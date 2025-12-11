Время покупать машину? Стоимость иномарок с пробегом рухнула до рекордно низких отметок

Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум

Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.

Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.

Ситуация на российском вторичном авторынке продолжает удивлять. В ноябре 2025 года средняя стоимость иностранного автомобиля с пробегом, чей возраст не превышает 15 лет, достигла самой низкой отметки за последние два года. Эта тенденция затрагивает практически все популярные бренды, в то время как цены на отечественные машины демонстрируют завидную стабильность. По данным аналитиков, которые приводит «Российская Газета», стоимость российских авто уже семь месяцев держится в узком коридоре 690-700 тысяч рублей.

Особенно заметные изменения происходят в сегменте китайских автомобилей. Средняя цена на подержанные машины из КНР на общероссийском уровне сократилась на 1%, составив 1,98 миллиона рублей. Важно отметить, что этот показатель впервые с августа 2023 года опустился ниже психологически важной отметки в два миллиона. Это говорит о постепенном насыщении рынка и росте конкуренции среди китайских марок, которые еще недавно были в дефиците.

Схожая динамика наблюдается и у автомобилей из Европы, Японии и Кореи. Эксперты фиксируют сопоставимые темпы удешевления. В среднем, за ноябрь такие машины потеряли в цене почти 30 тысяч рублей, и их средняя стоимость закрепилась на уровне 2,16 млн рублей. Последний раз подобные цифры можно было видеть в январе 2023 года. Если же сравнивать с показателями годичной давности, то падение цен превышает внушительные 11%, что открывает новые возможности для покупателей.

Если рассматривать конкретные модели, то здесь тоже есть свои лидеры по снижению стоимости. Наибольшее падение в ноябре, около 3%, показали шведский седан Volvo S60 второго поколения, его средняя цена теперь составляет 1,04 млн рублей. Также заметно подешевели популярные кроссоверы Haval Jolion (1,95 млн рублей) и Exeed LX (1,8 млн), а также корейский бестселлер Kia Rio четвертого поколения который теперь можно найти в среднем за 1,45 млн рублей.

Ценовое снижение затронуло не отдельные города, а носит массовый характер по всей стране. Падение средней стоимости автомобилей с пробегом было отмечено более чем в 60 российских регионах. Рекордсменом стала Кировская область, где цены просели более чем на 6%, до 1,01 млн рублей. При этом столичный регион остается оплотом стабильности и высоких цен. В Москве и области средняя стоимость подержанного авто составляет 2,55 млн рублей, и за последний месяц эта цифра практически не изменилась, что делает местный рынок самым дорогим в стране.