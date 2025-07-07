Цены на подержанные машины продолжают падать: европейские модели теряют больше всех
В исследовании учитывались средние цены предложений на трех крупных автомобильных площадках в январе и июне 2025 года. Так, средняя стоимость европейских моделей упала с 8,4 млн до 7,34 млн рублей. Это связано с высоким предложением и ограниченным спросом, так как европейские бренды остаются менее доступными для большинства покупателей. Китайские автомобили, которые в 2025 году доминируют по объему дилерских продаж, также заметно сбросили в цене – с 2,39 до 2,12 млн рублей, то есть на 11,2%. Спад объясняется насыщением рынка и увеличением предложения новых и подержанных моделей.
Японские автомобили, традиционно считающиеся надежными и ликвидными, подешевели на 9,2% – со средней цены 7,26 млн до 6,6 млн рублей. Корейские бренды снизились менее значительно – на 7,6%, их средняя цена составила 2,81 млн рублей против прежних 3,04 млн. Цены на американские машины оказались довольно стабильными – снижение всего на 3,7%, до 6,54 млн рублей. Российские автомобили, включая Lada и другие местные марки, потеряли в цене меньше других – на 3,4%, сохранив среднюю планку на уровне 1,11 млн рублей.
Эксперты связывают общий тренд на снижение цен с несколькими факторами. Во-первых, это охлаждение спроса из-за высокой ключевой ставки и дорогих кредитов. Во-вторых, увеличение предложения новых и подержанных автомобилей привело к более жесткой конкуренции. В-третьих, укрепление рубля сделало выгоднее импорт подержанных иномарок, что также способствует падению цен на вторичном рынке. Глава «Автостата» Сергей Целиков отметил, что снижение цен может сохраниться и во второй половине года, хотя темпы его замедлятся.
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В условиях высокой популярности кроссоверов на российском рынке особое внимание покупателей привлекают модели с полным приводом, особенно если они предлагаются по доступной цене. «Автоновости дня» назвали самые недорогие полноприводные кроссоверы китайского происхождения.Читать далее
-
07.07.2025, 07:59
Грузовики на газе планируют освободить от платы по системе «Платон»
В рамках реализации правительственного проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 года рассматривается возможность освобождения владельцев грузовых автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), от обязательных платежей по системе «Платон».Читать далее
-
05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
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