«Полный бак» за тройную цену и скачок на 162%: как устроен безумный рынок подержанных авто в России

15 июля 2026, 12:22
Цены на подержанные авто в России выросли на 15 тысяч за неделю - новый трюк перекупов
Цены на подержанные авто в России выросли на 15 тысяч за неделю - новый трюк перекупов
На рынке подержанных автомобилей в России зафиксирован резкий рост цен и появление необычных схем продажи. Перекупы начали включать в стоимость машин «полный бак» топлива, увеличивая итоговую цену втрое выше реальной стоимости бензина. Эта тенденция отражает новые проблемы рынка и требует внимания покупателей.
Рынок подержанных автомобилей в России снова удивляет. За последнюю неделю средняя стоимость машин с пробегом выросла на 10–15 тысяч рублей. Но не только рост цен вызывает вопросы — перекупы внедрили новую схему, касающуюся автомобилей с «полным баком» топлива. Такая практика превращает обычную услугу в способ дополнительного заработка, а покупатели оказываются перед фактом: торг невозможен, ведь «бак уже заправлен».
Эксперты отмечают, что за последние десять лет новые автомобили в России подорожали на 107%, а подержанные — на 162%. В первом полугодии 2026 года средняя цена новой легковушки достигла 3,78 млн рублей, а подержанной — 1,36 млн. При этом машины с пробегом дорожают быстрее новых, что противоречит логике рынка: старые авто должны быть дешевле, но в реальности они становятся дороже, словно коллекционные предметы.
Большая часть сделок связана с автомобилями старше десяти лет. Только в мае россияне купили 511,5 тысячи таких машин, потратив 595,3 миллиарда рублей. Из них 246 миллиардов ушли на покупку авто возрастом более десяти лет. Это говорит о том, что россияне выбирают консервативные варианты, чтобы просто иметь возможность передвигаться.
Покупка нового автомобиля за миллионы рублей дешевле практически невозможна: таких предложений всего 2%, и чаще всего это маркетинговые уловки. Более половины новых машин стоят от 2 до 4 миллионов рублей, а четверть — выше четырёх миллионов. На вторичном рынке 56,6% автомобилей укладываются в миллион, но это в основном машины с большим пробегом и сомнительным техническим состоянием. Покупка такого авто — лотерея: повезёт — доедете до дачи, не повезёт — познакомитесь с эвакуатором.
В условиях дефицита и ограниченного выбора перекупы активно используют «бензиновый бонус», зная, что альтернатив у покупателей немного. Это лишь отражение глубинной проблемы: цена на автомобиль в России уже давно зависит не от его технического состояния, а от налогов, утилизационного сбора, ключевой ставки и аппетитов всех участников рынка.
В июле ожидается очередной рост цен: новые автомобили подорожают на 3–5%, импортные — до 8%, за ними последует вторичный рынок. Эксперты советуют обращать внимание не на пробег и не на «полный бак», а на состояние кузова и агрегатов, проверять историю по VIN и проводить диагностику у независимых специалистов. Машины с «бензиновым бонусом» часто скрывают другие неприятные сюрпризы.
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