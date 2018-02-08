8 февраля 2018, 20:20
Цены на новый Citroen C3 Aircross стартуют с 1 069 000 рублей
Citroen опубликовал прайс-лист на новый С3 Aircross. Официальные продажи в России начнутся 12 марта. А пока у потенциальных покупателей есть время прицениться. Компактный кроссовер в базовой версии с 82-сильным мотором и «механикой» стоит от 1 069 000 рублей.
Моторная гамма кроссовера включает в себя 4 двигателя – два 1,2-литровых бензиновых (82 л.с. и 110 л.с.) и один дизельный объемом 1,6 литра (110 л.с.). «Дохлый» бензиновый мотор и дизель сочетаются только с 5-ступенчатой «механикой», а старший бензиновый – с 6-диапазонной АКПП. Привод – только передний.
Все автомобили оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Базовая комплектация Live подразумевает наличие кондиционера, полного электропакета боковых зеркал и защиты картера. В более богатой комплектации Feel на смену кондиционеру придет климат-контроль, появится 7-дюймовый цветной тачскрин мультимедийной системы, рейлинги на крыше и пластиковые накладки на бамперы. Топовая комплектация Shine (от 1 317 000 рублей) дополнительно получит парктроники, навигацию и систему Grip Control для езды по бездорожью.
C3 Aircross был представлен летом 2017 года. По сравнению с базовым Citoren C3 модель получила увеличенный до 175 мм дорожный просвет.
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