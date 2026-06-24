Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 08:57

Цены на обслуживание автокондиционеров в России выросли на 23% за год

Цены на обслуживание автокондиционеров в России выросли на 23% за год

Спрос на ремонт кондиционеров вырос - водители платят больше весной

Цены на обслуживание автокондиционеров в России выросли на 23% за год

В 2026 году обслуживание автокондиционеров стало заметно дороже, а спрос на эти услуги сместился на май. Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают комплексный ремонт вместо разовой заправки. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

В 2026 году обслуживание автокондиционеров стало заметно дороже, а спрос на эти услуги сместился на май. Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают комплексный ремонт вместо разовой заправки. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Владельцы автомобилей в России этой весной столкнулись с неожиданным ростом цен на обслуживание кондиционеров. По информации «Российской Газеты», стоимость работ по климатической системе увеличилась на 23% по сравнению с маем прошлого года. Это напрямую затрагивает тех, кто привык готовить машину к жаре заранее, ведь теперь даже базовые процедуры обходятся ощутимо дороже.

В апреле 2026 года автосервисы зафиксировали на 30% меньше обращений по кондиционерам, чем годом ранее. Причина - нестабильная и прохладная весна, которая не спешила уступать место лету. Многие водители решили отложить визит в сервис до наступления настоящей жары. Но уже в мае ситуация резко изменилась: число заказов на обслуживание кондиционеров превысило 12 тысяч, что стало рекордом и на 23% больше, чем в мае 2025 года.

Эксперты Fit Service отмечают, что активный сезон по ремонту и обслуживанию климатических систем стартовал практически во всех федеральных округах, кроме Поволжья и Сибири, где динамика пока отстает от прошлогодней, но стабильно растет. По словам технического директора сети, весна в этом году была затяжной, поэтому большинство клиентов потянулись в сервисы только с наступлением жары. Пик спроса, по их мнению, еще впереди - число обращений продолжает расти каждую неделю.

Средний чек за визит, включающий работы по кондиционеру, в мае 2026 года составил 19 550 рублей - это на 19% выше прошлогоднего уровня. Важно понимать, что эта сумма включает не только диагностику и заправку, но и дополнительные услуги, которые водители заказывают «заодно». Такой рост объясняется не только подорожанием расходных материалов, но и тем, что клиенты все чаще выбирают комплексное обслуживание вместо разовых процедур.

Особое внимание аналитики уделяют базовой услуге - заправке кондиционера. В 2026 году средний чек на нее достиг 13 187 рублей, что на 29% больше, чем год назад. В процедуру входит проверка давления, диагностика компрессора, тест на герметичность и сама заправка хладагентом. На одну операцию приходится в среднем 0,8 единицы расходных материалов и запчастей, а доля услуг в чеке выросла на 8%.

Рост доли услуг по сравнению с запчастями, как считают специалисты, связан со старением автопарка: все чаще требуется не только заправка, но и полноценный ремонт или диагностика системы. В мае 2026 года количество разных услуг, которые заказывают при обслуживании кондиционера, увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Если раньше многие ограничивались только заправкой, то теперь все больше водителей выбирают комплекс: дезинфекцию системы, очистку конденсора и испарителя, а также устранение неприятных запахов в салоне.

В числе самых востребованных операций - диагностика климатической системы, заправка, демонтаж и установка конденсора, работы с компрессором и дезинфекция. Такой подход позволяет решить сразу несколько задач за один визит, не растягивая обслуживание на весь сезон. Это подтверждает и тенденция, о которой недавно писали: экономия на качестве хладагента может привести к серьезным проблемам, вплоть до поломки системы - подробнее об этом можно узнать в материале о рисках дешевых заправок кондиционеров.

Для понимания масштабов: в России автопарк продолжает стареть, средний возраст легковых машин превышает 14 лет. Это означает, что спрос на ремонт и обслуживание климатических систем будет только расти. Кроме того, с каждым годом увеличивается доля автомобилей, оснащенных сложными электронными блоками управления климатом, что делает обслуживание еще более затратным. Важно помнить, что своевременная диагностика и комплексный подход позволяют избежать крупных расходов в будущем и поддерживать комфорт в салоне даже в самую жаркую погоду.

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