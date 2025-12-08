Почему рынок прицепов дешевеет: производители в панике или это ловушка для покупателей?

8 декабря 2025, 13:52
Цены на новые прицепы и полуприцепы в России продолжают падать в 2025 году
Рынок прицепов и полуприцепов удивляет аналитиков. Стоимость новых моделей падает уже не первый месяц. Что происходит с ценами и стоит ли ждать подвоха? Подробности в нашем материале.
В 2025 году российский рынок прицепов и полуприцепов продолжает удивлять неожиданной динамикой цен. По информации НАПИ, за последние двенадцать месяцев стоимость новых прицепов и полуприцепов заметно снизилась, что не может не привлечь внимание перевозчиков и компаний, работающих в сфере грузоперевозок.
Средняя цена на новые полуприцепы за год уменьшилась почти на пятую часть, а именно на 18,6%. Новые прицепы подешевели еще сильнее — на 19,9%. Подержанные варианты также не остались в стороне: полуприцепы с пробегом стали доступнее на 16,6%, а прицепы — на 14%. Такая тенденция наблюдается впервые за последние несколько лет, когда рынок, наоборот, демонстрировал устойчивый рост цен.
Если рассматривать более короткий период, то с октября по ноябрь 2025 года новые полуприцепы потеряли в цене еще 0,7%, их средняя стоимость теперь составляет 5,1 миллиона рублей. Подержанные полуприцепы, напротив, немного подорожали — на 0,2%, достигнув отметки в 2,8 миллиона рублей. Новые прицепы за месяц подешевели на 1,1% и теперь стоят в среднем 3 миллиона рублей, а подержанные — на 2,4%, их цена опустилась до 1,3 миллиона рублей.
Эксперты связывают снижение цен с несколькими факторами. Во-первых, на рынке наблюдается избыток предложения: многие компании обновляют свои автопарки, а старые прицепы и полуприцепы массово поступают на вторичный рынок. Во-вторых, на ситуацию влияет общее замедление темпов роста грузоперевозок, что снижает спрос на новую технику. Кроме того, производители вынуждены корректировать ценовую политику, чтобы не потерять клиентов в условиях высокой конкуренции.
Интересно, что несмотря на общее снижение цен, подержанные полуприцепы за последний месяц немного подорожали. Это может быть связано с тем, что часть покупателей предпочитает экономить и выбирает технику с пробегом, что подогревает спрос на вторичном рынке. В то же время новые прицепы и полуприцепы продолжают дешеветь, что может стать хорошей новостью для тех, кто планирует обновление автопарка в ближайшее время.
Похожие материалы
08.12.2025, 17:42
Владелец Corvette Stingray 2021 не согласился на 50 тысяч долларов за авто с пробегом
Владелец Chevrolet Corvette Stingray 2021 года с пробегом почти 29 тысяч миль отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. Он уверен, что его машина стоит дороже, несмотря на износ и потерю стоимости. Что влияет на цену таких автомобилей и почему продавец не готов уступить – разбираемся в деталях.Читать далее
08.12.2025, 16:32
Современный автодом для пикапа из Китая: компактный и комфортный кемпер для путешествий
Новый автодом для пикапа удивляет возможностями. Он легкий, прочный и полностью адаптируется под ваши нужды. Внутри – максимум комфорта и современный дизайн. Узнайте, чем еще выделяется этот кемпер.Читать далее
08.12.2025, 15:53
Рост цен на автомобили в 2026 году не превысит уровень инфляции
Цены на машины снова вырастут. Но резких скачков ждать не стоит. Эксперты дали свой новый прогноз. Ситуация на рынке меняется. Покупателям стоит готовиться к изменениям. Чего ждать от авторынка в 2026?Читать далее
08.12.2025, 15:45
Volkswagen завершает выпуск Touareg: старт продаж финальной версии в Великобритании
Volkswagen готовит прощание с Touareg. В Великобритании стартуют продажи финальной версии. Цена начинается от 72 535 фунтов. Модель не появится в США. Заказы принимаются с 11 декабря. Узнайте, чем уникален последний Touareg.Читать далее
08.12.2025, 15:15
Российский авторынок удивил: продажи всех типов транспорта резко выросли
В начале декабря 2025 года российский рынок новых авто удивил всех. Продажи выросли во всех сегментах. Эксперты не спешат делать выводы. Что стоит за этими цифрами?Читать далее
08.12.2025, 14:56
В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей
Власти рассматривают свежие меры поддержки для рынка электромобилей. Возможны налоговые и таможенные послабления. Производители и покупатели ждут перемен. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
08.12.2025, 14:46
Возрождение «Волги» и новые бренды: что ждет авторынок России в 2026 году
Российский авторынок ждут большие перемены. Появятся новые автомобильные бренды. Среди них может быть легендарная «Волга». Но не все так просто. Проект столкнулся с трудностями. Что будет дальше?Читать далее
08.12.2025, 14:39
Российский рынок подержанных авто: дилеры прогнозируют спад продаж в 2025 году
Эксперты предрекают перемены на рынке подержанных авто. Дилеры осторожно оценивают перспективы. Новые правила и сезонные факторы могут изменить привычный спрос. Что ждет покупателей и продавцов – интрига сохраняется.Читать далее
08.12.2025, 14:26
Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок
Авилон неожиданно вырвался вперед среди дилеров ROX. В ноябре компания показала рекордные продажи. Конкуренты не ожидали такого результата. Что помогло Авилону добиться успеха, выясняем в материале.Читать далее
08.12.2025, 14:13
Импорт легковых авто в Россию в ноябре 2025 года побил годовой рекорд
В ноябре 2025 года в Россию завезли рекордное количество легковых авто. Эксперты связывают всплеск с изменениями в утилизационном сборе. Какие бренды и страны оказались в топе? Подробности в нашем материале.Читать далее
