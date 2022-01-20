20 января 2022, 12:04
Цены на подержанные автомобили установили в России новый рекорд
Цены на вторичном рынке активно растут в нашей стране второй год, с сентября 2020-го. Помимо инфляции, влияние на стоимость подержанных автомобилей оказывает нехватка новых машин у дилеров.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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В ситуации, когда новых машин у дилеров в наличии крайне мало, многие задумываются о покупке подержанного ...Читать далее
Эксперты агентства «Автостат» выяснили, что за год средняя цена подержанного автомобиля в России выросла сразу в полтора раза (+52%) и уверенно перевалила психологическую отметку в 1 млн рублей. Если сравнивать с декабрем 2021 года, то прибавка составила 8%. Сейчас автомобиль с пробегом стоит, в среднем, 1 049 000 рублей. Тенденция к росту цен будет сохраняться до тех пор, пока существует дефицит машин у дилеров. Не лучшим образом на ситуацию влияет очередное ослабление курса рубля.
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20.01.2022, 10:52
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20.01.2022, 10:10
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