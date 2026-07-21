Новый «Урал» за 2 миллиона: почему советский мотоцикл с коляской стоит как бюджетный автомобиль

Цены на новые мотоциклы «Урал» с коляской: сколько стоит ностальгия сегодня

Современный мотоцикл «Урал» с коляской теперь стоит от 1,65 до почти 2 миллионов рублей. Производитель сделал ставку на технические обновления и экспорт, а в России модель стала предметом для ценителей. Разбираемся, что изменилось и почему цена так выросла.

Современный мотоцикл «Урал» с коляской теперь стоит от 1,65 до почти 2 миллионов рублей. Производитель сделал ставку на технические обновления и экспорт, а в России модель стала предметом для ценителей. Разбираемся, что изменилось и почему цена так выросла.

Новые мотоциклы «Урал» с коляской официально продаются по цене от 1,65 до почти 2 миллионов рублей. Такой ценник ставит их в один ряд с бюджетными автомобилями, что вызывает удивление даже у опытных автолюбителей. Сегодня «Урал» — это не просто транспорт, а скорее статусный аксессуар для тех, кто ценит неповторимый стиль и ностальгию по советской эпохе.

Производитель полностью обновил техническую часть: вместо карбюраторов теперь используется электронный впрыск топлива, запуск осуществляется ключом, а не кик-стартером. Мощность двигателя осталась на уровне 745 кубических дюймов, но выросла до 41 л.с. Тормозная система теперь дисковая Brembo, а расход топлива снизился до 7,6 литра на 100 км. В подвеске появилась регулируемая вилка Sachs, а колеса получили алюминиевые обода.

Высокая стоимость не отпугивает покупателей — более 90% новых «Уралов» отправляются на экспорт, исключительно в США. В океане этот мотоцикл воспринимается как экзотика и стиль, за который готовы платить серьезные деньги. Также «Урал» стал выбором состоятельных энтузиастов России, которые ищут второй или третий мотоцикл для коллекции, а не рабочую лошадку для повседневных задач. Мотоэксперт Максим Привезенцев отметил, что сегодня это элитарная техника для узкого круга ценителей.

Тем, кто хочет приобрести дух классики без миллионных вложений, стоит обратить внимание на вторичный рынок. Живой «Урал» с документами можно найти от 50 тысяч рублей, а полностью восстановленные экземпляры стоят 100–150 тысяч. Однако такие мотоциклы требуют ухода и внимания к деталям. Для сравнения, даже восстановленный «Урал» обходится дешевле, чем новый Harley-Davidson, но требует больше времени и сил на уход.

Если рассматривать ситуацию в целом, «Урал» сегодня — это не просто средство передвижения, а символ эпохи и предмет коллекционирования. Модель сочетает в себе современные технологии и узнаваемый дизайн, а ее высокая цена обусловлена не только техническими апгрейдами, но и спросом на уникальные вещи. Для российского рынка это скорее нишевый продукт, подчеркивающий индивидуальность владельца и его отношение к истории отечественного мотопрома.

Интерес к знаменитым мотоциклам растет не только в России, но и за рубежом. Например, ограниченные серии, такие как Royal Enfield, вызывают ажиотаж среди коллекционеров — подробнее о подобных тенденциях можно узнать в материале лимитированной серии Shotgun 650 x Rough Crafts в нашем обзоре альтернативных мотоциклов .