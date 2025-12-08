Почему рынок прицепов дешевеет: производители в панике или это ловушка для покупателей?

Цены на новые прицепы и полуприцепы в России продолжают падать в 2025 году

Рынок прицепов и полуприцепов удивляет аналитиков. Стоимость новых моделей падает уже не первый месяц. Что происходит с ценами и стоит ли ждать подвоха? Подробности в нашем материале.

В 2025 году российский рынок прицепов и полуприцепов продолжает удивлять неожиданной динамикой цен. По информации НАПИ, за последние двенадцать месяцев стоимость новых прицепов и полуприцепов заметно снизилась, что не может не привлечь внимание перевозчиков и компаний, работающих в сфере грузоперевозок.

Средняя цена на новые полуприцепы за год уменьшилась почти на пятую часть, а именно на 18,6%. Новые прицепы подешевели еще сильнее — на 19,9%. Подержанные варианты также не остались в стороне: полуприцепы с пробегом стали доступнее на 16,6%, а прицепы — на 14%. Такая тенденция наблюдается впервые за последние несколько лет, когда рынок, наоборот, демонстрировал устойчивый рост цен.

Если рассматривать более короткий период, то с октября по ноябрь 2025 года новые полуприцепы потеряли в цене еще 0,7%, их средняя стоимость теперь составляет 5,1 миллиона рублей. Подержанные полуприцепы, напротив, немного подорожали — на 0,2%, достигнув отметки в 2,8 миллиона рублей. Новые прицепы за месяц подешевели на 1,1% и теперь стоят в среднем 3 миллиона рублей, а подержанные — на 2,4%, их цена опустилась до 1,3 миллиона рублей.

Фото: НАПИ

Эксперты связывают снижение цен с несколькими факторами. Во-первых, на рынке наблюдается избыток предложения: многие компании обновляют свои автопарки, а старые прицепы и полуприцепы массово поступают на вторичный рынок. Во-вторых, на ситуацию влияет общее замедление темпов роста грузоперевозок, что снижает спрос на новую технику. Кроме того, производители вынуждены корректировать ценовую политику, чтобы не потерять клиентов в условиях высокой конкуренции.

Интересно, что несмотря на общее снижение цен, подержанные полуприцепы за последний месяц немного подорожали. Это может быть связано с тем, что часть покупателей предпочитает экономить и выбирает технику с пробегом, что подогревает спрос на вторичном рынке. В то же время новые прицепы и полуприцепы продолжают дешеветь, что может стать хорошей новостью для тех, кто планирует обновление автопарка в ближайшее время.