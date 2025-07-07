Цены на подержанные машины продолжают падать: европейские модели теряют больше всех

Ранее мы писали Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок После ухода большинства западных автопроизводителей из России рынок новых автомобилей оказался в глубоком ... Читать далее

Наибольшее снижение зафиксировано у европейских брендов. Их цена снизилась на 12,8%, тогда как российские модели потеряли всего 3,4%, рассказал в своем телеграм-канале глава «Автостата» Сергей Целиков , проанализировав динамику по 60 наиболее популярным моделям из шести групп: Россия, Китай, Япония, Корея, США и Европа.

В исследовании учитывались средние цены предложений на трех крупных автомобильных площадках в январе и июне 2025 года. Так, средняя стоимость европейских моделей упала с 8,4 млн до 7,34 млн рублей. Это связано с высоким предложением и ограниченным спросом, так как европейские бренды остаются менее доступными для большинства покупателей. Китайские автомобили, которые в 2025 году доминируют по объему дилерских продаж, также заметно сбросили в цене – с 2,39 до 2,12 млн рублей, то есть на 11,2%. Спад объясняется насыщением рынка и увеличением предложения новых и подержанных моделей.

Японские автомобили, традиционно считающиеся надежными и ликвидными, подешевели на 9,2% – со средней цены 7,26 млн до 6,6 млн рублей. Корейские бренды снизились менее значительно – на 7,6%, их средняя цена составила 2,81 млн рублей против прежних 3,04 млн. Цены на американские машины оказались довольно стабильными – снижение всего на 3,7%, до 6,54 млн рублей. Российские автомобили, включая Lada и другие местные марки, потеряли в цене меньше других – на 3,4%, сохранив среднюю планку на уровне 1,11 млн рублей.

Эксперты связывают общий тренд на снижение цен с несколькими факторами. Во-первых, это охлаждение спроса из-за высокой ключевой ставки и дорогих кредитов. Во-вторых, увеличение предложения новых и подержанных автомобилей привело к более жесткой конкуренции. В-третьих, укрепление рубля сделало выгоднее импорт подержанных иномарок, что также способствует падению цен на вторичном рынке. Глава «Автостата» Сергей Целиков отметил, что снижение цен может сохраниться и во второй половине года, хотя темпы его замедлятся.

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