Названы марки, которые сильнее всего подорожали и подешевели: анализ российского рынка — от Tank до Haval

24 мая 2026, 06:44
Цены на новые авто в России: неожиданные снижения и резкие подорожания
В первом квартале 2026 года сразу десять автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России. Семь брендов повысили стоимость, а три - снизили, что стало неожиданным сигналом для рынка. Разбираемся, как это повлияет на выбор покупателей и динамику цен.
Первый квартал 2026 года принёс российскому авторынку сразу несколько неожиданных перемен: десять автопроизводителей пересмотрели цены на новые автомобили, причём не все пошли по привычному пути повышения. Семь брендов увеличили стоимость своих моделей, а три, напротив, снизили цены, что стало редким явлением на фоне общего тренда последних лет.
Среди тех, кто поднял прайс-листы, оказался «Москвич». Самый популярный кроссовер марки, «Москвич 3», подорожал на 30–40 тысяч рублей, и теперь его обновлённая версия стоит от 2 040 000 до 2 280 000 рублей. Для сравнения: год назад аналогичные комплектации были дороже на 58–65 тысяч, что говорит о стабильном росте цен в этом сегменте.
Российский бренд Tenet также не остался в стороне: кроссовер Т4 стал дороже на 50 тысяч рублей, и теперь минимальная цена новой версии составляет 2 169 000 рублей. Китайский Haval расширил линейку внедорожника H5, а комплектация «Премиум» подорожала сразу на 150 тысяч — теперь стоимость варьируется от 4 049 000 до 4 349 000 рублей.
Премиальный Tank, входящий в концерн Great Wall Motor, увеличил цены на топовые версии Tank 500: комплектации «Премиум» и «Оникс» стали дороже на 300 тысяч, достигнув 8 449 000 и 9 199 000 рублей соответственно. При этом гибридные модификации остались без изменений.
Omoda, принадлежащая Chery, пересмотрела стоимость кроссовера Omoda C5: переднеприводные версии «Драйв» и «Стиль» подорожали на 50 тысяч, а новая полноприводная «Стиль» стала самой дорогой — 2 849 000 рублей. Грузовой фургон Avior G10 от SAIC прибавил 100 тысяч и теперь стоит 3 490 000 рублей. Бренд «Юго-Восток» ограничился символическим ростом: топовая S06 «Престиж AWD» подорожала всего на 900 рублей.
Однако не все производители пошли по пути удорожания. На фоне общего роста три бренда удивили снижением цен. GAC уменьшил стоимость минивэна GAC M8 в комплектациях GX и GX Premium на 250 тысяч рублей — теперь они стоят 6 299 999 и 6 499 999 рублей. Haval, несмотря на повышение по другим моделям, сделал кроссоверы Dargo и Dargo X доступнее на 50 тысяч: теперь их можно купить за 3 149 000–3 699 000 и 3 449 000–3 649 000 рублей соответственно.
«АвтоВАЗ» также внёс коррективы: три версии фургона LADA Granta — рефрижератор, изотермический и универсальный — стали дешевле на 3 тысячи рублей. Новые цены составляют 1 886 100, 1 532 100 и 1 535 100 рублей.
Такая разнонаправленная динамика цен создаёт для покупателей новые возможности и риски. С одной стороны, замедление темпов удорожания может указывать на стабилизацию рынка. С другой — появление брендов, идущих против тренда, позволяет предположить, что конкуренция среди производителей усиливается. Для российского рынка это может означать больше вариантов для выгодной покупки, особенно если учитывать, что в последние годы цены на новые автомобили росли практически без остановки.
По имеющимся данным, подобные корректировки цен часто связаны с изменением курса валют, логистическими издержками и стратегией производителей по удержанию доли рынка. Для покупателей важно внимательно следить за обновлениями прайс-листов: иногда даже небольшое снижение стоимости может стать решающим фактором при выборе автомобиля. В целом, изменения первого квартала подтверждают: российский авторынок остаётся одним из самых динамичных в Европе, а ценовые сюрпризы — не редкость даже в условиях общей инфляции.
