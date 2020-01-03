3 января 2020, 12:09
Цены на новые автомобили в России выросли в 1,5 раза за 5 лет
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По данным аналитического агентства «Автостат», за последние пять лет средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке увеличилась более чем в 1,5 раза. Если по итогам 2014 года она лишь немногим превышала 1 млн рублей, то в 2019-м уверенно перевалила за 1,5 миллиона.
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Средневзвешенная цена автомобиля вычисляется на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели и модификации с учетом объема двигателя, вида трансмиссии и типа кузова. В 2014 году средневзвешенная цена нового автомобиля составляла 1 001 600 рублей, а по итогам 11 месяцев 2019 года увеличилась до 1 539 100 рублей.
Главной причиной столь стремительного подорожания стало падение рубля, наблюдавшееся в 2014 – 2015 годах. Но автопроизводители поднимали цены постепенно. Только спустя 5 лет со значительным отставанием они смогли компенсировать девальвацию национальной валюты. Также к числу значимых факторов можно отнести рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляцию и обновление модельных рядов автопроизводителей. Согласно прогнозам «Автостата», в наступившем году цены на новые автомобили вырастут еще на 5 – 7%.
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