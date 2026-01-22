Вторичный рынок готовит сюрпризы — что изменится уже скоро

22 января 2026, 10:43
Цены на подержанные автомобили в 2026 году: чего ждать к весне по мнению дилеров
В 2025 году спрос на подержанные авто резко вырос. Эксперты предсказывают новые ценовые скачки. Весна может принести неожиданные перемены. Некоторые сегменты окажутся под особым давлением. Не все автомобили подорожают одинаково.
В конце 2025 года российский рынок подержанных автомобилей оказался в центре внимания. Причиной стала паника из-за повышения утилизационного сбора, которое вступило в силу с декабря. В результате только за ноябрь продажи выросли на 12,2% по сравнению с прошлым годом, а число сделок достигло почти 589 тысяч. Такой ажиотаж не мог не сказаться на ценах, и дилеры уже тогда начали закладывать в стоимость машин будущий рост.
Однако январь 2026 года принес охлаждение. Спрос традиционно снизился, и большинство продавцов не спешили пересматривать ценники. По мнению представителей крупных дилерских сетей, рынок оказался в состоянии неопределенности: активность покупателей только начинала восстанавливаться после праздников, а цены застыли на уровне декабря. Многие владельцы выставляли автомобили с небольшим запасом по цене, ожидая, что спрос вот-вот вернется, но реальных сделок по завышенным ценам было немного. Предложение по-прежнему превышало спрос, что сдерживало дальнейший рост стоимости.
В то же время, отдельные сегменты уже ощутили на себе последствия изменений в законодательстве. Особенно это коснулось автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, а также машин с полным НДС в цене. Здесь повышение утилизационного сбора и увеличение налоговой ставки сразу отразились на итоговой стоимости. Но для большинства автомобилей с пробегом, по мнению экспертов, январь и февраль стали периодом затишья.
Весенний поворот: что ждет рынок
К весне ситуация обещает измениться. По информации Autonews, эксперты уверены: подержанные автомобили станут все более привлекательной альтернативой новым, особенно в массовом сегменте. Рост цен на новые машины, а также сокращение предложения из-за ограничений импорта, подталкивают покупателей к вторичному рынку. В выигрыше окажутся те, кто успеет приобрести автомобиль до очередной волны подорожания.
Особое внимание стоит уделить моделям европейских и японских брендов возрастом до пяти лет с объемом двигателя более двух литров. Именно эти машины уже подорожали сильнее остальных из-за резкого увеличения утилизационного сбора. Их ввоз практически остановился, что привело к дефициту и дополнительному росту цен. В других сегментах рост будет более плавным, но и там продавцы начнут поднимать цены вслед за первичным рынком.
Интересно, что некоторые эксперты считают: весна 2026 года может стать последним периодом, когда выбор на вторичке останется относительно широким, а цены еще не достигли максимума. Уже к лету рынок может стабилизироваться, но до этого времени отдельные категории машин рискуют подорожать на 10–15% по сравнению с декабрем прошлого года.
Дефицит и новые тенденции
Важным фактором остается дефицит в отдельных сегментах. Если рубль продолжит слабеть, а ключевая ставка снизится, покупательская активность может резко вырасти. Это приведет к новому витку роста цен, особенно на востребованные модели. В то же время, автомобили с пробегом, которые раньше не пользовались особым спросом, могут неожиданно стать объектом внимания - просто потому, что альтернативы становится все меньше.
Дилеры отмечают: уже сейчас часть собственников закладывает в объявления дополнительный ценовой запас, ожидая оживления рынка. Но пока предложение превышает спрос, и это сдерживает резкие скачки. Как только ситуация изменится, ценники могут взлететь буквально за считанные недели.
Еще одна тенденция - появление крупных «хабов» для продажи подержанных машин. Здесь будут собираться автомобили от лизинговых компаний, что может изменить структуру рынка и повлиять на динамику цен. Но пока этот процесс только начинается, и его последствия сложно предсказать.
Импортные авто и влияние новых правил
Наибольшее давление испытывают импортные автомобили с большими двигателями. Из-за изменений в правилах ввоза и увеличения утилизационного сбора их предложение резко сократилось. Это уже привело к росту цен на такие машины, и в ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится. Для других категорий подержанных авто рост будет более умеренным, но и здесь многое зависит от политики автопроизводителей и дальнейших изменений в регулировании импорта.
В целом, весна 2026 года обещает стать переломным моментом для вторичного рынка. Покупатели, которые рассчитывают на выгодную сделку, рискуют столкнуться с быстро меняющимися условиями. А продавцы, наоборот, могут воспользоваться ситуацией и получить дополнительную прибыль. Но в любом случае, рынок подержанных автомобилей уже не будет прежним.
