Новый «Урал» за 2 миллиона: почему советский мотоцикл с коляской стоит как бюджетный автомобиль

21 июля 2026, 20:45
Цены на новые мотоциклы «Урал» с коляской: сколько стоит ностальгия сегодня
Цены на новые мотоциклы «Урал» с коляской: сколько стоит ностальгия сегодня
Современный мотоцикл «Урал» с коляской теперь стоит от 1,65 до почти 2 миллионов рублей. Производитель сделал ставку на технические обновления и экспорт, а в России модель стала предметом для ценителей. Разбираемся, что изменилось и почему цена так выросла.
Новые мотоциклы «Урал» с коляской официально продаются по цене от 1,65 до почти 2 миллионов рублей. Такой ценник ставит их в один ряд с бюджетными автомобилями, что вызывает удивление даже у опытных автолюбителей. Сегодня «Урал» — это не просто транспорт, а скорее статусный аксессуар для тех, кто ценит неповторимый стиль и ностальгию по советской эпохе.
Производитель полностью обновил техническую часть: вместо карбюраторов теперь используется электронный впрыск топлива, запуск осуществляется ключом, а не кик-стартером. Мощность двигателя осталась на уровне 745 кубических дюймов, но выросла до 41 л.с. Тормозная система теперь дисковая Brembo, а расход топлива снизился до 7,6 литра на 100 км. В подвеске появилась регулируемая вилка Sachs, а колеса получили алюминиевые обода.
Высокая стоимость не отпугивает покупателей — более 90% новых «Уралов» отправляются на экспорт, исключительно в США. В океане этот мотоцикл воспринимается как экзотика и стиль, за который готовы платить серьезные деньги. Также «Урал» стал выбором состоятельных энтузиастов России, которые ищут второй или третий мотоцикл для коллекции, а не рабочую лошадку для повседневных задач. Мотоэксперт Максим Привезенцев отметил, что сегодня это элитарная техника для узкого круга ценителей.
Тем, кто хочет приобрести дух классики без миллионных вложений, стоит обратить внимание на вторичный рынок. Живой «Урал» с документами можно найти от 50 тысяч рублей, а полностью восстановленные экземпляры стоят 100–150 тысяч. Однако такие мотоциклы требуют ухода и внимания к деталям. Для сравнения, даже восстановленный «Урал» обходится дешевле, чем новый Harley-Davidson, но требует больше времени и сил на уход.
Если рассматривать ситуацию в целом, «Урал» сегодня — это не просто средство передвижения, а символ эпохи и предмет коллекционирования. Модель сочетает в себе современные технологии и узнаваемый дизайн, а ее высокая цена обусловлена не только техническими апгрейдами, но и спросом на уникальные вещи. Для российского рынка это скорее нишевый продукт, подчеркивающий индивидуальность владельца и его отношение к истории отечественного мотопрома.
Интерес к знаменитым мотоциклам растет не только в России, но и за рубежом. Например, ограниченные серии, такие как Royal Enfield, вызывают ажиотаж среди коллекционеров — подробнее о подобных тенденциях можно узнать в материале лимитированной серии Shotgun 650 x Rough Crafts в нашем обзоре альтернативных мотоциклов .
Похожие материалы Ural
-
22.07.2026, 05:20
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии: оцинковка и современные технологии
В российских условиях антикоррозионная стойкость кузова - ключевой критерий при выборе подержанного авто. Какие марки и модели действительно противостоят ржавчине, и почему одной оцинковки уже недостаточно - разбираемся на примерах и с учетом новых технологий.Читать далее
-
21.07.2026, 22:38
Jawa возвращается: как изменились мотоциклы и что это значит для российского рынка
Jawa вновь становится актуальной темой среди российских байкеров: бренд переживает трансформацию, предлагая современные решения и сохраняя связь с прошлым. Разбираемся, как изменились мотоциклы и почему это важно для рынка прямо сейчас.Читать далее
-
21.07.2026, 20:35
Уникальный мотоцикл DA#22: 205 л.с., ручная работа и светящаяся краска
DA#22 от Diamond Atelier - не просто кастомный байк, а настоящий инженерный эксперимент с мощностью более 205 л.с., ручной алюминиевой облицовкой и редкой электролюминесцентной краской. Почему этот проект вызвал интерес на рынке и что он может изменить в индустрии - в материале.Читать далее
-
21.07.2026, 20:31
Geely Galaxy Battleship 700: гибридный внедорожник с тремя моторами и системой GVMC
Geely Galaxy готовит к выходу внедорожник Battleship 700 с уникальной гибридной установкой и интеллектуальным полным приводом. Модель обещает задать новые стандарты для среднеразмерных и крупных SUV, что особенно актуально на фоне растущего интереса к технологиям повышенной проходимости.Читать далее
-
21.07.2026, 20:20
Project Overlord: новый гиперкар Hennessey с V8 и механикой - детали и особенности
Hennessey готовит Project Overlord - гиперкар с бензиновым V8 и механической коробкой передач. Модель ориентирована на чистые ощущения от вождения, а не на максимальные показатели. Это может изменить подход к суперкарам в ближайшие годы.Читать далее
-
21.07.2026, 20:11
Volkswagen запускает гибридные версии Golf и T-Roc: цены и ключевые особенности
Volkswagen впервые внедряет классические гибридные технологии в популярные модели Golf и T-Roc. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте, где ранее доминировали другие типы силовых установок. Разбираемся, чем интересны новинки и каковы их перспективы.Читать далее
-
21.07.2026, 20:08
Acura готовит крупнейший трехрядный кроссовер с гибридной установкой нового поколения
Acura анонсировала выпуск самого большого и престижного кроссовера в своей истории. Новинка получит три ряда сидений и гибридную силовую установку нового поколения, что отражает смену стратегии бренда и растущий интерес к экономичным технологиям.Читать далее
-
21.07.2026, 20:03
BMW X7 нового поколения: детали дизайна и конкуренты на рынке 2028 года
BMW готовит обновленный X7 для 2028 года, который не получит платформу Neue Klasse, несмотря на тренды бренда. Это решение может повлиять на расстановку сил среди премиальных внедорожников, ведь конкуренция усиливается с выходом Audi Q9.Читать далее
-
21.07.2026, 18:40
Временная отмена утильсбора: как изменится стоимость автомобилей в России
С 2026 года в России могут временно отменить утильсбор на автомобили. Эта инициатива обсуждается на фоне резкого роста цен и новых методик расчета сборов. Разбираемся, как это повлияет на рынок и покупателей.Читать далее
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее
Похожие материалы Ural
-
22.07.2026, 05:20
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии: оцинковка и современные технологии
В российских условиях антикоррозионная стойкость кузова - ключевой критерий при выборе подержанного авто. Какие марки и модели действительно противостоят ржавчине, и почему одной оцинковки уже недостаточно - разбираемся на примерах и с учетом новых технологий.Читать далее
-
21.07.2026, 22:38
Jawa возвращается: как изменились мотоциклы и что это значит для российского рынка
Jawa вновь становится актуальной темой среди российских байкеров: бренд переживает трансформацию, предлагая современные решения и сохраняя связь с прошлым. Разбираемся, как изменились мотоциклы и почему это важно для рынка прямо сейчас.Читать далее
-
21.07.2026, 20:35
Уникальный мотоцикл DA#22: 205 л.с., ручная работа и светящаяся краска
DA#22 от Diamond Atelier - не просто кастомный байк, а настоящий инженерный эксперимент с мощностью более 205 л.с., ручной алюминиевой облицовкой и редкой электролюминесцентной краской. Почему этот проект вызвал интерес на рынке и что он может изменить в индустрии - в материале.Читать далее
-
21.07.2026, 20:31
Geely Galaxy Battleship 700: гибридный внедорожник с тремя моторами и системой GVMC
Geely Galaxy готовит к выходу внедорожник Battleship 700 с уникальной гибридной установкой и интеллектуальным полным приводом. Модель обещает задать новые стандарты для среднеразмерных и крупных SUV, что особенно актуально на фоне растущего интереса к технологиям повышенной проходимости.Читать далее
-
21.07.2026, 20:20
Project Overlord: новый гиперкар Hennessey с V8 и механикой - детали и особенности
Hennessey готовит Project Overlord - гиперкар с бензиновым V8 и механической коробкой передач. Модель ориентирована на чистые ощущения от вождения, а не на максимальные показатели. Это может изменить подход к суперкарам в ближайшие годы.Читать далее
-
21.07.2026, 20:11
Volkswagen запускает гибридные версии Golf и T-Roc: цены и ключевые особенности
Volkswagen впервые внедряет классические гибридные технологии в популярные модели Golf и T-Roc. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте, где ранее доминировали другие типы силовых установок. Разбираемся, чем интересны новинки и каковы их перспективы.Читать далее
-
21.07.2026, 20:08
Acura готовит крупнейший трехрядный кроссовер с гибридной установкой нового поколения
Acura анонсировала выпуск самого большого и престижного кроссовера в своей истории. Новинка получит три ряда сидений и гибридную силовую установку нового поколения, что отражает смену стратегии бренда и растущий интерес к экономичным технологиям.Читать далее
-
21.07.2026, 20:03
BMW X7 нового поколения: детали дизайна и конкуренты на рынке 2028 года
BMW готовит обновленный X7 для 2028 года, который не получит платформу Neue Klasse, несмотря на тренды бренда. Это решение может повлиять на расстановку сил среди премиальных внедорожников, ведь конкуренция усиливается с выходом Audi Q9.Читать далее
-
21.07.2026, 18:40
Временная отмена утильсбора: как изменится стоимость автомобилей в России
С 2026 года в России могут временно отменить утильсбор на автомобили. Эта инициатива обсуждается на фоне резкого роста цен и новых методик расчета сборов. Разбираемся, как это повлияет на рынок и покупателей.Читать далее
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее