повлияет на выбор покупателей и динамику цен.

В первом квартале 2026 года сразу десять автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России. Семь брендов повысили стоимость, а три - снизили, что стало неожиданным сигналом для рынка. Разбираемся, как это повлияет на выбор покупателей и динамику цен.

Первый квартал 2026 года принёс российскому авторынку сразу несколько неожиданных перемен: десять автопроизводителей пересмотрели цены на новые автомобили, причём не все пошли по привычному пути повышения. Семь брендов увеличили стоимость своих моделей, а три, напротив, снизили цены, что стало редким явлением на фоне общего тренда последних лет.

Среди тех, кто поднял прайс-листы, оказался «Москвич». Самый популярный кроссовер марки, «Москвич 3», подорожал на 30–40 тысяч рублей, и теперь его обновлённая версия стоит от 2 040 000 до 2 280 000 рублей. Для сравнения: год назад аналогичные комплектации были дороже на 58–65 тысяч, что говорит о стабильном росте цен в этом сегменте.

Российский бренд Tenet также не остался в стороне: кроссовер Т4 стал дороже на 50 тысяч рублей, и теперь минимальная цена новой версии составляет 2 169 000 рублей. Китайский Haval расширил линейку внедорожника H5, а комплектация «Премиум» подорожала сразу на 150 тысяч — теперь стоимость варьируется от 4 049 000 до 4 349 000 рублей.

Премиальный Tank, входящий в концерн Great Wall Motor, увеличил цены на топовые версии Tank 500: комплектации «Премиум» и «Оникс» стали дороже на 300 тысяч, достигнув 8 449 000 и 9 199 000 рублей соответственно. При этом гибридные модификации остались без изменений.

Omoda, принадлежащая Chery, пересмотрела стоимость кроссовера Omoda C5: переднеприводные версии «Драйв» и «Стиль» подорожали на 50 тысяч, а новая полноприводная «Стиль» стала самой дорогой — 2 849 000 рублей. Грузовой фургон Avior G10 от SAIC прибавил 100 тысяч и теперь стоит 3 490 000 рублей. Бренд «Юго-Восток» ограничился символическим ростом: топовая S06 «Престиж AWD» подорожала всего на 900 рублей.

Однако не все производители пошли по пути удорожания. На фоне общего роста три бренда удивили снижением цен. GAC уменьшил стоимость минивэна GAC M8 в комплектациях GX и GX Premium на 250 тысяч рублей — теперь они стоят 6 299 999 и 6 499 999 рублей. Haval, несмотря на повышение по другим моделям, сделал кроссоверы Dargo и Dargo X доступнее на 50 тысяч: теперь их можно купить за 3 149 000–3 699 000 и 3 449 000–3 649 000 рублей соответственно.

«АвтоВАЗ» также внёс коррективы: три версии фургона LADA Granta — рефрижератор, изотермический и универсальный — стали дешевле на 3 тысячи рублей. Новые цены составляют 1 886 100, 1 532 100 и 1 535 100 рублей.

Такая разнонаправленная динамика цен создаёт для покупателей новые возможности и риски. С одной стороны, замедление темпов удорожания может указывать на стабилизацию рынка. С другой — появление брендов, идущих против тренда, позволяет предположить, что конкуренция среди производителей усиливается. Для российского рынка это может означать больше вариантов для выгодной покупки, особенно если учитывать, что в последние годы цены на новые автомобили росли практически без остановки.

По имеющимся данным, подобные корректировки цен часто связаны с изменением курса валют, логистическими издержками и стратегией производителей по удержанию доли рынка. Для покупателей важно внимательно следить за обновлениями прайс-листов: иногда даже небольшое снижение стоимости может стать решающим фактором при выборе автомобиля. В целом, изменения первого квартала подтверждают: российский авторынок остаётся одним из самых динамичных в Европе, а ценовые сюрпризы — не редкость даже в условиях общей инфляции.

Упомянутые модели: Москвич 3, TENET T4, TANK 500, OMODA C5 (от 2 499 900 Р), GAC M8
Упомянутые марки: Москвич, TENET, TANK, OMODA, SAIC, GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich, Тенет, Тэнк, Омода, САИК, ГАК

Похожие материалы Moskvich, Тенет, Тэнк, Омода, САИК, ГАК

Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Республика Татарстан Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться