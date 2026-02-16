Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

16 февраля 2026, 11:11

Цены на новые автомобили Livan, Belgee и Jetour выросли в феврале 2026 года

Какие модели и комплектации подорожали у популярных брендов и как это повлияет на рынок новых авто в России

Вышло исследование: в первой половине февраля 2026 года сразу три известных бренда изменили ценники на свои автомобили. Удорожание затронуло как кроссоверы, так и седаны, причем разница в стоимости оказалась заметной. Почему производители пошли на этот шаг именно сейчас и какие модели оказались в центре внимания - разбираемся в деталях.

В начале февраля 2026 года российский рынок новых автомобилей столкнулся с очередной волной повышения цен. По информации «АВТОСТАТ», сразу три бренда, официально представленных в стране, скорректировали стоимость своих моделей в сторону увеличения. На этот раз изменения затронули Livan, Belgee и Jetour - марки, которые в последние годы активно укрепляют свои позиции среди российских покупателей.

Эксперты отмечают, что Livan пересмотрел ценовую политику по всему модельному ряду. Теперь каждый автомобиль этой марки стал дороже на 200 тысяч рублей. Например, популярный кроссовер X3 Pro теперь оценивается в 1 869 900 рублей, что на 12% выше прежней цены. Более крупный X6 Pro подорожал на 9,3–9,8% и теперь стоит от 2 244 000 до 2 354 000 рублей. Седан S6 Pro также не остался в стороне: его стоимость выросла на 10,1–10,6% и составляет от 2 084 000 до 2 174 000 рублей.

Belgee, в свою очередь, ограничился корректировкой цен на полноприводные версии кроссовера X70. Здесь рост оказался более сдержанным - плюс 20 тысяч рублей, или 0,7%. После изменений автомобили этой модификации предлагаются по цене от 2 806 990 до 3 081 990 рублей. Несмотря на незначительное увеличение, для покупателей это все равно ощутимо, учитывая общую динамику рынка.

Jetour также не остался в стороне от тренда. Компания повысила цены на кроссовер T2 в комплектациях Expedition и Discovery, причем изменения коснулись как автомобилей 2025, так и 2024 года выпуска. В обоих случаях прибавка составила 100 тысяч рублей. Теперь версия Expedition стоит 4 349 000 рублей, что на 2,4% больше прежнего ценника, а Discovery - 4 549 000 рублей (+2,2%). Для автомобилей 2026 года выпуска в этих же комплектациях цена еще выше - на дополнительные 100 тысяч рублей.

Как отмечают аналитики, подобные корректировки цен происходят на фоне общей нестабильности на автомобильном рынке. Влияние оказывают и колебания валют, и логистические издержки, и рост себестоимости производства. Важно понимать, что речь идет о рекомендованных розничных ценах без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций, поэтому реальная стоимость для конечного покупателя может отличаться.

К слову, тенденция к росту цен на новые автомобили наблюдается не только среди легковых моделей. Недавно эксперты зафиксировали аналогичный разворот на рынке прицепной техники: после заметного снижения в прошлом году, в январе 2026-го стоимость прицепов и полуприцепов вновь пошла вверх. Подробнее о причинах и последствиях этого тренда можно узнать в материале о динамике цен на прицепы и полуприцепы в России.

Упомянутые модели: Livan X6 Pro, Jetour T2, Belgee X70
Упомянутые марки: Livan, Jetour, Belgee
