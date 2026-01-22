Почему рынок грузовиков удивил аналитиков: неожиданный обвал цен

22 января 2026, 15:33
Цены на подержанные лизинговые грузовики в России рухнули почти на 20 процентов
Рынок грузовых авто удивил всех. Эксперты фиксируют резкое снижение стоимости. Лизинговые предложения тоже не отстают. Что происходит с ценами - разбираемся.
В 2025 году российский рынок подержанных грузовых автомобилей преподнес сюрприз даже самым опытным аналитикам. По информации Комтранс, за двенадцать месяцев средняя стоимость таких машин снизилась почти на четверть, а предложения от лизинговых компаний подешевели на 19,4%. Это не просто цифры - это сигнал о серьезных изменениях в отрасли.
Маркетинговое агентство НАПИ провело масштабное исследование, охватившее период с января по декабрь 2025 года. В течение года средние цены на подержанные грузовики, возраст которых не превышает 20 лет, колебались в диапазоне от 3,87 до 5,15 миллиона рублей. Лизинговые компании предлагали свои варианты чуть дороже - от 4,08 до 5,17 миллиона рублей. Однако разница между этими двумя сегментами рынка в отдельные месяцы практически исчезала. Например, в мае разрыв составлял всего 2,5 тысячи рублей, а в феврале доходил до 430 тысяч.
К концу года ситуация стала еще более показательной. В декабре средняя цена на подержанный грузовик оказалась на 24,7% ниже, чем в январе. Лизинговые предложения также просели, но чуть менее драматично - минус 19,4%. Для рынка, который традиционно считался стабильным, такие перемены выглядят почти шокирующими.
Причины столь резкого падения цен эксперты связывают с несколькими факторами. Во-первых, на рынок вышло большое количество бывших в эксплуатации машин, которые ранее работали в корпоративных парках. Во-вторых, экономическая ситуация заставила многих перевозчиков пересмотреть свои планы по обновлению автопарка. В результате спрос на новые грузовики снизился, а предложение подержанных выросло.
Интересно, что в течение года цены на подержанные грузовики и лизинговые предложения шли практически вровень. Это говорит о том, что лизинговые компании были вынуждены оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, чтобы не потерять клиентов. Впрочем, в отдельные месяцы разница все же была заметной, что указывает на определенную инерцию в ценообразовании.
Как отмечают специалисты, подобная динамика может стать новой нормой для российского рынка грузовых автомобилей. Если раньше подержанные грузовики считались надежным активом, который не теряет в цене, то теперь ситуация изменилась. Перевозчики и владельцы автопарков вынуждены учитывать новые риски и пересматривать свои стратегии.
По мнению ряда экспертов, в ближайшие месяцы рынок может стабилизироваться, но возвращения к прежним ценам ждать не стоит. Слишком много факторов влияет на стоимость грузовых автомобилей - от курса рубля до доступности новых машин и условий лизинга. Впрочем, для покупателей это открывает новые возможности: сейчас можно приобрести подержанный грузовик по действительно выгодной цене.
Если Вы не знали, НАПИ - это одно из ведущих маркетинговых агентств в России, специализирующееся на анализе автомобильного рынка. Компания регулярно публикует отчеты и исследования, которые используются автодилерами, производителями и экспертами отрасли для принятия стратегических решений. Благодаря обширной базе данных и независимому подходу, НАПИ считается авторитетным источником информации о тенденциях в автомобильной сфере.
