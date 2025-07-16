Цены на новые автомобили в России: июльские изменения 2025 года
В период с 1 по 15 июля 2025 года на российском автомобильном рынке произошли заметные изменения в рекомендованных розничных ценах на новые автомобили. По данным агентства «АВТОСТАТ», основанных на мониторинге сайта «Цена Авто», семь брендов скорректировали прайс-листы, из которых шесть снизили цены на отдельные модели, а один повысил.
Наиболее значительные скидки предоставила марка Haval. Восемь из десяти моделей этого производителя стали доступнее. Кроссовер Jolion 2025 года выпуска подешевел на 150–200 тысяч рублей, что означает снижение от 6,8 до 8,2%. Теперь его стоимость варьируется от 1 999 000 до 2 749 000 рублей. Модель M6 потеряла в цене от 50 до 180 тысяч рублей (минус 2,3–8,3%), и ее стоимость находится в диапазоне 1 999 000–2 119 000 рублей.
Кроссоверы Dargo и Dargo X подешевели на 100 тысяч рублей (минус 2,7–3,4%), их цены составляют 2 799 000–3 599 000 и 3 099 000–3 549 000 рублей соответственно. Купе-кроссовер F7x стал дешевле на 150 тысяч рублей (минус 4,1–4,3%), теперь его цена колеблется в пределах 3 349 000–3 549 000 рублей. Модель F7 снизилась в цене на 150–200 тысяч рублей (минус 4,1–7,0%) и стоит от 2 649 000 до 3 499 000 рублей.
Внедорожники H5 и H9 также получили скидки: первая модель подешевела на 200–400 тысяч рублей (минус 4,8–9,9%), вторая — на 3,9–8,2%. Цены на H5 теперь стартуют от 3 649 000 рублей, а на H9 — от 4 399 000 рублей.
Компания Chery снизила цены на три своих кроссовера. Tiggo 4 2025 года в комплектациях Active и Prime подешевел на 70 тысяч рублей (минус 2,9–3,1%) и стоит 2 220 000 и 2 350 000 рублей. Tiggo 7L 2025 года в переднеприводном исполнении во всех комплектациях потерял в цене 100 тысяч рублей (минус 3,2–3,6%), теперь стоит от 2 680 000 до 3 000 000 рублей. Tiggo 8 PRO Max 2024 года подешевел на 130–200 тысяч рублей (минус 3,5–5,1%), а версия 2025 года — на 280–380 тысяч (минус 7,2–10,5%). Цены находятся в диапазоне от 3 040 000 до 3 720 000 рублей.
Внедорожник TANK 400 в комплектации Adventure стал дешевле на 400 тысяч рублей (-6,9%), а в версии Premium — на 300 тысяч (-4,8%). Их стоимость теперь составляет 5 399 000 и 5 899 000 рублей соответственно. Модель TANK 700 в версиях Superior, Edition One и Hi-Performance снизилась в цене на 300 тысяч рублей (минус 2,3–2,9%). Полноприводные версии Premium 2025 года подешевели на 300 тысяч (-3,1%), а 2024 года — на 600 тысяч (-6,3%). Цены на TANK 700 варьируются от 8 899 000 до 12 499 000 рублей.
Кроссовер WEY 07 подешевел на 50–200 тысяч рублей (минус 0,7–2,8%)и стоит от 6 899 000 до 7 049 000 рублей. Минивэн WEY 80 снизился в цене на 200–700 тысяч рублей (минус 2,7–8%), теперь его стоимость составляет 6 899 000–8 299 000 рублей.
Great Wall Motors уменьшила цены на полноприводный пикап Poer New на 100 тысяч рублей (минус 2,4–2,6%), с новыми ценами от 3 699 000 до 3 999 000 рублей. Полноприводные версии кроссовера OMODA C5 подешевели на 150 тысяч рублей (минус 4,5–5,2%), их стоимость составляет 2 749 900–3 159 900 рублей.
Единственным брендом, который повысил цены в первой половине июля, стал отечественный «Москвич». Кроссовер «Москвич 3» 2025 года выпуска подорожал на 48 тысяч рублей (плюс 2,4–2,7%), и теперь его цена находится в диапазоне 1 851 000–2 083 000 рублей.
Все указанные цены являются рекомендованными розничными и не учитывают акции, специальные предложения и дополнительные опции.
Источник данных: агентство «АВТОСТАТ» (https://www.autostat.ru/news/60450/).
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