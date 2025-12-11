Время покупать машину? Стоимость иномарок с пробегом рухнула до рекордно низких отметок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 12:37

Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум

Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум

Время покупать машину? Стоимость иномарок с пробегом рухнула до рекордно низких отметок

Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум

Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.

Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.

Ситуация на российском вторичном авторынке продолжает удивлять. В ноябре 2025 года средняя стоимость иностранного автомобиля с пробегом, чей возраст не превышает 15 лет, достигла самой низкой отметки за последние два года. Эта тенденция затрагивает практически все популярные бренды, в то время как цены на отечественные машины демонстрируют завидную стабильность. По данным аналитиков, которые приводит «Российская Газета», стоимость российских авто уже семь месяцев держится в узком коридоре 690-700 тысяч рублей.

Особенно заметные изменения происходят в сегменте китайских автомобилей. Средняя цена на подержанные машины из КНР на общероссийском уровне сократилась на 1%, составив 1,98 миллиона рублей. Важно отметить, что этот показатель впервые с августа 2023 года опустился ниже психологически важной отметки в два миллиона. Это говорит о постепенном насыщении рынка и росте конкуренции среди китайских марок, которые еще недавно были в дефиците.

Схожая динамика наблюдается и у автомобилей из Европы, Японии и Кореи. Эксперты фиксируют сопоставимые темпы удешевления. В среднем, за ноябрь такие машины потеряли в цене почти 30 тысяч рублей, и их средняя стоимость закрепилась на уровне 2,16 млн рублей. Последний раз подобные цифры можно было видеть в январе 2023 года. Если же сравнивать с показателями годичной давности, то падение цен превышает внушительные 11%, что открывает новые возможности для покупателей.

Если рассматривать конкретные модели, то здесь тоже есть свои лидеры по снижению стоимости. Наибольшее падение в ноябре, около 3%, показали шведский седан Volvo S60 второго поколения, его средняя цена теперь составляет 1,04 млн рублей. Также заметно подешевели популярные кроссоверы Haval Jolion (1,95 млн рублей) и Exeed LX (1,8 млн), а также корейский бестселлер Kia Rio четвертого поколения который теперь можно найти в среднем за 1,45 млн рублей.

Ценовое снижение затронуло не отдельные города, а носит массовый характер по всей стране. Падение средней стоимости автомобилей с пробегом было отмечено более чем в 60 российских регионах. Рекордсменом стала Кировская область, где цены просели более чем на 6%, до 1,01 млн рублей. При этом столичный регион остается оплотом стабильности и высоких цен. В Москве и области средняя стоимость подержанного авто составляет 2,55 млн рублей, и за последний месяц эта цифра практически не изменилась, что делает местный рынок самым дорогим в стране.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), EXEED LX, KIA Rio (от 601 900 Р), Volvo S60 (от 2 460 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, EXEED, KIA, Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Эксид, Киа, Вольво

Похожие материалы Хавейл, Эксид, Киа, Вольво

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Красноярск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться