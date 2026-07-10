Почему автошколы не спешат повышать цены и что говорят эксперты о ситуации

10 июля 2026, 18:55
Цены на обучение в автошколах Москвы: что происходит на фоне топливного кризиса
Цены на обучение в автошколах Москвы: что происходит на фоне топливного кризиса
Стоимость обучения вождению в Москве, по слухам, резко выросла из-за проблем с топливом. Однако не все так однозначно: эксперты объяснили, что происходит на самом деле и как автошколы реагируют на дефицит бензина. Какие риски и нюансы стоит учитывать сейчас - разбираемся подробно.
Вопрос стоимости обучения в автошколах Москвы неожиданно оказался в центре внимания автомобилистов. Причина - сообщения о резком росте цен на фоне перебоев с топливом. Для многих будущих водителей это стало поводом задуматься: не станет ли получение прав недоступной роскошью?
Как пишет Российская Газета, слухи о том, что час вождения в столице теперь стоит до 5 тысяч рублей, а стоимость полного курса выросла на 50%, активно обсуждаются в СМИ и соцсетях. Однако, по словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, ситуация выглядит иначе. Большинство автошкол стараются удерживать цены на прежнем уровне, несмотря на рост расходов.
Эксперты отмечают: рынок автошкол достаточно конкурентный, и резкое повышение стоимости обучения может привести к оттоку учеников. В условиях дефицита бензина многие школы заключили договоры с топливными компаниями и используют топливные карты, чтобы минимизировать издержки. Некоторые даже заправляют учебные автомобили ночью, чтобы избежать очередей и сэкономить время.
Интересно, что на фоне топливного кризиса отдельные участники рынка пытаются воспользоваться ситуацией, разгоняя слухи о подорожании. Однако, как подчеркивает Татьяна Шутылева, спрос на услуги автошкол не настолько высок, чтобы позволить себе резкое повышение цен. Для большинства организаций важно сохранить доступность обучения и не потерять клиентов.
Что касается частных автоинструкторов, то их деятельность вне закона: обучать вождению имеет право только сотрудник образовательного учреждения с соответствующим договором и проверками. Если кандидат в водители после окончания автошколы продолжает практиковаться с частным инструктором, оба могут быть привлечены к ответственности. Повышение цен у частных инструкторов может коснуться только тех, кто уже получил права и хочет улучшить навыки, но это не влияет на стоимость обучения в автошколах.
Заместитель директора некоммерческой организации «Объединенный научно-методический центр» Вячеслав Максимычев также считает разговоры о массовом росте цен преувеличенными. По его словам, даже текущие расценки отпугивают часть потенциальных учеников, поэтому автошколы вынуждены искать способы оптимизации расходов, а не перекладывать их на клиентов.
Для сравнения, в других регионах России перебои с топливом уже повлияли на спрос на гибридные и дизельные автомобили, что подтверждает материал о тенденциях на рынке. Однако в случае с автошколами Москвы ситуация развивается по другому сценарию: здесь важнее сохранить стабильность и доступность услуг.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов. Средняя стоимость обучения в московских автошколах колеблется от 43 до 69 тысяч рублей, включая теорию и практику. Большинство школ работают по официальным программам и строго следят за соблюдением законодательства. Дефицит бензина действительно создает дополнительные сложности, но пока не приводит к массовому росту цен. Для будущих водителей это означает, что получение прав остается доступным, а рынок автошкол продолжает адаптироваться к новым условиям без резких потрясений.
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