Сколько стоят новые моторы для Lada и китайских автомобилей: сравнение цен

29 мая 2026, 18:16
Цены на новые двигатели для Lada и китайских авто: сколько стоит замена в 2026 году
В 2026 году вопрос замены двигателя стал особенно актуальным для владельцев Lada и китайских автомобилей. Разбираемся, сколько стоит новый мотор для самых продаваемых моделей, и почему выбор между ремонтом и покупкой нового агрегата становится все сложнее.
В 2026 году российский рынок автомобилей столкнулся с новой реальностью: стоимость и доступность массовых моделей стали одной из главных тем для автовладельцев. Причина проста — мотор остается самой дорогой и самой сложной частью, а его выход из строя часто вызван серьезными поломками. В условиях, когда капитальный ремонт не всегда возможен или оправдан, все больше водителей задумываются о покупке нового агрегата.
Ремонт двигателя не всегда решает проблему. Многие современные блоки не рассчитаны на повторную гильзовку, а восстановление ресурса после капитального ремонта часто оказывается временным. Это особенно заметно на примере некоторых моделей, где надежность двигателя после восстановления сохраняется лишь на протяжении 20–30 тысяч километров. Альтернатива — контрактные двигатели, но их покупка напоминает лотерею: проверить состояние до установки практически невозможно, а для китайских авто с небольшим сроком присутствия на рынке выбор таких двигателей ограничен.
Покупка нового двигателя становится все более востребованной. Это позволяет полностью обновить ресурс автомобиля и избежать неприятных сюрпризов. Особая актуальность это имеет для владельцев Lada Granta — одного из самых популярных автомобилей в России. Сейчас для «Грантов» доступны два основных мотора: 8-клапанный ВАЗ-11182 (около 150 000 рублей без навесного оборудования) и 16-клапанный ВАЗ-21127 (примерно 180 000 рублей). Более редкий ВАЗ-21126 встречается только в версиях с японской АКПП Jatco и практически исчез с рынка.
На Ладе Весте ситуация сложилась следующим образом: 1,6-литровый 16-клапанный ВАЗ-21129 стоит около 210 000 рублей, а более современный 1,8-литровый мотор второго поколения — уже порядка 260 000 рублей. Все цены указаны за блоки без навесного оборудования, что важно учитывать при расчете общих затрат.
Китайские бренды уверенно закрепились в топе продаж. Например, для Haval Jolion с 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. новый двигатель можно приобрести примерно за 250 000 рублей, а версия на 150 л.с. для полноприводных комплектаций обойдется в 270 000 рублей. Chery Tiggo 4 Pro предлагает два варианта: атмосферный 1,5-литровый SQRE4G15C (113 л.с.) стоит около 120 000 рублей, турбированный SQRE4T15C (147 л.с.) — примерно 150 000 рублей.
Новые двигатели для массовых моделей чаще всего продаются без навесного оборудования, что увеличивает итоговую стоимость замены. Гарантия на такие агрегаты обычно составляет 1–2 года, но условия могут меняться у разных поставщиков. Кроме того, спрос на новые моторы растет не только из-за износа, но и из-за ограниченности предложения контрактных двигателей для китайских авто. Это создает дополнительное давление на рынок и может привести к росту цен в ближайшие годы.
